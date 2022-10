Las polémicas de la fecha: el patadón en Boca - Vélez, los tres expulsados y el cruce de Omar de Felippe contra la platea: “Tres puntos más y después vengan ustedes”

El triunfo de Boca ante Vélez fue uno de los partidos de la fecha. Con el 1-0, los dirigidos por Hugo Ibarra tomaron la cima de la Liga Profesional. El partido fue dentro de todo tranquilo, pero tuvo su momento de tensión sobre el final. Primero por el gol de Gonzalo Morales que desató el festejo de toda la Bombonera cuando se jugaban 34 minutos del segundo tiempo.

Y luego por la patada de Francisco Ortega a Luis Advíncula, una infracción más de impotencia por los goles errados por Vélez y el tanto xeneize por la que el lateral izquierdo, que venía siendo uno de los mejores futbolistas de la cancha, se fue expulsado. El lateral peruano había realizado un partido correcto desde lo defensivo, había recuperado bien la pelota en el retroceso a los 42 minutos de la segunda parte y se quedó con la posesión en salida, pero fue embestido desde atrás por Ortega. Eso generó un tumulto generalizado, por lo que Patricio Loustau, árbitro del encuentro, les terminó mostrando la tarjeta roja también a Luis Vázquez, delantero de Boca, y Valentín Gómez, segundo central del Fortín.

¿Algún fallo polémico? No. A los 4 minutos del segundo tiempo, Darío Benedetto se tiró atrás y casi en posición de N° 10 asistió a Luca Langoni, que picó como centrodelantero; Langoni intentó eludir a Burián y cayó en el área. La Bombonera pidió penal, pero el arquero ganó el balón en el mano a mano, desvió primero la pelota y apenas si hubo un roce con el atacante xeneize. Estuvo bien Loustau en ni dudar por la acción.

“No me saques que, si es penal, lo pateo yo”

Talleres y Lanús empataban 0-0 en Córdoba, pero a los 26 minutos del segundo tiempo surgió la polémica. De un córner de Luciano Boggio para el Granate, se generó una mano de Diego Ortegoza (el autor del tanto cordobés en el Monumental ante River). En primer instancia, el árbitro Nicolás Ramírez no la observó o no vio que sea intencional. Y el juez volvió a sancionar tiro de esquina del otro costado.

Frank Kudelka, DT de Lanús, estaba por hacer el cambio: adentro Franco Orozco y afuera Franco Troyansky. Enseguida, mientras el VAR analizaba la acción en sus monitores, Troyansky corrió desesperado a hablar con el entrenador: “No me saqués; pará el cambio. No me saqués que, si es penal, lo pateo”. El cuarto árbitro ya estaba con el cartel levantado... por lo que la modificación debía hacerse. Pero ahí fue cuando lo llamaron del VAR a Ramírez para que vaya a ver la jugada al monitor. El juez principal terminó sancionando penal y el gol fue de Troyansky... 8 minutos después . Tras el festejo, Troyansky volvió a decirle al DT: “Ahora no me saqués que justo hice el gol, estoy con confianza”. Pero ahí Kudelka no le hizo caso y terminó ingresando Orozco.

La pelea de De Felippe con los plateistas de Platense

Una de las situaciones curiosas de la fecha se vivió en la cancha de Platense. El Calamar, de la mano de Omar de Felippe, está haciendo una muy buena campaña. El equipo marcha 12° en la tabla, con 7 triunfos, 10 empates y 5 derrotas , pero hay algunos simpatizantes que son exigentes. Tras el empate sin goles ante Defensa y Justicia, un plateista le gritó al DT: “¡De a 3 puntos hay que sumar! ¡De local hay que sumar de a tres!”

Tuvieron que frenar al entrenador, contenerlo en la línea de cal y mirando para la platea para intentar calmarlo. “¡Tres puntos más y listo. Tres puntos más y venís vos acá!”, les gritó el técnico haciendo referencia a que ya lo tenían cansado algunos cuestionamientos puntuales de ese sector. Como diciendo: “Listo, nos falta tan poco para salvar a Platense del descenso. Listo. Pasa eso y después vengan ustedes a dirigir”.

“Yo los entiendo porque a mí tampoco me había gustado el equipo en el primer tiempo. Quería que termine para corregir cosas. Lo que pasa es que yo estoy todos los días con estos chicos (jugadores), sabemos los que les pasan. Si están bien, si están mal... Y a veces uno que viene dos horas parece que tiene la solución del mundo ¿no?”, explicó luego De Felippe en declaraciones a ESPN tras el partido, pero enseguida aclaró: “Yo no dije que me iba, pero por ahí algún hincha quiere bajar de la platea y dirigir... Yo estoy muy agradecido a Platense de la oportunidad que me dieron y quiero que se quede en primera. Por el presidente de Platense y por el plantel quiero lograr el objetivo. Después... no quiero hablar más allá.”

“Entiendo la impaciencia de la gente, pero nosotros tenemos las ideas claras y, si Dios quiere, en un par de partidos más vamos a poder lograr el objetivo de dejar a Platense en Primera División”, declaró el capitán Gastón Susso.

El gol anulado a Huracán

Se jugaba el segundo tiempo del clásico que San Lorenzo le ganó al Globo 1-0 con gol de Ezequiel Cerutti. Iban 8 minutos y Walter Pérez mandó un pelotazo largo a la espalda de los centrales del Ciclón para Matías Cóccaro. El delantero uruguayo, tras un gran control con el pecho y otro giro, metió una volea al ángulo derecho de Batalla y salió a gritar el gol, pero el línea Yamil Bonfá, correctamente, había levantado la bandera. Hubo posición adelantada, aunque la definición de Cóccaro había sido magnífica.