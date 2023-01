Toti Pasman cruzó a Juan Román Riquelme por el caso Retegui: “¿Así cuida al club?”

escuchar

El periodista Toti Pasman arremetió esta semana contra el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, tras conocerse que el delantero Mateo Retegui, goleador del último torneo, podría seguir su carrera en Tigre, donde se coronó goleador del torneo en 2022. El pase del ‘Chapita’ pertenece al club xeneize, pero la institución de la Ribera dejó pasar la opción de repesca, que vencía el 30 de noviembre, y el club de Victoria tendría intenciones de quedarse con parte de la ficha del atacante.

Así cuida al club el ídolo???? — Juan Carlos Pasman (@TotiPasman) January 3, 2023

Pasman, quien sostiene una oposición abiertamente opositora a la actual gestión de Boca, les mandó un duro mensaje a los dirigentes del club, y en especial, al exfutbolista. “¡Bomba! ¡Tigre mandó telegrama para hacer uso de la opción de compra por Retegui! El 30 de noviembre del 2022 venció el derecho de Boca de repesca del jugador. Que la cuenten como quieran, pero a Román se le escapó el goleador del 2022, que era de Boca. ¿Así cuida al club el ídolo?”, se preguntó el conductor. La intención de Tigre sería comprar el 50% del pase del jugador, que rondaría los dos millones y medio de dólares.

Con 19 tantos, Mateo Retegui fue el goleador del Campeonato de Primera División 2022 TŽlam

No es la primera vez que Pasman ataca directamente a la figura de Riquelme. En ocasión de la incorporación del arquero Sergio Romero a fines del año pasado, en el medio de las negociaciones por la renovación del contrato de Agustín Rossi, Toti definió la llegada de Chiquito como un “caprichito de Román”.

En ese sentido, indicó que “fue una calentura” de Riquelme “que se paga con la plata de Boca”. “Justo él que siempre habla de cuidar al club. Enojado por el no de Rossi a la propuesta de renovación de Boca, reaccionó como un novio despechado, y contrató a Chiquito Romero”, apuntó. Por estas horas, se define la salida del portero titular de Boca, quien habría decidido irse a Flamengo. Aún resta definir si será ahora o en el mercado de pases de junio, cuando vence su contrato.

Según Pasman, como “Román no acepta un ‘no’ a modo de respuesta”, y “menos de un ‘Don Nadie’ como Rossi”, “en lugar de seguir negociando la renovación, (...) decidió fichar en caliente a un arquero de excelentes antecedentes en la selección argentina”. Las críticas de Pasman tuvieron respuesta anónimos que se dejaron ver en las inmediaciones de La Bombonera. “Quiere ver hundido a Boca”, decía una de las pancartas. Lejos de achicarse, Toti redobló la apuesta y señaló: “Ojo que con esa banderita no hayan iniciado mi carrera política en Boca”.

Al mismo tiempo, aclaró que no se postularía ahora porque tiene su ocupación de periodista, y en un tiro por elevación al Patrón Bermúdez, quien ya no forma parte del Consejo de Fútbol, lanzó: “Yo necesito laburar, no puedo vivir de Boca. Si voy, voy ad honorem, para hacer las cosas por el bien de Boca. No voy como (Jorge) Bermúdez a cobrar un sueldo de tres millones, y uno de uno y medio para mi hijo. Yo voy ad honorem. Y yo necesito laburar para vivir”.

