Tras la noticia más cruel, Cody Gakpo seguirá con el plantel y Ronald Koeman confirmó su presencia ante Marruecos

Tras uno de los golpes más crueles de la vida, Cody Gakpo tomó la determinación de mantenerse en la Copa del Mundo junto a sus compañeros en la concentración de Países Bajos. En ese contexto, el entrenador, Ronald Koeman, confirmó que el futbolista será parte del equipo titular que se enfrentará este lunes con Marruecos, por los 16avos. de final en el etadio BBVA, en Monterrey.

La triste noticia que afecta a Gakpo fue confirmada por la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que informó el sábado último que la pareja del futbolista, la modelo Noa van der Bij, perdió el bebé que ambos esperaban en el quinto mes de embarazo.

En el comunicado de la KNVB, se explica que el jugador fue el que tomó la determinación de permanecer con el equipo: “Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Por supuesto, estábamos al tanto de esto y le apoyamos en todo lo que podemos. Cody ha decidido, tras hablar con su pareja, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios”.

El técnico Ronald Koeman habló de la situación en la conferencia de prensa y habló acerca de la decisión del delantero: “Fue una noticia muy triste la que recibimos. La que recibieron Cody, su esposa y su familia. Hicimos todo lo posible por apoyarlo. Aquí le dimos la libertad durante los primeros días de salir del hotel y estar con su familia. Creo que lo manejó muy bien. Nunca dijo: ‘Quiero volver’ o ‘Quiero estar con mi familia’. Tomó esa decisión por sí mismo y a su manera, y eso demuestra madurez”, manifestó Koeman.

El mensaje de Cody Gakpo y su pareja para confirmar la triste noticia Captura Instagram

Y agregó: “Está preparado para jugar. Tampoco es que eso pese de tal manera en su rendimiento. Lo lleva con la familia a su manera. Eso es muy fuerte. Lo hemos dejado así. Hemos sido un apoyo donde podíamos serlo. También lo han sido los jugadores. Él lo ha hecho a su manera. Pero, evidentemente, es una noticia triste".

La propia pareja de Gakpo fue quien dio a conocer el fallecimiento del bebé. Noa van der Bij, a través de una publicación en sus redes sociales, habló del momento triste que estaba viviendo: “Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias a todos por el amor y el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo”.

Minutos después, la pareja del delantero de Liverpool compartió una emotiva publicación: “Fuimos a la iglesia a encender una vela. Después, caminamos hasta el patio de la iglesia con nuestro hijo Samuel. Solo había otro niño allí. Se llamaba Elijah. No podría haber habido una señal más hermosa de Dios. Nos recordó que nuestro pequeño nunca está lejos”.

Cody Gakpo tomó la determinación de continuar con sus compañeros. (AP Photo/Ed Zurga) Ed Zurga - AP

Un par de horas más tarde se pronunció el propio futbolista, que confirmó la información a sus seguidores y sin demasiadas explicaciones realizó un pedido muy especial: “Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por su comprensión”.