Murió el jockey Leandro Henrique a los 27 años tras sufrir una caída en una carrera

El jockey brasileño Leandro Henrique, una de las figuras más destacadas del turf de su país en los últimos años y con participaciones relevantes en los hipódromos sudamericanos, murió este miércoles a los 27 años, como consecuencia de las lesiones sufridas en una atípica y traicionera caída ocurrida el pasado domingo en la segunda competencia del programa del Jockey Club Brasileiro.

Henrique había sido asistido de inmediato por el equipo médico del hipódromo de Gàvea, en Río de Janeiro, tras el accidente registrado cuando su montado, Native Coffee, fue llevado hacia afuera por un rival que no lograba tomar el codo y cayó fuera de la pista luego de romper la empalizada exterior. Posteriormente, fue trasladado al hospital Miguel Couto y, el martes, derivado a la Casa de Saúde São José, en Humaitá, donde permanecía internado bajo cuidados intensivos hasta su fallecimiento.

Inicialmente, se había informado que el piloto fue operado durante tres horas y media de una fractura expuesta de cadera y presentaba además un traumatismo cráneo encefálico, con pérdida de conocimiento, que luego recuperó al reconocer a su pareja y a su agente, Danilo Aglio. En las últimas horas iba a requerir de mayores procedimientos.

Nacido en el estado de Pernambuco el 21 de diciembre de 1998, Leandro había iniciado su vínculo con la actividad a los 9 años en la Escuela de Ponis de Recife. A los 14, ya competía en el hipódromo da Madalena y poco después se trasladó al escenario carioca para continuar su formación y desarrollo profesional.

Su ascenso fue meteórico. A los 16, ganó su primera carrera en Gávea el 7 de junio de 2015, montando a Urbanesco, y más tarde se consagró como vencedor de la estadística de jockeys de la temporada 2016/17, a poco de cumplir la mayoría de edad. Así, según el comunicado del Jockey Club Brasileiro, se convirtió en el único alumno de la Escuela de Profesionales del Turf de ese escenario en alcanzar ese logro.

Contratado por el haras Anderson, Henrique construyó una trayectoria repleta de grandes éxitos. Entre sus conquistas más destacadas figuran el Gran Premio Cruzeiro do Sul (G1-2400m), equivalente al Derby de ese país, obtenido con Emperor Roderic, lo que significó su primer triunfo de Grupo 1 en 2017, y el Gran Premio Brasil (G1-2400m), en junio del año pasado, con Sinsel, en una prueba que estuvo cerca de escapársele por un festejo anticipado. Fue como obtener el Carlos Pellegrini argentino, con clasificación a la Breeders’ Cup, aunque luego el caballo no fue enviado a los Estados Unidos para competir.

El Gran Premio Brasil 2025

El propio jinete consideraba a London Moon como el mejor caballo que montó. Juntos consiguieron importantes victorias, entre ellas la Copa Precocidade e Velocidade de la ABCPCC y los grandes premios Jockey Club Brasileiro (G1), Estado do Río de Janeiro (G1) y Presidente da República (G1).

En 2021 había alcanzado un hito memorable al sumar su triunfo número 1000 con Casa Blanca, al adjudicarse el Gran Premio Henrique de Toledo Lara (G2). Y, recientemente incorporado como monta oficial del consagrado haras Santa María de Araras, que conserva su exitosa sucursal en la Argentina, obtuvo con Passion Of Details el Gran Premio Margarida Polak Lara - Taça de Prata, que terminó siendo la última gran victoria de su carrera.

En el plano personal, 2025 había sido especialmente significativo para Henrique, ya que se convirtió en padre de Manoela, fruto de su relación con la exjockey y actual entrenadora Victoria Mota. La pequeña tiene poco más de un año y un mes.

La muerte de Leandro Henrique provoca una profunda conmoción en el turf brasileño, que despide a uno de los jockeys más talentosos de su generación y a una figura que construyó una carrera excepcional pese a su corta edad. A tal punto de participar en varias de las grandes jornadas internacionales de la región, entre ellas el José Pedro Ramírez (G1-2400m) de 2025 en Maroñas, cuando fue segundo en las riendas de Universal Horse detrás del argentino El Kodigo.