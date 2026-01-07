En qué canal pasan Barcelona vs. Athletic Bilbao por la Supercopa de España 2026 hoy

Este miércoles, desde las 16 (horario argentino), Barcelona y Athletic Bilbao se enfrentan en el marco de una de las semifinales de la Supercopa de España 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del español Isidro Díaz de Mera Escuderos, se disputa en el estadio King Abdullah Sport City de Yeda, Arabia Saudita, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Barça se clasificó a este torneo como campeón de LaLiga de España y la Copa del Rey 2024-2025. En el certamen liguero alcanzó la línea de los 88 puntos y superó por cuatro a su inmediato perseguidor, Real Madrid; mientras que en el torneo de eliminación directa derrotó en la final a su clásico rival, el Merengue, por 3 a 2, con goles de Pedri, Ferrán Torres y Jules Koundé (Kylian Mbappé y Aurelien Tchouameni convirtieron los tantos del subcampeón).

Barcelona ganó la Copa del Rey, LaLiga y la Supercopa de España en la última temporada Joan Monfort - AP

El conjunto vasco, por su parte, obtuvo su boleto al quedar en el cuarto puesto de LaLiga 2024-2025. Terminó con 70 unidades al igual que Villarreal, pero lo superó en la clasificación general por diferencia de gol (+25 contra +20). Disputará la Supercopa de España por segundo año consecutivo e intentará levantar el trofeo por cuarta vez en la historia tras lo hecho en 1984, 2015 y 2021.

Barcelona vs. Athletic Bilbao: cómo ver online

En la previa de la semifinal, el DT de Barcelona, Hansi Flick, habló en conferencia de prensa y se mostró entusiasmado con defender el título en la Supercopa de España. “Es genial. Me gusta la Supercopa. Ganarla nos daría mucha energía para el resto de la temporada, como el año pasado, y es lo que queremos en este curso también", expresó.

Hansi Flick, DT de Barcelona, aseguró que el objetivo de su equipo es volver a ganar la Supercopa de España Manu Fernández - AP

El entrenador de Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, también se ilusiona con consagrarse. “Para nosotros, la Supercopa es un premio. Ya es un premio estar aquí y todavía queremos un premio mayor, que sería estar en la final”, declaró. “Sabemos que no somos el equipo favorito, pero tenemos esta oportunidad y nuestra intención es aprovecharla”, añadió.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Barcelona corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Supercopa de España, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.50 contra los 6.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Athletic Bilbao. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.20.