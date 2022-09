Toti Pasman apuntó contra Juan Román Riquelme tras la lesión de Chiquito Romero: “Caprichito caro”

El periodista Toti Pasman cruzó este domingo al vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, tras conocerse que el arquero que forma parte del plantel, Sergio “Chiquito” Romero, se resintió de su lesión en la rodilla derecha, y deberá ser sometido a una artroscopía para limpiar la zona. Esta dolencia física dejaría al exportero de la selección argentina afuera de toda competencia hasta el año que viene.

Romero, que llegó a Boca al filo del cierre del último mercado de pases, a mitad de año, aún no pudo debutar con la camiseta xeneize. El héroe del Mundial 2014 llegó al club de La Ribera luego de que los dirigentes de la institución porteña dieran por cerrada las negociaciones por la renovación del contrato de su arquero titular, Agustín Rossi, cuyo vínculo con el club caduca, recién, en junio de 2023.

En ese sentido, el comentarista deportivo, quien suele mostrarse muy crítico de la gestión de Riquelme en Boca, publicó tras conocerse la noticia sobre la lesión de Romero un duro comentario editorial en su página web personal, donde aprovechó para calificar la llegada de Chiquito al club como “el caro caprichito de Román”.

Pasman opinó que la adquisición de Romero por parte de la actual conducción “fue una calentura que se paga con la plata de Boca”. Acto seguido, cargó personalmente contra la figura de Riquelme, al remarcar: “Justo él que siempre habla de cuidar al club. Enojado por el no de Rossi a la propuesta de renovación de Boca, reaccionó como un novio despechado, y contrató a Chiquito Romero”.

Chiquito Romero Anibal Greco - La Nación

Subido a caballo de la noticia acerca del presente físico de Chiquito, Pasman consideró que, a la luz de los acontecimientos, “Romero no estaba apto físicamente para el desafío Boca Juniors”. En esa línea, indicó que “Román no acepta un no como respuesta”, y con ironía, agregó: “Menos de un ‘Don Nadie’ como Agustín Rossi”. “En lugar de seguir negociando la renovación, (...) decidió fichar en caliente a un arquero de excelentes antecedentes en la selección argentina”, reforzó.

Por último, estimó que la dedición de repatriar a Romero a la Argentina fue una reprimenda contra Rossi por su decisión de negarse a renovar el contrato bajo las condiciones que le propuso Boca. “Había que castigar a Rossi sin importar la condición física de Romero; ahora, Boca tiene que pagar a un arquero lesionado que no puede utilizar. Otro caprichito más, y van...”, concluyó su comentario Pasman.

En julio de este año, Toti amagó con postularse a la candidatura como presidente de Boca, luego de ser destinatario de críticas en banderas que, misteriosamente, fueron colgadas en los alrededores de La Bombonera. “Quiere ver hundido a Boca”, decía una de las pancartas. En su descargo, Pasman aseguró: “Ojo que con esa banderita no hayan iniciado mi carrera política en Boca”.

¿Toti Pasman, presidente de Boca? El periodista lanzó su candidatura

Al mismo tiempo, aclaró que no se postularía ahora porque tiene su ocupación de periodista, y en un tiro por elevación al Patrón Bermúdez, lanzó: “Yo necesito laburar, no puedo vivir de Boca. Si voy, voy ad honorem, para hacer las cosas por el bien de Boca. No voy como (Jorge) Bermúdez a cobrar un sueldo de tres millones, y uno de uno y medio para mi hijo. Yo voy ad honorem. Y yo necesito laburar para vivir”.