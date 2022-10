El retiro de Gonzalo Higuaín: qué dijo de su paso por River y por qué nunca volvió a ponerse la banda roja

Gonzalo Higuaín, exdelantero del seleccionado argentino y el Real Madrid, anunció este lunes su retiro del fútbol profesional a los 34 años durante una conferencia de prensa organizada por su actual club, Inter Miami, en la que se quebró de la emoción. ”Es una noticia que vengo procesando. Hoy llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que me dio mucho, con momentos buenos y no tan buenos”, expresó Higuaín en el inicio de la lectura de una carta que escribió para anunciar su decisión. Y, en estos momentos, una de las cuestiones que surgen es ¿por qué nunca volvió a River?

Higuaín fue un centrodelantero notable, que se dio el gusto de jugar en siete temporadas en Europa: Napoli (2013-2016), Juventus (2016-2018 y 2019-2020), Milan (2018-2019) y Chelsea (2018-2019). En septiembre de 2020, Higuaín fichó para Inter Miami, franquicia de la Major League Soccer (MLS), que es propiedad del exfutbolista inglés David Beckham. Armó grandes sociedades ofensivas. Se entendió muy bien con Lionel Messi en la selección y también con Paulo Dybala, entre otros.

Higuaín surgió de River. Hijo de Jorge Nicolás (un defensor que defendió los colores de Boca y el Millonario también), Pipita irrumpió en la primera división del club de Núñez con 17 años, en mayo de 2005 , de la mano de Daniel Passarella como entrenador.

La emoción de Gonzalo Higuaín tras anunciar su retiro

En diciembre de 2021, en una entrevista con ESPN, le preguntaron si estaba la posibilidad de un regreso a River. Y había respondido de manera tajante, dejando en claro el motivo por el cual no proyectaba una vuelta a la Argentina: “Mi cabeza está proyectada acá, en cumplir mi contrato en Inter de Miami. No hay ninguna posibilidad de que me vuelva a meter en la burbuja de la presión y no poder salir a la calle. Estoy en paz”.

No fue la primera vez que Higuaín descartaba una vuelta, más allá de que con el club de los Estados Unidos tenía un vínculo firmado hasta diciembre de 2022. “Ya la vuelta a Argentina, con todo el cariño y respeto que le tengo a River, no se va a dar. Tengo 33 años y veo mi futuro acá. Voy a disfrutar lo que es jugar al fútbol en esta liga y después ya está”, expresó en marzo de 2021, en una entrevista también con ESPN. Y agregó: “No quiero engañar a nadie. No quiero decir sí y después no se da. A River no voy a volver si no tengo todo de mí para dar. No vamos a andar dando vueltas y a vivir de especulaciones. Siempre voy a estar agradecido, voy a tener un respeto muy grande, pero no me gusta jugar con la gente y volver a no poder dar lo máximo de mí. River no se lo merece y yo tampoco”.

El delantero argentino Gonzalo Higuaín (10) del Inter Miami tras ser tropezado por un defensor de Toronto FC en el partido de la MLS, el 30 de septiembre de 2022. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP)

En junio de 2022, en una nota con TyC Sports, declaró en la misma dirección: “Para ir y no darle todo, preferí que no. Yo si voy es para estar al 100 por ciento, para ir a pasar el tiempo no estoy. ¿Si me quiso convencer para volver? Hicieron especulaciones. Pero realmente no estaba con la cabeza para volver a meterme en ese foto y esa burbuja de máximo nivel y máxima exposición de vuelta”, señaló el ex delantero de la selección..

Se había encontrado con Marcelo Gallardo en tierra estadounidense, durante la pretemporada de River en Orlando, el que desató los rumores sobre la vuelta del pipita a vestir la camiseta con la banda cruzada. Pero el ex River confesó: “Yo tengo una gran relación con él (Gallardo), y te digo la verdad, hemos hablado del tema pero no estaba preparado mentalmente para ir a Argentina a jugar al nivel y al ritmo que exige Marcelo”.

Daniel Passarella, técnico de River, abraza a Gonzalo Higuaín luego de vencer a Boca LUCIANO THIEBERGER

De su paso por River opinó, emocionado, este lunes: “...me tocó crecer en un club enorme como River Plate. Me tocó formarme en Inferiores, Reserva hasta debutar en Primera con apenas 17 años, en mayo de 2005. No todo fue fácil, en Inferiores hubo un momento que jugaba poco porque era flaco y alto. Pensé que me iban a echar y mi sensación era que se acababa mi sueño, porque solo quería jugar en River”. Y agregó: “Me tocó caminar hasta la oficina del mánager de Inferiores Rubén Rossi para ver si seguía el próximo año. Creí que se terminaba todo e incluso me reconoció que había jugado poco, pero me dijo que quería contar conmigo el próximo año. Esa noticia me dio mucho impulso porque mi sueño seguía en pie. Fue maravilloso jugar con el estadio lleno, nunca lo voy a olvidar”.