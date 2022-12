Toti Pasman volvió a pedirle disculpas a Ángel Di María por su exabrupto: “Las formas no fueron las mejores”

escuchar

Tras la consagración de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, el conductor de DSports, Toti Pasman, realizó este fin de semana un mea culpa por su exabrupto contra Ángel Di María durante la Copa América 2021, después de la semifinal contra Colombia, cuando Fideo falló un gol. Al partido siguiente, el delantero se redimiría con un tanto para la historia frente a Brasil.

Luego del partido contra Colombia, el comentarista deportivo se arrodilló frente a cámara y dijo: “¿Qué hemos hecho los hinchas para trece años seguidos a Di María de titular? No lo pongas más. Lo sacas y te pone cara de culo, vos lo querías y no lo convocabas. Lo llamaste de nuevo por las declaraciones, porque lo quiere (Lionel) Messi. Con respeto: es un fenómeno, es un crack, es millonario, es mejor que nosotros. Por favor, de titular: no más”.

Días después, Pasman admitió su error, aunque con reparos. En esa ocasión, aseguró que “hay dos maneras de hacer periodismo: ser condescendiente u opinar. Yo elijo este ultimo camino, aunque me equivoque. Yo me equivoqué porque (Di María) demostró que tiene cosas para darle a la Selección”.

Al mismo tiempo, cuestionó que los periodistas no puedan opinar sobre los futbolistas, pero que los jugadores sí puedan insultarlos después de una victoria. Sobre su particular manera de criticar a Di María, se justificó al decir que lo hizo “con pasión” en “el único programa que habla a corazón abierto”, en relación al extinto Show del Fútbol (América TV). “Es un show, por eso dramatizamos, actuamos”.

Un año y medio después, todavía desde Doha, Qatar, donde Di María marcó un gol histórico en la final del mundo frente a Francia, Pasman reiteró su pedido disculpas: “La verdad que me equivoqué. Y no solamente me equivoqué en el concepto. Yo puedo entender que un jugador terminó su ciclo en la selección. Como me enseñó Macaya alguna vez: si vos lo decís con argumentos y sin faltar el respeto, no hay ningún problema”.

Ángel Di María, autor del segundo gol argentino en la final del mundo Hassan Ammar - AP

Luego, puntualizó: “La forma que yo elegí, quizás, no fue las mejor. Tampoco es para rasgarme tanto las vestiduras. Hice un show en televisión, no quedó bien; en su momento me escribió la mujer (NdeR: por Jorgelina Cardoso, pareja de Ángel), sé que le molestó. Y no tengo problema en poner la otra mejilla, que ya la puse el año pasado, después del gol del Maracaná. Pero no importa. Di María se vuelve a destacar en el Mundial”, confesó.

En el comienzo de su alocución, Pasman diferenció al jugador de Juventus de los futbolistas de la anterior camada de la selección argentina: “Yo quiero hacer también una autocrítica. Me equivoqué con Di María. En su momento, pensé que el ciclo de Di María en la selección estaba terminado. Pensé que Di María era lo mismo que (Gonzalo) Higuaín, que (Javier) Mascherano, que (Lucas) Biglia, que (Marcos) Rojo, que (Ezequiel) Lavezzi”.

Según Toti Pasman, si no se hubiera retirado por su problema de salud, el Kun Agüero hubiera estado en el plantel campeón del mundo Instagram / @kunaguero

A la vez, puso en el mismo lugar de Di María al Kun Agüero: “Es una situación aparte. Tuvo el problema de salud. Si no, seguramente hubiera estado en este plantel, y también hubiese sido campeón del mundo. Creo que no de titular, pero hubiese tenido su lugar”, concluyó.

