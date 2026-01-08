Amistoso Boca vs. Millonarios: cuándo se ponen a la venta las entradas y cómo sacarlas

Como habitualmente no lo hace, Boca Juniors disputará en la pretemporada 2026 un amistoso en la Bombonera y será el miércoles 14 de enero vs. Millonario de Colombia, en el que se pondrá en juego la Copa Miguel Ángel Russo en homenaje al fallecido ex-DT del club que también dirigió al equipo cafetero y dejó un gran recuerdo en sus hinchas.

Uno de los objetivos de la entidad presidida por Juan Román Riquelme de disputar un encuentro como local es posibilitarle a los socios adherentes concurrir al estadio, algo que se les es muy complicado durante la temporada por la gran demanda que tiene habitualmente. En ese contexto, la venta de entradas generales para ese grupo comenzó el miércoles.

Boca Juniors jugará un amistoso en su estadio, algo inhabitual en pretemporada

Este jueves el expendió de tickets a las tribunas popular se extendió a los socios activos, del Interior y vitaliciones. Las plateas, en tanto, se venderán este viernes desde las 9 para los adherentes y recién el sábado podrán adquirirlas los activos, del Interior y vitalicios.

La entidad informó que la compra debe realizarse a través de la app de Boca Socios. Además, aclaró que para ingresar al estadio el día del evento “cada socio/a deberá presentar el carnet con la última cuota de diciembre paga y DNI” y que el partido “no computa para el porcentaje de asistencia” que se tiene en cuenta para darle prioridad de compra a los simpatizantes durante el año.

Precios de las entradas para Boca vs. Millonarios

*Información no oficial.

Generales (Activos): $10.000.

Generales (Adherentes): $16.000.

Platea Alta: $80.000.

Platea Media: $150.000.

Platea Baja: $ 110.000.

Leandro Paredes es el emblema de Boca Juniors y uno de los jugadores más admirados por los hinchas xeneizes Marcos Brindicci - LA NACION

El encuentro entre Boca Juniors y Millonarios está programado a las 19 y será el primero de los dos que disputará el xeneize en la pretemporada 2026. El siguiente será el domingo 18 en el estadio Único de San Nicolás ante Olimpia de Paraguay.

Si bien todavía no se oficializó la participación del elenco guaraní, es una certeza que reemplazará a Nacional de Uruguay. El Bolso el principal candidato, pero desistió de hacerlo y el club del barrio porteño de La Boca tuvo que buscar otro contrincante.

El segundo partido que disputará el xeneize en la Bombonera ya será oficial, porque corresponderá a la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El rival será Deportivo Riestra el domingo 25 de enero y marcará el inicio de una ardua temporada para el equipo de Claudio Úbeda con incursiones en, además del Apertura y Clausura, la Copa Libertadores y Copa Argentina.