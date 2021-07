El descargo de Toti Pasman por sus críticas a Ángel Di María: “Es un show”

El conductor de El show del fútbol, Toti Pasman, fue objeto de críticas en las redes sociales, luego de la viralización de un video del 7 de junio, donde se arrodilló para pedirle al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, que saque del once titular a Ángel Di María.

“¿Qué hemos hecho los hinchas para trece años seguidos a Di María de titular? No lo pongas más. Lo sacas y te pone cara de culo, vos lo querías y no lo convocabas . Lo llamaste de nuevo por las declaraciones, porque lo quiere Messi. Con respeto: es un fenómeno, es un crack, es millonario, es mejor que nosotros. Por favor, de titular: no más ”, dijo Pasman el 7 de junio, tras el empate por 2 a 2 frente a la Selección Colombia por las Eliminatorias.

"El fraude Di María". Así fue el polémico editorial de Pasman Captura TV

Tras el triunfo de Argentina con gol de Di María, los usuarios de Twitter recordaron las palabras de Pasman. Incluso, la pareja del futbolista, Jorgelina Cardoso, publicó una Instagram Story en la que se burla del animador de América TV.

Este domingo, Pasman hizo su descargo y contó que Cardozo se comunicó con él luego de su editorial de ese momento: “Me escribió cuando yo dije lo que dije. Me dijo que a él no le importa nada, pero la familia sufre, que tenga cuidado. No me arrepiento porque lo sentía”, dijo.

Pasman explicó: “Hay dos maneras de hacer periodismo: ser condescendiente u opinar. Yo elijo este ultimo camino, aunque me equivoque. Yo me equivoqué porque (Di María) demostró que tiene cosas para darle a la Selección ”.

A su vez, Pasman dijo que Di María “metió el gol más importante de los últimos 28 años en la Selección” . Sin embargo, explicó que no le iba a pedir disculpas a “Fideo” por su opinión. Además, criticó a los jugadores por sus cantos hacia el periodismo: “Nosotros no podemos opinar, pero ellos pueden insultarnos después de una victoria. Eso es mucho más grave . (...) Los ídolos tienen este derecho: insultan a los periodistas y los hinchas los aplauden. Vos opinás, decís que un jugador no está para ser titular, y tenés que arrodillarte, pedir perdón, sos un anti patria, y tenés que irte del país”.

El conductor contó que dio su opinión de una manera histriónica porque “El show del fútbol es así”. “Lo hice a mi manera. Me arrodillé, lo hice con pasión . Es el único programa que habla a corazón abierto. (... ) Es un show, por eso dramatizamos, actuamos . De una manera eufórica, dije que Di María no tiene que ser más titular”, concluyó.

