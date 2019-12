Tras la victoria de Joy Canela en la Polla de Potrancas, el festejo de Arturo Moscón, en el centro, de anteojos oscuros

La semana más emocionante para un aficionado al turf es la del Gran Premio Carlos Pellegrini . Para un propietario o un criador, ni hablar. ¿Y para un martillero, acostumbrado a vender en un ring de remates a cada producto que se muestra como la ilusión que no tiene precio? Para él, la satisfacción de que un cabañero le confiara su potrillo o potranca y que saliera tan bueno como para correr los clásicos ya es un triunfo.

Desde la firma Agencia Fallow, Arturo Moscón está acostumbrado a esta vivencia, pero el sábado vivirá la que está del otro lado del mostrador: Joy Canela, su potranca, estará en una de las 24 gateras que se posarán en los 2400 metros del clásico que todos los hípicos en América del Sur querrían correr, en el hipódromo de San Isidro .

"Creemos que va a correr la carrera, por el peso que le toca por el sexo y la edad. Siempre ha corrido la carrera, la Polla, el Acebal, el Selección. Nos encantó la forma en que remató el Acebal", dice Moscón tras el sorteo, en el que eligió la puerta 8. Su análisis se refiere al hecho de que la yegua no anda a las perdidas en el desarrollo, para pescar al final, sino que busca su suerte entre los punteros. Quizá buscando emular a Potri Pé, aquella yegua de 3 años del stud Tori que ganó el Pellegrini de punta a punta con un magistral Pablo Falero, en 1992.

"Hay varios antecedentes de hembras ganadoras, Potri Pé, una yegua muy puntera; la brasileña Inmensity, Rafale... Si se mira la estadística de la cantidad de yeguas que corrieron y las que ganaron da un promedio altísimo. En los últimos diez años, siete yeguas ganaron el Arco de Triunfo, Treve, Enable, Zarkava, incluso siendo de 3 años; Winx, la mejor yegua de Australia; Rachel Alexandra (ganadora del Preakness) y Zenyatta (Breeders' Cup Classic), dos grandes de Estados Unidos; Enable ganó el King Geroge. Yo no sé por qué hay que tenerle miedo a correr el Pellegrini contra los machos".

El stud de Moscón se llama Puey, por el club de rugby Pueyrredón, en el que jugó "de octavo y de pilar, siempre forward". Y agrega: "Fue donde hice gran parte de mis amigos, me enseñó valores. En su honor bautizamos a la caballeriza junto con mi padre -Santo-, hace unos diez años".

El martillero tuvo que seguir la victoria de Joy Canela en el Acebal desde Bariloche, donde estaba jugando al golf. "Fue buenísimo. De las 32 personas que estaban viéndola por Internet creo que había 5 o 6 que entendían lo que era una carrera de caballos y el resto jamás había visto una carrera, pero compartieron la emoción, fue muy movilizante. Y muchos de ellos vendrán al Pellegrini; a lo mejor la experiencia termina "enganchando" gente para el turf. Es un grupo que se llama 'Copa Don Yayo', como el haras; lo organizan los Solveyra. No tenemos cancha propia, rotamos".

Otra potranca de Moscón fue Solo Para Ti, que ganó el Güiraldes, ("le sacó el invicto a Kalitea"), fue 3ª en la Polla de La Plata y 5ª en la de Palermo. "No soy de tener muchos caballos, entro en sociedades. A Joy Canela la elegí en la liquidación de La Biznaga y después hicimos una sociedad con Quique Martín Ferro, él y su hijo Nico la entrenan", recuerda.

-Parece difícil que un martillero le erre...

-No, le errás mucho. Una de las grandes cosas de esta actividad es que te enseña a perder. Son muchísimas más las veces que perdés que las que ganás. Saber perder te forja como persona, el carácter, y una vez que tenés la suerte de disfrutar los caballos que ganás, la Polla y el Acebal, incluso el Selección, que perdimos, pero yo quedé muy conforme con la forma en que corrió la yegua. Es importante valorar lo que tenés; no es todo o nada, hay matices, grises.

Moscón elogió a Fortify, el padre de Joy Canela: "Fue un fenómeno en La Biznaga, ha demostrado ductilidad, versatilidad en todos los rubros. Las dos primeras de la Polla, las tres primeras del Selección, las dos primeras del Acebal... sólo este año, todas hijas suyas. Es una lástima que haya cerrado La Biznaga, con un material genético que se diseminó, como les pasó a otros grandes, Ojo de Agua, el Argentino, Comalal, La Irenita. Siempre pensamos que esas líneas quedarían, pero se han dispersado. Gran parte de las yeguas de La Biznaga fueron a haras chilenos. Quedaron pocas líneas, la de Nipona (Ojo de Agua), por ejemplo. De Comalal aprendí mucho, los hermanos Martínez de Hoz me dieron su experiencia y me cuentan que Joy Canela les hizo recordar a Rafale, que ganó el Pellegrini a los 3 años".

Un análisis propio de un entendido y también de quien hace de las ventas su oficio: "Soy martillero porque siempre me apasionó esta industria y me apasionaron los remates. Antes estuve en la producción de forrajes, en los servicios de pensionado en un haras (Pueyrredón) que manejé, pero en esencia me pareció que había una demanda de alternativas comerciales. Me recibí de martillero y lancé mi compañía sin ayuda de un haras o una caballeriza importante. Agradezco muchísimo a los que en estos casi veinte años han confiado en nosotros".

En la Polla de Potrancas, Joy Canela consiguió su primer triunfo de Grupo 1

Lejos de los análisis y las controversias, el titular de Puey confiesa: "Vamos por la gloria, vamos por vivir algo que nunca vivimos, muy pocas veces en la vida te toca correr la carrera más importante de tu continente y con un animal competitivo; esa fue la razón de la anotación".

Una situación enojosa

Surgieron suspicacias por el cambio de stud de Pure Nelson. Ese caballo corría para la caballeriza Parque Patricios, los mismos colores de Miriñaque, ganador de la Polla de Potrillos y el Nacional, pero no irán en yunta en el Pellegrini, porque aquel defenderá a El Globito, del mismo propietario, Alberto Ibáñez. Pure Nelson largará al lado de Joy Canela. "Acá no se ha separado la legalidad de lo moral. Los buenos hombres del turf entienden. No hay que sacar ventajas de ciertas situaciones, donde no haya intenciones de perjudicar; vamos por un desarrollo limpio. Que los caballos corran... El Pellegrini se empañó con esta situación poco transparente". Molesto por una crítica al hecho formulada en el programa radial El Derby, Ibáñez agredió a su conductor en la antesala de la presentación y de la ceremonia de sorteo de gateras, Diego Notario, que además es uno de los relatores del hipódromo de San Isidro.