El Gran Premio Jockey Club (G 1-2000m) se corre desde 1883. Es el más antiguo del turf argentino. Pero aún si no tuviera esa condición, que lo hace ilustre, por cierto, el hecho de ser la segunda gema de la Triple Corona lo pone como uno de los faros de la temporada para los potrillos de 3 años, y la buena costumbre de las mega reuniones que adoptó San Isidro (y que inició Palermo, claro) les agrega estrellas de las pistas a este sábado al sumarse los grandes premios San Isidro (G 1-1600 m) y Suipacha (G 1-1000m).

Esta vez, la posibilidad de que haya un caballo que se adjudique la Triple Corona , algo que no sucede desde 1996, con Refinado Tom, es la gran expectativa, que a veces se diluye cuando el que obtuvo la primera deja pasar el clásico del césped, o una venta frustra la chance. Eso no ocurrirá ahora, a pesar de que Miriñaque, el héroe de la Polla, nunca corrió en pasto; aunque no pudo trabajar en la principal del Jockey Club el 30 de septiembre, la fecha en que se la abrió para los debutantes en esa superficie. "No nos dieron la cancha cuando podíamos llevar al potrillo", cuenta María Cristina Muñoz, la entrenadora del hijo de Hurricane Cat. Aquel lunes, además, llovió bastante.

La Polla de Potrillos

Miriñaque está radicado en la villa hípica de Palermo y el hipódromo porteño ofreció su propia cancha vegetal para que el crédito de Parque Patricios hiciera su experiencia, pero las dimensiones no son las mismas. De todas formas, el jueves hizo en ese terreno un floreo muy suave y los propietarios, Alberto Ibañez y Rafael Pascual, ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y la propia Muñoz no se achicaron y buscarán la cuarta victoria al hilo con el tordillo, ganador del Clásico Miguel Cané (G 2) antes de su consagración.

La atropellada en la Polla le dio a Miriñaque el triunfo por medio cuerpo ante Roman Joy (otra vez será un adversario durísimo), que ya conoce el césped (fue segundo en el Criterium) y peleó toda la recta con varios rivales pero no pudo controlar al dirigido por Francisco Gonçalves (el único jockey de su campaña). Y otra arremetida, sensacional, desde el último puesto al entrar en la recta, hizo a Don Palco ganador del Clásico Ensayo (1800m) en el pasto y un enemigo peligrosísimo ahora. Hay que verlo en el video, con la chaquetilla azul y rosa de San Benito y Fabricio Barroso en las riendas. Imperador (Dos Mil Guineas y 2° en el Ensayo), y Lauda Air (2° en las Guineas y 3° en el Ensayo), también buscarán cerrarle el camino al candidato. Y llevarse los 3,5 millones de pesos al primero, de la bolsa que suma 7 millones. Una incógnita por descubrir será cuál de los doce potrillos buscará la punta en el desarrollo, un dato no menor ante tantos especialistas en correr de atrás.

El Clásico Ensayo

En el Gran Premio San Isidro (a las 17.55) se caracteriza por tener un grupo de milleros de élite, aunque no todos ellos se encuentran en su mejor momento. Pero son más que respetables, comenzando por El Benicio, ganador de 11 carreras sobre 31, entre ellas este mismo clásico, dos veces el 9 de Julio, más el América, Ecuador y Pippermint, en esta cancha. Pablo Sahagian, su entrenador, tiene alguna historia en la carrera. "Lo gané tres veces, con Victor Security, Curioso Slam y El Benicio, que ahora llega 8 puntos; no tengo carreras para reprisarlo y el objetivo es el Anchorena (gemela del San Isidro, se corre en diciembre). No anda mal, pero es una carrera exigente para reaparecer (no corre desde julio, cuando lo operaron en la garganta). ". Al cuidador lo entusiasma también Rafter, su otro crédito aquí. "Está en ascenso, va a hacer una buena carrera".

El Benicio tiene 6 años, le lleva dos a Nacho Surge, por ejemplo, que viene de escoltar a Seas Alabada en el 9 de Julio. También tiene 6 Elogiado, un velocista espectacular que hará su debut en los 1600m, tras algunas buenas actuaciones en 1400 m, con Pablo Falero en la montura, igual que este sábado. Expressive Smart, Hat Mario y Power Up se agregan a la lista de los mejores. Va a ser una gran carrera. Aquí el premio es de 1,5 millones al ganador, la mitad de la bolsa total.

El primero de los clásicos de la tarde (a las 17.15) en San Isidro es el Gran Premio Suipacha, para velocistas en la recta. Con Elogiado intentando ganar en la milla, el lote parece haber perdido fuerza. Lord Alex y Calzonetti, dos potrillos de 3 años, surgen como las mejores cartas: uno acredita cinco victorias, cuatro de ellas clásicas (Velocidad, Islas Malvinas, Antártida Argentina y Propietarios), el otro, dos, en Palermo, pero con el Estrellas Julnio Sprint ( 3) entre ellas. Y en su debut en San Isidro fue segundo al pescuezo de Tarsino en el Cyllene (G 2).

Una fiesta familiar

La tarde del sábado en el hipódromo de San Isidro solo necesita que la acompañe el tiempo (ciertamente amenazante), porque la oferta de entretenimientos será variada: habrá una exposición de distintas razas equinas, patio de comidas, asado campero, visitas guiadas y, para los chicos, el Circo Garay, inflables giagantes, kermesse y una obra de teatro que representa la historia de Candy Ride, el padrillo argentino que se retiró invicto aquí y en Estados Unidos y en ese país fue líder de la estadística en 2017. Además, se pondrá en juego pozos adicionales por más de 7 millones de pesos en distintas jugada del día. Para los adultos, claro.

