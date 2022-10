Barcelona: Xavi no descarta el regreso de Lionel Messi y PSG planea hacer todo lo posible para renovarlo

El eventual regreso de Lionel Messi a Barcelona se coló en la previa del partido que el equipo catalán disputa este martes en San Siro frente a Inter, por la Champions League. “Vamos a ver cómo se da”, dijo Xavi Hernández, entrenador del equipo blaugrana, amigo y excompañero de La Pulga. Es decir, no descartó que para junio de 2023, cuando se terminan los dos años firmados por el rosarino en París, el futbolista regrese al Camp Nou.

De todas maneras, Xavi intentó centrarse en el trascendental partido de este martes. Y quitarle presión a Messi y lo que ocurra con su futuro. El capitán del seleccionado ya adelantó que todo dependerá de lo que pase con Argentina en Qatar 2022. No definirá nada hasta después del Mundial. Xavi admitió que la cabeza de Barcelona debería estar en el partido con los italianos. Y no en el futuro del astro argentino: “ No es momento de hablar de Leo. No le hacemos un favor tampoco a él. Que esté tranquilo y disfrutando en el PSG. Le deseo lo mejor. El Barcelona es su casa”, apuntó quien fuera compañero de Messi.

Hace unos días, el club catalán le abrió las puertas de par en par a un potencial regreso de La Pulga. Sabido es que su salida en 2021 se debió a la necesidad de Barcelona de aligerar la masa salarial para cumplir con las normas del Fair Play Financiero (FPP) de LaLiga. Eduard Romeu, vicepresidente económico culé, valoró una eventual segunda etapa de Messi en el club en declaraciones a Catalunya Radio: “Si volviera, sería gratis, así que sería viable dentro de mi área , aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto. Es un icono del club, esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica y del jugador”. Xavi, el técnico, lo quiere. Así que la pelota estará del lado del argentino. Y de lo que quiera hacer.

Hace unos días, el propio Joan Laporta, presidente del club, había blanqueado que la vuelta de Messi era uno de sus objetivos. “ Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera” , declaró el máximo dirigente de Barcelona. Y añadió: “He sido corresponsable de ese final que considero provisional. La etapa de Messi en el Barcelona no acabó como todos queríamos: acabó condicionada por razones económicas y tenemos una deuda moral. En ese sentido, nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por los campos a los que vaya”.

“Diez razones” para el regreso de La Pulga

El diario Sport enumera un decálogo de motivos por los que el capitán del seleccionado argentino debería regresar a Barcelona, el club donde debutó como profesional y del que se fue entre lágrimas en agosto de 2021. Desde “cerrar la herida” hasta ser entrenado por su amigo Xavi. O incluso aumentar las ventas de camisetas, ganar su última Champions y reestrenar el Camp Nou, que será renovado el año próximo. Otras de las razones serían “culminar el recambio generacional” y tener una despedida a lo grande con los hinchas catalanes. Un detalle: en agosto del año pasado, cuando se anunció su salida, Messi ni siquiera tuvo un partido homenaje en Barcelona.

El portugués Luis Campos, director deportivo de PSG, le comunicó a Messi su deseo de que continúe en el club y haga efectiva la opción de un año extra que firmó en 2021 PSG - Twitter Oficial de PSG

Mientras los rumores arrecian y en Cataluña toma cada vez más fuerza el “operativo retorno” del futbolista argentino, PSG no se resigna a perderlo. Es más, el contrato de Messi con los parisinos establece la opción de continuar por un año. De todas maneras, el presidente de la entidad gala, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, pretende sentarse con el entorno de la Pulga y ofrecerle la prolongación del convenio por un año y otro opcional (1+1). Según Cadena Ser, el salario del rosarino sería de 30 millones de euros netos (es decir, descontados los impuestos) por cada una de las dos temporadas, una cifra semejante a la que cobra en la actualidad.

A mediados de septiembre, el portugués Luis Campos (director deportivo de PSG) habló con la radio RMC y confirmó que la intención del club francés era conseguir la permanencia del astro rosarino en su plantel. “Le pregunté a Messi si se quiere quedar y le dije que espero que se quede durante los tres años que tengo de contrato. Estoy muy satisfecho con Leo ”, dijo Campos. El dirigente sabe que Barcelona intentará repatriarlo. La pelota, como siempre, estará en los pies de Messi. Pero no la moverá hasta después del Mundial de Qatar, su gran sueño.

LA NACION