Eva Longoria sorprendió a Ozuna en vivo y el público estalló: “Es la primera vez que una canción tiene mi nombre”

Un divertido momento se vivió al aire en La Resistencia, el programa español de entrevistas, cuando se encontraron en vivo Ozuna y Eva Longoria. Entre varias otras cosas, la actriz comentó el momento en el que su equipo le contó sobre la canción del artista que llevaba su nombre. Con mucha buena onda, ambos protagonizaron una distendida charla.

El programa de España fue el escenario de varias estrellas que participaron. Con la conducción de David Broncano, pasaron por el ciclo varias estrellas, incluidas figuras argentinas como Lali Espósito, Tini Stoessel y recientemente María Becerra. Con preguntas sobre distintos temas, suele vivirse un clima distendido en el estudio.

Eso fue lo que ocurrió en las últimas horas, cuando Ozuna protagonizaba una entrevista con el conductor. En un fragmento de la charla, el español le preguntó por la canción “Eva Longoria” que el cantante lanzó junto a Davido hace algunas semanas. Después de definirse como “super fan”, el reggaetonero recibió la noticia de que la actriz estaba presente.

El encuentro entre Ozuna y Eva Longoria

“Yo soy vieja. No sé cómo él sabe quién soy”, comenzó Eva mientras rodeaba con su brazo a Ozuna. Rápido de reflejos, el puertorriqueño respondió con un guiño mientras sostenía una sonrisa cómplice con la invitada: “Dijo que es vieja, ¿cómo vas a decir que tú eres vieja?”.

A continuación, la estadounidense relató el momento en el que le informaron sobre la canción que llevaría su nombre y la sorpresa que sintió en ese entonces. “Es la primera vez que una canción tiene mi nombre en el título”, agregó con alegría.

Luego de esa respuesta, el conductor le preguntó a la actriz de Desperate Housewives si alguna vez tuvo relaciones con música de Ozuna de fondo y ella hizo reír a todos con la respuesta: “Creo que soy la única persona que no lo hizo”. “Mi marido tiene que poner la canción”, cerró con humor sobre el nuevo tema del artista.

La letra completa de Eva Longoria, la canción de Ozuna

Eva Longoria, la nueva canción de Ozuna y Davido

En la combi nunca falla

Diablo, qué c... más cabrón tiene la galla

Yo no me sé su nombre, ¿es Sofía o es Natalia?

Me gusta porque tiene un corte que es de Italia

Usa la guagua de papi, dos foto’ pa’ la historia (dos foto’ pa’ la historia)

Siempre está dura y se parece a Eva Longoria

Que es solo una aventura, que al amor le tiene fobia

Cuando acabamo’ dijo que me quedé en su memoria

Era pa’ un día y se quedó

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Era pa’ un día y se quedó

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Era pa’ un día y se quedó

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh (era pa’ un día y se quedó)

Era pa’ un día y se quedó

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

I know what you dou, eeny, meeny, miny, moe

I’m gonna get your love inna your body, nadi coco

She make her follow you go anywhere you go

No time to, baby, let me know

Make her care for your body like a tattoo

Me go do anythin’, what you want do? (Want do?)

I rush in all my vibes when I come through

Big daddy nothing what I can’t do, can’t do

Get your body inna fire

Oh, baby, kill everythin’ that you I desire

Wine slow to the rhythm, Mariana

Slow to the rhythm, Mariana

Y la combi nunca falla

Oh, baby, kill everything that you I desire

Wine slow to the rhythm, Mariana

Slow to the rhythm, Mariana

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh (era pa’ un día y se quedó)

Era pa’ un día y se quedó

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Era pa’ un día y se quedó

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh (era pa’ un día y se quedó)

Era pa’ un día y se quedó

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Era pa’ un día y se quedó

Y ahora nunca falla

Siempre que llega viene con un jean en talla

Y en mi mente se quedó, por mi madre que lo ensaya

So pretty, she look like Zendaya

Y métele, mi amor

Me gusta cómo guaya’ tu pantalón

La combi de hoy juro que no falló

Va crecía’ porque hasta su panty es Dior

Creo que se me dio, con Afro la perreé

Van tres tema’ y señal que gané

La nota elevá', ya yo me ennoté

Dos, tres VIP de sus amiga’ yo pagué

Le dije que guie el Porsche porque

En la combi nunca falla

Diablo, qué c... más cabrón tiene la galla (la galla)

Yo no me sé su nombre, ¿es Sofía o es Natalia? (Oh)

Me gusta porque tiene un corte que es de Italia

Usa la guagua de papi, dos foto’ pa’ la historia (dos foto’ pa’ la historia)

Siempre está dura y se parece a Eva Longoria (Longoria)

Que es solo una aventura, que al amor le tiene fobia (oh-oh-oh-oh)

Cuando acabamo’ dijo que me quedé en su memoria

Era pa’ un día y se quedó

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh (era pa’ un día y se quedó)

Era pa’ un día y se quedó

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Era pa’ un día y se quedó

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh (era pa’ un día y se quedó)

Era pa’ un día y se quedó

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh (Oh, oh)

