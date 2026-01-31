Ailín Pérez, la argentina que se muestra en Onlyfans y quiere ser la reina de las artes marciales mixtas

Mira la cámara, desafía, se arregla el pelo, lanza un dardo, se vende, sonríe, muestra los daños del oficio, suelta una carcajada, mira fijo a su interlocutor, exuda firmeza, no sabe de límites, entiende el juego, seduce, no hay detalles que se les escapen, envía mensajes, desafía, no permite mostrarse vulnerable, elude profundizar en los momentos más duros de su vida, lucha, lucha, lucha...

Cada detalle podría aplicarse a lo que Oscar Ringo Bonavena construyó como personaje para consolidarse como una de las leyendas del boxeo, pero no se trata del hombre que construyó desde su histrionismo una de las figuras más encantadoras del deporte de nuestro país. La dueña de todas estas particularidades es Ailín Pérez, la argentina de 30 años, que a fuerza de golpes y derribos, se convirtió en una de las mujeres más importantes dentro de universo de la artes marciales mixtas y una de las figuras más atractivas de la empresa más poderosa de la especialidad: UFC.

Va por un sueño concreto: el cinturón de la categoría gallo, pero para poder acceder a ese privilegio primero debe ingresar al Top 5. Si bien se posiciona octava en el ranking, buscará en México, el próximo 28 de febrero, superar a Macy Chiasson (todos los combates de UFC serán televisados por Paramount+), lo que le permitiría llegar al grupo selecto de contendientes a la corona.

Ailín Pérez junto a su hijo Ades, el motor de su vida Gentileza Ailín Perez

Si bien ahora todo reluce para ella, vive en Miami desde hace varios años y es una de las figuras de UFC, fue duro el camino para Ailín, porque emigró con apenas 18 años de su casa y Brasil fue uno de los destinos que eligió para sumar conocimientos en las artes marciales mixtas. Pero para poder vivir, tuvo que hacer varias cosas, como por ejemplo trabajar en un Cabaret Restaurante, en 2018, en una de las zonas más complejas de Camboriú y oficiaba de seguridad de algunas de las mujeres que iban al lugar. “Muchas veces estuve en peligro, no sólo dentro del tatami. Es que cuando mi hijo tenía un año y medio y estaba en Brasil, tuve que trabajar por las noches para hacer llegar el dinero a la Argentina. Y lo hacía en un Cabaret Restaurante, donde era muy peligroso llegar hasta en lugar. Entonces, iba caminando por las calles de las favelas, a las 5.30 de la mañana y no tenía para un remise o prefería guardar el dinero para poder comprar los pañales para mi hijo. En esas calles vi y viví muchas cosas, pero tenía que trabajar de seguridad para poder mantener a Ades y para poder solventar mi carrera deportiva”.

No le tiene miedo a nada, por eso llegó a Miami con 2000 dólares y vivió ocho meses con ese dinero, ya que su casa era el gimnasio en el que se entrenaba. Y dentro de sus recursos para construir su universo, no tiene problemas en contar que se creó una página de OnlyFans, con contenido para adultos, porque lo vio como una ventana para poder hacer un dinero grande y poder avanzar en su carrera. Porque ser un profesional en UFC implica muchos esfuerzos y tener un equipo adecuado para ser parte de la elite. Por eso trabaja con Troy Robert Worthen (profesor de MMA y lucha), con Roger David Krahl (profesor de MMA y Striking ), con Arturo Andrés Vergara Alegría (compañero y profesor de MMA), con Glenn Castro (nutricionista), Mariana Oropeza (terapia personal), Esteban Capralulo (psicólogo deportivo) y con Martín Pakciarz (mananger).

Está en cada detalle, se encarga de aclarar todo, desde que sus padres se llaman Gabriel Edgardo Pérez Russo y María Olga González, así con todos los nombres y los apellidos, de la misma manera que aclara que su hijo es Ades Luciano Ramos. Entonces, cuando charla con LA NACION, no deja tema por abordar y su impronta es tan avasallante que encanta e invita a pasear por una historia, su historia, que es verdaderamente de película.

-¿Cómo se compone tu equipo de trabajo?

-Mi equipo de trabajo son tres esquinas que tengo. Estoy entrenando en Sunrise. Yo me fui de Miami. Esta ahora voy a hacer mi entrenamiento acá. Se llama MMA Science. Y mis coach son Roger y Troy. Ellos son coach de otros atletas de UFC. Tienen experiencia, han sacado campeones también del gimnasio, ven potencial en mí y estamos entrenando todos los días. También trabaja conmigo un nutricionista que me lo da el UFC, para que pueda llegar bien fuerte a las peleas. Mi preparador físico es Alex, donde estoy haciendo la rutina acá en Sunrise. Tengo mi fisioterapeuta, Brian. Ellos me cuidan el cuerpo.

-Estás en un training camp de UFC, ¿Cómo se siente ser parte de la elite?

-Hago mil cosas en el medio, no solamente estoy detrás de mi pelea, sino también tengo un hijo y una familia, entonces hago las dos cosas al mismo tiempo. Pero sí, es lo mejor que un pelador puede tener para querer ir por un título.

-¿Cómo organizás todo?

-Y es una rutina que vengo haciendo hace años, porque ya van a ser más de 3 años que estoy acá viviendo en Estados Unidos con mi hijo. Me lo pude traer después de muchos contratiempos, porque no es fácil hacerlo por el tema migratorio, pero gracias a Dios estamos muy bien. Acá él está creciendo bien, está hablando dos idiomas. Es todo muy mental a la hora de hacer la rutina diaria y marcar lo que tenés que hacer todos los días. Lo que sí o sí no hay negociación, que en este caso es la dieta, que no la puedo quebrar en ninguna en el ámbito de mi vida y ocuparme de mi hijo. Esas son las dos reglas que sigo a rajatablas. El campamento es prioridad, claro, porque no te voy a decir no ir a entrenar, pero un día puedo descansar si me duele algo, no sé, el brazo que lo tengo marcado, o necesito parar porque me entró un golpe fuerte, entonces eso se puede negociar. Pero la dieta y mis actividades con hijo no.

-¿Qué se necesita para que un peleador o una peleadora puedan entrar a ese campamento?

-Hay que tener ganas de sufrir. Estar dispuestos a todo lo que pase dentro de ese campamento. Más allá de hacer las cosas técnicas bien, llegar al cardio bien, a la fuerza física mental, sino también al plan, a la estrategia. Entonces, tenés que venir con la cabeza muy fuerte a que te pasen cosas porque pasan siempre cosas. Por más que tengamos el resultado positivo y el resultado que queremos, no llegamos de la forma que queremos. Entonces, hay que tener la cabeza bien, saber lo que uno hace.

-¿Por qué elegiste esta disciplina?

-Yo empecé de niña a entrenar con 11 años Kung Fu, en la ciudad de Zárate. Yo era muy chica y fui con mi padre (Gabriel) y mis hermanos a entrenar. Ahí empecé a descubrir un mundo nuevo. Más allá de la disciplina, el control, la respiración, la coordinación, todo lo motriz que te puede dar el arte marcial. Me enamoré de esa Ailín creativa, que quiere conocer y explorar. Dentro de eso tuve frustraciones, llantos, dolor, lesiones, pero todo me llevó a aprender y a mejorar. Entonces, si hoy estoy peleando en UFC es porque me gusta y lo amo, más allá de que económicamente me mantiene a mí y a mi familia, sino que es la vida que busqué. Entonces, yo agradezco también por tener esta posibilidad, por eso siempre les digo a los padres que tienen hijos que los lleven a ser de deporte, no importa cuál, pero que los lleven. Porque a mí me cambió la vida. Y ahí empecé a querer conocer, experimentar más modalidades, conocí la lucha y dije, “Quiero hacer MMA.” Entonces, estoy donde quiero estar.

La peleadora argentina que está en el 8 puesto del ranking mundial de UFC Gentileza UFC español

-¿Cuánto tuviste que resignar para esta atleta que sos? ¿Cuánto tuviste que cambiar de vos?

-Sí, mira, no sólo dejé cosas en el camino, sino que las sigo dejando y lo que tengo que seguir dejando mientras siga compitiendo. Esta carrera tiene cosas a favor y otras en contra. A favor, todo lo que puedan ver bonito por afuera, pero hay muchas cosas en contra, perdí amistades, me alejé de familiares... El hecho de estar viviendo lejos de mis afectos desde muy chica, yendo a Brasil, a Uruguay, a todos los países que puede para adquirir experiencia y poder llegar a donde estoy hoy en día, eso me llevó a alejarme de muchas cosas, no solamente de las personas... Pero bueno, ya está, pasó el tiempo, ahora soy un madre y atleta. Entonces, ya pasó. Siento que hice todo lo necesario para poder llegar acá y en estas condiciones y sé que voy a seguir dejando y alejándome de cosas.

-¿Siendo argentina sentís que todavía fue más complejo todo para vos?

-Sí, puede ser, puede ser que siendo Argentina haya sido más complejo, porque no tenía los recursos, empecé a viajar de joven. Ya el hecho de irme de ciudad por querer aprender otra disciplina, porque no la tenía en mi pueblo, en Zárate, ya eso es un gran paso. Entonces, ya ahí tenía que buscar las formas de salir adelante. Desde entonces voy con esa cabeza a todos lados, por eso estoy donde estoy y esta cabeza me va a llevar al cinturón. Porque no me conformo nunca. Sí creo que hace falta un desarrollo más amplio en argentina, es verdad que hoy en día se están entrando más argentinos, entonces está creciendo el nivel y va a seguir creciendo.

-¿Cómo hiciste económicamente, en tus comienzos, para poder vivir hoy de pelear?

-Mirá, salí de mi casa con 18 años detrás de mi sueño de progresar en las artes marciales mixtas. Yo hasta mi primera pelea de UFC, tenía que trabajar de otra cosa.

-¿Qué hacías?

-Daba clases como profesora de fitness. Tenía diferentes grupos de chicas y las entrenaba. Como me gustaba el “marketing” tenía muchas alumnas. Tenía que ganar dinero y lo trataba de hacer de la forma más divertida o como me salía. Trabajé también en Brasil en un restaurante cabaret, en el que tenía que cuidar a las chicas que iban al lugar. Todas esas experiencias me dejaron un mensaje de que se puede. Se empieza con poquito y se termina a lo grande. Entonces, juntaba plata para poder viajar, hacía rifas también. Yo me acuerdo que mis hermanos vendían conmigo rifas. También en un momento tuve que hacer “tortiferias”, que se dice en Zárate, donde cocinaba cositas con mis amigas o mi familia y me ayudan a venderlas para sumar unos pesos. Entonces, siempre pude llegar, ¿Me entendés? Nadie vino del cielo y me dijo: “Te regalo un pasaje”. Hoy me siento muy tranquila por eso, en ese sentido estoy en paz.

-¿En ese contexto es que también te abriste una cuenta en Onlyfans?

-Vi la posibilidad... Vi luz verde, luz verde dólar, entonces me tiré. Me tiré y empecé a ver una diferencia entre lo que pagaba el UFC y lo que me paga el Onlyfans, que es abismal por ahora. Y lo abrí especialmente para los hombres, porque me lo pidieron mucho. Me compran mujeres también, pero es por los hombres que lo tengo. No había debuta en Brasil, había hecho varias en Argentina y Uruguay, que me dijeron “hacete un Onlyfans”. Al principio no quería, por prejuicio. Me empecé a animar cuando mis compañeras ganaban mucho dinero con eso. Y la verdad que con ese dinero pagué durante mucho tiempo mi alquiler. Después quizá lo deje. Entonces, por ahora, veo luz verde, mucho verde y voy. Empecé a ser ambiciosa, a ver mucha plata, mucha plata.

Como es un tema que debe aclarar con frecuencia, ella tiene claro hacia dónde debe dirigir su discurso para ser clara: “Igual lo controlo, paro un poco. Ahora que estoy enfocada en la pelea, no estoy tan metida en eso, pero cuando quiero un capricho, me meto”.

Ailín Pérez es un auténtico personaje dentro del universo UFC y quiere dominar la escena de las artes marciales mixtas Gentileza Ailín Perez

-¿Cómo funciona eso? ¿Lo hacés vos? ¿Tenés gente que trabaja para vos?

-No, yo, todo yo. Por eso me va bien, porque no tengo jefes. El único que tengo es Martín Paxiar, que lo digo con mucho orgullo, que es mi manager. Pero igual, soy yo la que decide si se sube o no sube a pelear.

-Tu contenido, por fuera de las peleas, ¿también lo determinás vos?

-Yo hago todo. Hay gente boba quizás alrededor que me da su opinión sin que se la pida, pero yo termino haciendo lo que me nace. Entonces, yo me siento bien con todo lo que hago, en tiempo y en orden. Si mi hijo está bien, tiene una vida de niño, está muy feliz acá aprendiendo, entonces, sé que lo que hago está bien. Sé cómo separar las cosas. No me importa lo que digan los demás. Sé que en las redes sociales va a llegar un momento en el Ades pueda tener más acceso, pero yo tengo claro que voy a contarle a mi hijo por qué lo hice y lo hago y qué implica para mí exponerme. Ojo, yo no pretendo ser millonaria con Onlyfans, quiero ser millonaria defendiendo todas las veces el título que voy a conseguir si sigo en este camino.

-¿Te lo cuestionaste en algún momento lo que estás haciendo de subirte a un octágono para pelear? Cuando fuiste mamá, ¿te generó algún una duda en seguir con esto?

-No, mira, yo entreno a morir. Sí. Entonces, así subo a la jaula, dispuesta a morir. La gente que me conoce, la que está alrededor, o sea, mi equipo, mis amistades, mis vínculos, saben que yo soy así, a todo o nada. Si yo quiero salir viva de esa jaula, tengo que entrar con la cabeza de que voy a matar, porque es ella o yo. Y así salgo dispuesta a la pelea. No solamente es un trabajo de la pelea, sino que en la semana de la pelea ya empiezo a interactuar con mi rival, yo la miro y ya le digo cosas con la mirada y lo que le va a pasar en la pelea. Es una forma mental que me conecto con ella y el día de la pelea antes de que comience el show, la vuelvo a mirar y vuelvo a conectar con ella. Son cositas mías que me han funcionado.

-Este personaje que tenés, es muy similar al que tenía Ringo Bonavena...

-No es la primera persona que lo dice. A mí me nace ser así. Pero ojo, la Ailín que ves en esta etapa de preparación de una pelea, no es la misma que podés ver un domingo afuera del campamento comiendo factura o torta frita en la costa de Miami.

-Y la Ailín de factura y torta fritas, ¿cómo es?

-Esa Ailín es más relajada. Me encanta jugar en el barro con mi hijo, a la pelota, esa Ailín está en modo no presión, ¿Entendés? Más modo disfrutar, pero disfrutar pequeñas cosas. A mí me gusta disfrutar pequeños detalles, porque es siempre las metas que se imponen en la cabeza, entonces, es muy importante poder ser también esa otra Ailín.

-¿Qué te pasa cuando alguien te dice que tenés cosas en tu personalidad que te acercan a Ringo?

-Me siento cómoda, porque yo digo lo que siento. Obviamente a veces cambio en las formas en cómo lo digo, ¿Me entendés? O el tono de hablar o cómo lo quiero decir. Pero yo digo lo que siento, voy para adelante con la verdad siempre. Tengo la facilidad de que la gente me odie y tengo la facilidad también de que la gente me ame. Entonces, yo sigo siendo yo y que ellos decidan para qué lado agarrar, eso no me afecta a mí. Y sí, muchas personas me dijeron que soy parecida a Ringo y yo les dije, “Of course, claro que sí”. A mí me encanta que me comparen con grandes personas.

-Cuando no estás pensando en una pelea, ¿Dónde ponés la cabeza?

-Lógicamente en mi hijo, pero después, te voy a responder con la verdad, me enamoro de pelotudos... No de verdad, me entretengo saliendo, porque después, cuando estoy en campamento no puedo boludear, entonces, cuando quiero una diversión, no sé, me voy a una disco. Me gusta bailar, todo viene por ahí. Eso me desconecta, veo diferente a las personas un rato. También me gusta jugar al bowling... Me gusta divertirme.

-Te escuché decirlo, “Soy la Messi del UFC”...

-Yo me siento así y considero que soy eso. Sí, yo considero que soy la Messi de la UFC, claro que sí. Soy histórica en mi país, yo me siento histórica, no solamente por las cosas que hago, sino porque soy diferente. Yo me siento diferente a cualquier atleta, sea hombre, mujer, no importa. Yo siento que que soy 100% yo. Y que tengo unos ovarios gigantes. Entonces, eso a mí nadie me lo va a quitar y lo que queda en la historia, queda en la historia, nadie lo puede borrar. Alguno puede ser mejor o peor que yo, pero como yo ninguno. Entonces, eso les duele también. Yo no trato de copiar a nadie. Yo voy, vivo, voy para adelante, sé lo que tengo que hacer, sé cuando tengo que sufrir, reír, todo. Quito lo malo de adelante y sigo, busco la forma siempre de estar bien-

-¿Te interesa mirar otros deportes para aplicarlos al tuyo?

-Sí, me gusta ver mucho atletismo, porque dentro de nuestro deporte hay que correr mucho, ha que levantar pesas... Entonces me fijo en la concentración, en cómo lo hacen, me mantiene entretenida y digo, si no hubiese sido peleadora y ahí empiezo a soñar. Si no hubiese elegido el camino marcial, me iba a, no sé, a levantar pesas, me iba a hacer otra cosa porque yo siento que elegí este deporte, porque me enamoré del MMA y lo estoy haciendo al 100 y los resultados están viniendo. Entonces, si no amas el deporte no lo hagas, es lo que yo quiero decir.

Ailín Pérez, combina a la perfección su tiempo entre el octágono y la vida con Ades, su hijo Gentileza Ailín Perez

-Te escuché hablar de tu psicólogo, que vive en Concordia, ¿Seguís trabajando con él? ¿Trabajás con otro terapeuta?

-Claro que si, tengo dos, uno se encarta de mi desarrollo deportivo y otro en el personal. Le doy mucha importancia a la psicología. Hay que saber cómo gestionar las frustraciones, porque a veces estamos bien cuando ganamos la pelea y pero también pasa que ganás, pero estas vacío por dentro. La victoria la construís todos los días, en el gimnasio, con los hábitos, con los entrenamientos, con las decisiones. Es importante en la forma en la que llegaste y cómo se quiere seguir avanzando. Hay mucha gente que le es necesaria la derrota y está bien y hay otra gente que no. Que no la merece. Hay que trabajar mucho, hoy tuve con Esteban y después tuve a mi terapeuta Mariana, que ella es más personal, amores, porque viste siempre te rompen el corazón, aunque no parezca. También hay que mantenerse personalmente feliz todos los días, porque hay días que son duros, en los que estoy toda golpeada, ahí hay que ser positiva.

-¿Cómo gestionás la ansiedad antes de una pelea?

-Ellos me ayudan siempre. De hecho, si uno me dice, “Ailu, tenemos que hablar en dos días o te llamo y me contás cómo va esto”, lo hago. Porque mi rutina es por semana siempre. Entonces, seguir un plan alimenticio, es importante, porque no podés olvidarte de comer la banana o el yogur o de no poder comer una pizza. Eso tiene que estar ahí alerta todo el tiempo, como tiene que estar presente la familia. Entonces, siempre es necesario el psicólogo, a veces más que otras. Pero siempre hay que tenerlo cerca.

-¿Quién es tu cable a tierra personal?

-Mira, lo ha hecho mi padre mucho tiempo, pero hace como un año más o menos que yo soy mi auto “pará el Ailín”. Hace un año que vengo trabajando en eso. Depende de mí, eso lo tengo bien claro, lo aprendí, lo viví y sigo experimentando. Lo que siento es que yo misma me pongo el stop. Yo misma me digo “pará Ailín”. Entonces, no me quedó otra que de tanto tocar fondo varias veces, que aprendí a decirme basta. Porque uno piensa que tiene que venir un tercero para que alguien se ponga las pilas, pero yo no dejo entrar a terceros. Ese es el tema, es todo mío, paso mucho tiempo sola.

-¿Por qué tocaste fondo, Ailín?

-Y muchas personas tocan fondo cuando lo intentan, lo intentan, lo intentan, pero no sale. Uno puede seguir la rutina bien, pero adentro sentirse vacío. Y un día quizás, haciendo cualquier cosa, te llega el bajón. Y vos mismo tenés que salir y no podés cortar con todo lo que estás avanzando. Ahí te das cuenta de tantas veces que ya tiraste para atrás y que tenés que seguir para adelante. Y de tanto chocar, chocar la cabeza contra la pared en un montón de cosas, me animé a cambiar. Porque nadie quiere estar mal. Entonces es eso, estar en la lucha todo el tiempo de tratar de estar bien o, por lo menos, convencerse de que debe ser así.

-¿Por qué es tan especial esta pelea con Macy Chiasson?

-Es muy importante esta pelea para mí porque mi racha activa se expande. Si ya soy notoria con la racha activa más alta con 5-0, con 6-0 soy inalcanzable, más allá lo que pase en mi futuro. Entonces, mantener la racha activa es en lo que estoy trabajando mentalmente, en eso, en ganar la pelea. Obviamente, uno quiere ganar noqueando, finalizando, pero yo estoy preparada para pelear tres asaltos. Pero es importante porque ganándole a ella me da una posibilidad de estar más cerca de pelear por el cinturón. De ganar entraría al top cinco de la división con seis victorias consecutivas, con con otros takedown más, porque yo soy la chica derribadora, la chica que lucha mucho y tengo récords en todas las peleas. Entonces, no solamente llegaría a buscar mi la chance de mi cinturón, sino que llego con el invicto más alto, con más derribos, con más récord a ras de lona, porque es lo que voy a buscar hacer en la pelea, pasarle el carro por encima y depende de su aguante va a terminar en knockout o en sumisión, porque yo me estoy preparando para todo.

-¿Sentís que de alguna forma sos el faro para otras chicas argentinas que se quieran animar a pelear por llegar a UFC?

-Sí, yo creo que muchas me están viendo ahora, están reconociendo todo mi trabajo. Más allá de que les guste o no mi marketing. Yo no espero gustarle a todo el mundo, eso que quede claro, yo no me ofendo si no le gusto a “mengano”. Entonces, parto por ese lado. Si alguien es inteligente y me ve, tiene que aprender de mí, mal o bien. Entonces, yo siento que soy un ejemplo para varias atletas, porque si ven mi carrera tengo un buen récord y y casi ni pierdo, así que algo bien estoy haciendo.

-Ades, tu hijo, ¿es tu motor principal para subirte al octágono?

-Mirá, en todas mis peleas antes de subir a la jaula tengo una interacción por videollamada con mi papá y a mi hijo. Son las dos personas que tengo y a mi psicólogo, obvio, a Esteban. Son las las tres personas que yo veo antes de la pelea. No acepto videollamada de nadie más, ni mensajes. Cero. El día de la pelea, yo me levanto siempre con el pie derecho y ya programo hablar con mi papá a cierta hora antes de irme a la pelea. Es como una conexión de decirles “vamos a ganar” y “de tranqui, no se preocupen”. Es como que necesito transmitirles que se relajen. Es como mi cable a tierra, mostrarles que subo esa jaula y doy mi vida, pero estoy bien. Me expreso con ellos. Les quiero dar calma, pero a la vez fuego. Los llamo sacarme también las ansiedades, hablamos de mi ropa, les muestro la bandera de Argentina. porque puedo tener millones de fans, pero a mí me importa que mi hijo y mi papá estén esté viendo la pelea, eso es es mi vida.