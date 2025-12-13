Gran Premio Carlos Pellegrini: Dettori, João Moreira y los ases locales detrás del éxito más deseado

Cinco días después de cumplir los 90 años de su inauguración, el hipódromo de San Isidro propone para este sábado la carrera que más historia tiene en el turf argentino, el Gran Premio Carlos Pellegrini. De Grupo 1, el mayor nivel internacional, sus 2400 metros en la pista de césped representan la gran final de la temporada, más allá de que algunos campeones puedan haber quedado en el camino en su intención de llegar hasta la cita cumbre. Y habrá, a las 19.30, diecisiete postulantes a una victoria que tiene valor agregado a lo monetario: el caballo vencedor será el primero en el mundo que se asegurará una gatera para 2026 en la Breeders’ Cup, el festival anual estadounidense que, con formato de Juegos Olímpicos, se hará a fines de octubre en Keeneland.

En las gateras habrá visitas ilustres. En su gira de despedida por Sudamérica, Frankie Dettori montará a El Pulque, y si gana, daría un batacazo. El icónico italiano, que había anunciado su retiro hace dos años, lo postergó, ahora sí se convenció y eligió esta región para darse el gusto de sentir otra vez la pasión del público. Estuvo en 2008, sin triunfos en Palermo. Tendrá cinco montas en el día, como hace 17 años, aunque en su primera visita a San Isidro. A los 54, intenta otra hazaña para sumarle páginas a su libro o actualizar la imagen del póster.

Luego, irá a Uruguay para el 6 de enero, cuando se desarrolle el José Pedro Ramírez (G1-2400m) en Maroñas, y estará en Gàvea, el hipódromo de Río de Janeiro, el primer fin de semana de febrero. Desde su llegada a Argentina se lo vio trabajar bajo un diluvio, describiendo su experiencia en la escuela de aprendices y compartiendo una charla y fotos con Adolfo Cambiaso, luego de que el polista completara la Triple Corona por La Natividad-La Dolfina en Palermo.

Otra estrella mundial, João Moreira, se apilará en el candidato Obataye, en la misma sociedad brasileña que obtuvo el último Latinoamericano, en octubre en Río de Janeiro. Es la tercera vez que llega desde su tierra para competir en la Argentina el jinete que, entre aquellas visitas de 2007 y 2024, estuvo dejando su huella en Singapur, Japón, Hong Kong, Australia y Emiratos Árabes. De regreso a casa el año pasado, a los 42 sueña con sumar otra prueba de las grandes a su legajo.

También estarán los ases locales. Se podría decir que esta vez los que llevan las riendas eclipsan a los caballos, sin una figura sólida aquí entre los fondistas. De los pocos que ya corrían cuando Dettori y Moreira estuvieron aparecen Juan Carlos Noriega, Gustavo Calvente y Adrián Giannetti. El primero de ellos ya ganó tres veces el Pellegrini y montará a Vota Bien, que procurará emular a su padre, Hi Happy, vencedor hace 10 años en esta competencia. Calvente estará en la silla de Acento Final, que por sólo medio pescuezo viene de derrotar al anterior en la Copa de Oro, cuando quedó tercero, pegado a ellos, Time to Think, también confirmado aquí. Y Giannetti será la guía de Out of the Blue, de origen brasileño pero de campaña por completo en San Isidro.

El GP Copa de Oro

Están de regreso William Pereyra, que interrumpió su experiencia en Dubái para reencontrarse con su rutina aquí y se subirá por primera vez a Vundu, al que no le fue bien en su viaje a Río, y Francisco Leandro Gonçalves, que tiene contrato vigente en Medio Oriente y hace una pausa breve para ganar su primer Pellegrini, con Havana Cigar. Este potrillo es el último triunfador del Derby Paulista, el clásico que obtuvieron Gorylla, Xin Xu Lin y Não Da Mais antes de convertirse en tres de los últimos cuatro brasileños que se adjudicaron la cita más trascendente de Sudamérica.

El Derby Paulista

Los que sí saben cómo ganarla son los que largarán en las primeras tres gateras: Juan Cruz Villagra, debutante en el lomo de Crazy Talent, que ya estuvo cerca en 2024; Martín Valle, que lo logró en tres de las últimas cuatro temporadas y llega al mando de Real Rim, el potrillo de Firmamento que obtuvo el Jockey Club (G1-2000m), y Eduardo Ortega Pavón, confiado en The Gladiator’s Hat, el héroe del Dardo Rocha el mes pasado, también con colores de moda en el Pellegrini, los del stud Haras El Ángel de Venecia.

En la jornada habrá otros tres grandes premios. El primero de ellos será el Félix de Álzaga Unzué (G1-1000m), con la presencia de Labrado, el mejor velocista desde 2022 y uno de los pocos caballos que tienen poder de convocatoria en la actualidad. A las 16.20, ante 23 rivales, hará su cuarto intento en el clásico en el que se disparó de su partidor en 2022 y llegó tercero en 2023 y 2024. Tras superar un principio de cólico que no le permitió correr el mes pasado en Palermo, llegará desde Venado Tuerto con 71 días de descanso a la pista de su última salida triunfal.

Además, a las 16.55, también habrá 17 ejemplares en el Joaquín S. de Anchorena (G1-1600m), entre ellos, What a Man y Earth God, que conquistaron los dos últimos clásicos fuertes de la categoría, y a las 18.05 se disputará la Copa de Plata (G1-2000m), exclusiva para yeguas y con la potranca Charm como referente ante un grupo en el que son mayoría las mayores y aparece otra visita brasileña, Q’Luz do Iguassu.

La fecha comenzará a las 12.15, con 18 competencias.