LA NACION

A qué hora de Argentina es el sorteo del Mundial 2026 hoy

En el evento que se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos, se conformarán las 12 zonas de la primera ronda

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La Copa del Mundo quedó en manos de la selección argentina en la última edición; en el sorteo integra el Bombo 1
La Copa del Mundo quedó en manos de la selección argentina en la última edición; en el sorteo integra el Bombo 1

El sorteo de la etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se realizará este viernes. Cada una de las selecciones participantes de esta edición histórica que por primera vez tendrá 48 participantes, conocerán a sus rivales en la primera etapa. El evento, que comenzará a las 14 (horario argentino), se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos, con transmisión de las principales señales de televisión y streaming: Telefé, TV Pública, DSports, TyC Sports, ESPN, Disney+ y FIFA+.

Se conformarán 12 grupos de cuatro seleccionados cada uno. Los cabezas de serie integran el Bombo 1 y son la Argentina, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica, Alemania y los tres anfitriones: México -que ya se sabe estará en la zona A-, Canadá -que integrará la B- y Estados Unidos -que formará parte de la D-. El resto se ubicará al azar en las nueve zonas restantes.

La selección argentina se clasificó al Mundial 2026 e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022
La selección argentina se clasificó al Mundial 2026 e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022LUIS ROBAYO - AFP

En el Bombo 2, el equipo albiceleste no podrá cruzarse con Colombia, Uruguay y Ecuador, debido a las restricciones geográficas. Esto deja a Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, y a Marruecos, semifinalista en la última edición, como las principales amenazas. Completan este bombo Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

En el Bombo 3, la atención se centra en la Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard, una de las selecciones que mostró un nivel superlativo en las eliminatorias europeas. También figuran Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Arabia Saudita, verdugo de la Argentina en la etapa de grupos de Qatar 2022, integra el Bombo 3
Arabia Saudita, verdugo de la Argentina en la etapa de grupos de Qatar 2022, integra el Bombo 3AP

Finalmente, el Bombo 4 podría esconder una sorpresa mayúscula. Aunque Ghana es considerado el más “poderoso” de los ya clasificados en este bombo (que incluye a Jordania, Cabo Verde, Curazao, Haití y Nueva Zelanda), la incógnita recae en los equipos del repechaje. Italia busca su boleto por esa vía y, de clasificarse, integrará este pelotón, elevando el nivel.

  • Todos los grupos, que en esta edición serán 12, tendrán un equipo de cada uno de los cuatro bombos. La única restricción es que no puede haber más de un país de una misma confederación a excepción de la UEFA, que tiene un límite de dos por zona.

Los grupos de la selección argentina en los últimos Mundiales

Qatar 2022

  • Argentina
  • Arabia Saudita
  • México
  • Polonia
La tabla de posiciones del grupo de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022
La tabla de posiciones del grupo de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022Canchallena

Rusia 2018

  • Argentina
  • Islandia
  • Croacia
  • Nigeria

Brasil 2014

  • Argentina
  • Bosnia y Herzegovina
  • Nigeria
  • Irán

Sudáfrica 2010

  • Argentina
  • Grecia
  • Corea del Sur
  • Nigeria

Alemania 2006

  • Argentina
  • Holanda
  • Costa de Marfil
  • Serbia y Montenegro

Corea del Sur - Japón 2002

  • Argentina
  • Suecia
  • Inglaterra
  • Nigeria
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Uno llevaba al otro a las prácticas, vivieron el “Racing ha dejado de existir” y son amigos, pero ahora se cruzan
    1

    Boca vs. Racing: Claudio Úbeda y Gustavo Costas, de amigos a rivales en busca de la final del Clausura

  2. Plan a largo plazo o repatriación de los hijos del exilio, cuatro "Cenicientas" y sus fórmulas para cumplir el sueño
    2

    Mundial 2026: planificación a largo plazo o repatriación de los hijos del exilio, cuatro países y fórmulas distintas para cumplir el sueño

  3. El sello de Beligoy y la sombra de Toviggino: elecciones a dedo y las diferencias con la Premier League
    3

    Los árbitros, envueltos en la elección a dedo y el sorteo calificado dentro del polémico fútbol argentino

  4. Anticipá el sorteo con el simulador del Mundial: ¿qué grupo querés para la selección?
    4

    Simulador del sorteo del Mundial 2026: así pueden quedar los grupos

Cargando banners ...