Obataye, el brasileño ambicioso que repitió la receta del Latinoamericano y ganó el Carlos Pellegrini

Vino, vio y venció. Obataye, el caballo brasileño que ganó en octubre pasado el Latinoamericano en Río de Janeiro, arribó esta semana al país y también se llevó el Gran Premio Carlos Pellegrini (G1-2400m), este sábado en San Isidro. Es la estrella indiscutida de la temporada en Sudamérica, conducido por una de las dos figuras mundiales que llegaron a participar de la jornada, João Moreira, el jockey que se hizo notar en Singapur, Japón, Hong Kong, Australia y Emiratos Árabes antes de regresar a casa. Ahora, también puede contar que ganó una carrera de las grandes en la Argentina. El otro, Lanfranco Dettori, considerado el mejor del mundo en la era moderna, dejó su marca en los albores de la tarde.

Obataye pasó de largo en la recta final, como en el Latino en Gàvea, y tuvo energía extra como controlar al único local que le dio pelea, The Gladiator’s Hat, cuya aceleración por dentro frente a las tribunas llegó a generar una cuota de suspenso. Pero no alcanzó para evitar el festejo brasileño con un plus: tercero fue el potrillo Havana Cigar, su compañero de viaje, para un 1-3 que expuso un mejor momento de los fondistas del vecino país. Y como cuando obtuvo el Gran Premio Brasil en 2024, el caballo ganador tiene una recompensa adicional, porque consiguió la clasificación a la división Turf de la Breeders’ Cup, el festival norteamericano con formato de Juegos Olímpicos que se hará entre el 30 y el 31 de octubre próximo en Keeneland.

Obataye dejó segundo a The Gladiator's Hat en el Gran Premio Carlos Pellegrini (G1), en San Isidro Pilar Camacho

Jazzy Frank fue un puntero con buenas intenciones que retrocedió en el momento de cambiar de ritmo; Vota Bien llegó a prevalecer levemente y siguió peleando con el corazón por el tercer lugar, que cedió sobre el final, y Vundu y Acento Final no llegaron siquiera a ilusionar antes de “caerse” del marcador en el que terminó sólo un potrillo local, Ardiendo, quinto.

Carismático, popular y talentoso, Frankie Dettori construyó los cimientos de su leyenda como jockey en las centenarias pistas de césped europeas, mayormente compitiendo en el sentido inverso al que se lo hace en la Argentina, y después lo hizo en todo tipo de superficies, climas y trazados. En su primer desafío sobre el pasto de San Isidro, su debut coincidió con el de Grand Candyman, aunque el potrillo de 538 kilos no tenía la fenomenal experiencia del jinete de 54 años. Juntos se quedaron con la tercera prueba del día, en uno de los tantos mojones que ofreció la jornada.

“Es un gran trabajo del equipo del caballo, yo fui sólo un pasajero. Estaba un poco nervioso, reconozco. Al haber logrado un triunfo en la primera carrera que corro aquí [por San Isidro, ya que en 2008 compitió en Palermo], logré relajarme más para el resto del día”, se quitó mérito el astro italiano hincha del Arsenal inglés, tras bajarse del alazán con su estilo, un salto en el sector de la tradicional foto. “El salto del ángel”, como se lo reconoce, quedó para el planeta hípico como su sello triunfal, más allá de que está inspirado en haberlo visto de chico cómo lo ejecutaba el boricua Ángel Cordero Jr. Después, no pudo repetir, pero nada le sacó la sonrisa.

En el Félix de Álzaga Unzué (G1-1000m), el rey –Labrado– se mostró desnudo, sin furia más allá de los movimientos dentro de su gatera antes de largar. Y festejó la reina, Lucrecia Carabajal, la mujer argentina más ganadora de la historia como jockey, con un potrillo que venía inflando el pecho en categorías menores y dio el gran golpe: El Fortín. En su debut en un clásico de primer nivel, el zaino doradillo tuvo velocidad y coraje para relegar a Le Cornette y El Epecuén, dos experimentados, en un final de doble fallo de medio pescuezo. Deslucido, el favorito Labrado quedó entre los últimos –17° entre 24, a poco menos de ocho cuerpos– después de los aplausos que infaltablemente acompañan su camino a los partidores. El vencedor, con cinco primeros puestos en nueve carreras en su primera temporada en las pistas, se sentó raudamente a la mesa de los que quieren discutir el trono de la categoría.

Para Carabajal, quien este año participó de un torneo de jockeys en España, la victoria tuvo un condimento extra más allá de la estadística, del hecho de que sólo había conquistado un gran premio en 2001, con Nova Era, en el Selección de Potrancas de La Plata. En 2016 dejó la profesión para ser mamá de Nina, se involucró en el trabajo de stud y volvió a competir en 2021, porque la pasión era más fuerte y sentía que todavía podía aumentar su récord. Esta semana, cuando Dettori llegó al país para trabajar bajo un diluvio, ella fue quien le cedió un impermeable para hacer más llevadera la tarea. Con el gesto se mimetizó con el triunfo. ¡Vaya si no era para celebrarlo con la emoción que transmitía!

La victoria de Earth God en el Joaquín S. de Anchorena (G1-1600m) se explica desde el desarrollo, la sabiduría de Gustavo Calvente y la capacidad de un caballo que ya tiene cuatro éxitos de ese rango. Las dos veces que el jinete se subió al alazán terminaron en una victoria de primer nivel, esta vez por el pescuezo sobre el favorito What a Man, que tenía más para ofrecer y se quedó sin metros. A menos de dos cuerpos, tercero llegó Nux, un potrillo que venía de salir de perdedor y gestó una producción que lo pone en la vitrina de cara a lo que vendrá.

Yak Sport y Bluclette Rim convirtieron la carrera casi en una cuadrera y en la recta final no pudieron mantener el ritmo. Ahí, Calvente predijo el futuro: le dio libertad a su caballo y obligó a que, por dentro, Rodrigo Bascuñán perdiera tiempo e impulso para esquivar a los que cedían velocidad delante. En esa jugada de ajedrez, aunque a toda agilidad, se definió al ajustado ganador, el cuarto en esa prueba entrenado por Nicolás Martín Ferro, en una cosecha que incluye a tres de las últimas cuatro ediciones disputadas. También para el jinete fue el cuarto trofeo en ese cotejo.

La Copa de Plata (2000m), exclusiva para yeguas, tuvo un golpe de escena cuando la favorita Charm fue retirada camino a las gateras. Luego, Knows All no necesitó acelerar a fondo cuando apareció en la recta final para imponerse por cuatro cuerpos sobre Romana Craf, segunda como en 2024, y darle otra conquista grande a Gran Muñeca, su propietario y criador. El entrenador Diego Peña llegó a evaluar anotarla en el Pellegrini, como muestra de la confianza que le tenían en esta etapa de la temporada en la que ahora acopia tres festejos en fila y llegó al Grupo 1 que había buscado, incluso, este año ante los machos. Una curiosidad: su jockey, Brian Enrique, obtuvo sus tres trofeos en el más alto nivel en 2025 con hembras.

Obataye, El Fortín, Earth God y Knows All fueron las estrellas de cuatro patas que le pusieron el marco a la tarde en la que Moreira y Dettori, otros astros, le agregaron brillo con su magnetismo a la pintura más esperada del año en las pistas argentinas.