A qué hora de Argentina es el sorteo del Mundial 2026 hoy

En el evento que se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos, se conformarán las 12 zonas de la primera ronda
El sorteo de la etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se realizará este viernes. Cada una de las selecciones participantes de esta edición histórica que por primera vez tendrá 48 participantes, conocerán a sus rivales en la primera etapa. El evento, que comenzará a las 14 (horario argentino), se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos, con transmisión de las principales señales de televisión y streaming: Telefé, TV Pública, DSports, TyC Sports, ESPN, Disney+ y FIFA+.
Se conformarán 12 grupos de cuatro seleccionados cada uno. Los cabezas de serie integran el Bombo 1 y son la Argentina, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica, Alemania y los tres anfitriones: México -que ya se sabe estará en la zona A-, Canadá -que integrará la B- y Estados Unidos -que formará parte de la D-. El resto se ubicará al azar en las nueve zonas restantes.
En el Bombo 2, el equipo albiceleste no podrá cruzarse con Colombia, Uruguay y Ecuador, debido a las restricciones geográficas. Esto deja a Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, y a Marruecos, semifinalista en la última edición, como las principales amenazas. Completan este bombo Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.
En el Bombo 3, la atención se centra en la Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard, una de las selecciones que mostró un nivel superlativo en las eliminatorias europeas. También figuran Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.
Finalmente, el Bombo 4 podría esconder una sorpresa mayúscula. Aunque Ghana es considerado el más “poderoso” de los ya clasificados en este bombo (que incluye a Jordania, Cabo Verde, Curazao, Haití y Nueva Zelanda), la incógnita recae en los equipos del repechaje. Italia busca su boleto por esa vía y, de clasificarse, integrará este pelotón, elevando el nivel.
- Todos los grupos, que en esta edición serán 12, tendrán un equipo de cada uno de los cuatro bombos. La única restricción es que no puede haber más de un país de una misma confederación a excepción de la UEFA, que tiene un límite de dos por zona.
Los grupos de la selección argentina en los últimos Mundiales
Qatar 2022
- Argentina
- Arabia Saudita
- México
- Polonia
Rusia 2018
- Argentina
- Islandia
- Croacia
- Nigeria
Brasil 2014
- Argentina
- Bosnia y Herzegovina
- Nigeria
- Irán
Sudáfrica 2010
- Argentina
- Grecia
- Corea del Sur
- Nigeria
Alemania 2006
- Argentina
- Holanda
- Costa de Marfil
- Serbia y Montenegro
Corea del Sur - Japón 2002
- Argentina
- Suecia
- Inglaterra
- Nigeria
