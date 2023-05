Derby de Kentucky: ganó Mage, el potrillo que le cumplió el sueño a casi 400 propietarios en el inicio de la Triple Corona

escuchar

La Triple Corona de los Estados Unidos comenzó este sábado en el hipódromo de Churchill Downs con todos los condimentos favorables y adversos que la pueden rodear por su historia, la repercusión que trasciende al deporte y las polémicas que esta vez empañaron las jornadas previas. En ese contexto, el Derby de Kentucky (G1-2000m) se convirtió en una fiesta venezolana, con el triunfo de Mage, el potrillo que aseguran que tiene casi 400 dueños en el reparto societario, según consignó ESPN, y unió en la victoria a una estrella consagrada, como el jockey Javier Castellano, y a un entrenador, Gustavo Delgado, que se radicó allí en 2014 y tenía sólo un puñadito de grandes éxitos en esa tierra.

La carrera más famosa del mundo tuvo atípicamente cinco retirados, incluyendo al favorito Forte luego de que tropezara en uno de sus últimos galopes y a Lord Miles, porque la organización suspendió al entrenador Saffie Joseph Jr y no le aceptó su anotación tras iniciar una investigación sobre la muerte de dos de sus caballos en la semana. Para Mike Repole, dueño de Forte, la cita parece estar embrujada cuando tiene al más indicado: en 2011 su potrillo Uncle Mo debió ser retirado un día antes por un virus gastrointestinal.

El potrillo Mage también le cumplió un sueño al jinete venezolano Javier Castellano, que logró conquistar el Kentucky Derby a los 45 años. GETTY IMAGES

Mage, con apenas tres presentaciones previas y una sola victoria, venía de ser escolta del propio Forte en el Florida Derby (G1-1800m), una prueba que se le escapó cerca del disco en Gulfstream Park el mes pasado. A su gente no lo desanimó. Le tuvieron la misma confianza que cuando en 2022 fueron a la subasta donde lo ofrecían y lo compraron en 290.000 dólares, aunque excedía el presupuesto. Por eso ofrecieron partes muy pequeñas para completar el pago. Y también le tuvo fe para volver a su silla Castellano, un jinete que había intentado ganar esta competencia 15 veces antes sin suerte. Celebró ayer, al fin, a los 45 años, consiguiendo otra de las grandes obras que soñaba cuando dejó Maracaibo de niño.

La primera curva de la 149a edición del Kentucky Derby, en un hipódromo de Churchill Downs con público a ambos lados de la pista. STACY REVERE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La experiencia fue clave para ayudar a Mage y al trabajo del equipo que la preparó. Javier no se preocupó cuando quedó retrasado, casi encerrado, en la largada y evitó contratiempos en la primera parte del trazado, hasta invitar a acelerar a su potro desde la recta opuesta para construir una remontada memorable. Ya frente a las tribunas, cuando dominó, pasó de ganar y esta vez no dejó que ninguno le quitara la gloria, ante la resistencia de Two Phil’s, el escolta a tres cuartos de cuerpo, y la tardía carga de Angel of Empire, tercero pegadito a ambos.

El Kentucky Derby 2023

Mage works his good magic to win the 149th Kentucky Derby 🏆



Catch the full replay ⤵️ pic.twitter.com/wXp1qAyN9z — Kentucky Derby (@KentuckyDerby) May 7, 2023

Una victoria argentina

La yegua Didia puede ser la próxima estrella entre los caballos argentinos que compiten en Estados Unidos. Por lo pronto, está dando todos los pasos con una solidez admirable y en la previa al Derby logró su séptima victoria seguida al ir por primera vez a Churchill Downs. En la pista vecina, la de pasto, se adjudicó por un cuerpo y medio el Modesty Stakes (G3-1800 metros) y está invicta en ese país, donde corrió las cuatro carreras posteriores a ser consagrada Yegua del Año en 2021, la temporada de potranca en la que brilló en San Isidro.

A Didia la entrena, además, un argentino, Ignacio Correas. “El turf es un juego en el que todos soñamos, pero los sueños no siempre se dan como uno quiere. Ahora se viene dando de la forma que uno quiere, por lo que no se puede pedir más”, describió al sitio Agentes305 el preparador, que en 2019 ganó la Breeders’ Cup Distaff con Blue Prize, otra yegua argentina a la que compró Marriebelle Stable, los mismos dueños de esta otra criada por el haras La Manija. El festival de carreras más importante de América celebra los 40 años esta temporada y está previsto para el 3 y 4 de noviembre en Santa Anita Park, en California. Es, siempre, el gran objetivo.