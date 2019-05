Matías Rossi voló en Rosario y se ilusiona para la carrera de este domingo Crédito: ACTC

ROSARIO.- Fiel a su esencia, fue "El Misil". El bonaerense Matías Rossi , con Ford Falcon, se quedó con la pole position para la quinta competencia del calendario 2019 de Turismo Carretera , que se desarrollará este domingo en el autódromo de Rosario.

El piloto de Del Viso, que había dominado los entrenamientos del viernes, se aseguró la 38va pole de su trayectoria en el TC al marcar un tiempo récord de 1m36s792/1000 para recorrer los 4000 metros del renovado circuito rosarino. Rossi fue el único que estuvo en 1m36s, pues quien se ubicó en segundo lugar, Valentín Aguirre (Dodge), quedó a casi medio segundo detrás.

"Estamos bien, me gusta acelerar todo el auto, no escondí nada en ningún momento. Estoy contento. Ganar todo hasta el momento no es fácil. Fuimos los más rápidos en seis salidas a la pista. Estamos muy bien con el auto, para la carrera y el resto del año" ,dijo Rossi, que también dominó los ensayos del viernes.

"Es una pista bravísima para que te salga una buena vuelta. Hay que frenar mucho, rebajar, usar mucho los pianos, el auto no siempre salta igual. Tiene más dificultades que otras pistas. Acá hay más variantes desde lo conductivo. Lamento que esté sucio, porque por las características del trazado ya es difícil. Y así se hace más complejo aún, sobre todo para avanzar. Eso opaca un poco el espectáculo. El estado de la pista te limita para los sobrepasos", especificó Rossi.

El actual campeón, Agustín Canapino (Chevrolet), quedó relegado al 20° lugar de la grilla

El santafecino de Las Parejas, Facundo Ardusso (Torino), se llevó el triunfo en la inauguración de la temporada en Viedma, Río Negro, mientras que el arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge), ganó en la segunda fecha en Neuquén. En la tercera carrera del año, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se impuso el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), y en la cuarta en San Luis venció el balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet).

Este domingo se correrán las tres series habituales (a las 9, 9.30 y 10) y la gran final, a partir de las 13.20, a 30 vueltas o 50 minutos.

El festival automovilístico se completará con la quinta fecha del TC Pista, que correrá su final también este domingo a las 12 (a 20 vueltas o 40 minutos).

Cumplidas cuatro fechas del TC, las principales posiciones son las siguientes: 1° Urcera, 158 puntos; 2°, Mariano Werner (Ford), 136; 3°, Facundo Ardusso (Torino), 135; 4°, Gastón Mazzacane (Chevrolet), 128.

Los diez mejores tiempos de la clasificación fueron los siguientes:

1°. Matías Rossi (Ford), 1m36s792/1000, a 148,773 km/h.

2° Valentín Aguirre (Dodge) a 468/1000.

3° Gabriel Ponce de León (Ford) a 811/1000.

4° Jonatan Castellano (Dodge) a 869/1000.

5° Alan Ruggiero (Ford) a 895/1000.

6° Christian Ledesma (Chevrolet) a 926/1000.

7° Juan Manuel Silva (Ford) a 1s58/1000.

8° Santiago Mangoni (Chevrolet) a 1s68/1000.

9° José Manuel Urcera (Chevrolet) a 1s70/1000.

10° Juan Martín Trucco (Dodge) a 1s96/1000.