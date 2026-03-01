Así se vivió la noche de UFC Fight Night, que tuvo el show y la victoria de una luchadora argentina

CIUDAD DE MÉXICO.- Atrás quedó aquella noche en la que México recibió a UFC (Ultimate Fight Championship) por primera vez en su historia. Los abucheos, silbidos e insultos que dejó lo sucedido el noviembre del 2014 fueron desplazados por la fiesta, las luces y el show en el UFC Fight Night que se llevó a cabo este sábado en el Arena CDMX. Los locales les brindaron todo el calor a los luchadores latinoamericanos, pero sobre todo a los suyos, con quienes vibraron y gritaron con cada golpe, toma o triunfo. Una de las tristezas de la velada fue la derrota de Brandon Moreno. El referente mexicano de MMA (artes marciales mixtas) cayó en la pelea estelar ante el inglés Lon’er Kavanagh.

Además, se concretó el enorme triunfo de la argentina Ailín Pérez, que se mostró auténtica una vez más, logró un récord personal y sueña con el cinturón de su categoría. Hot dogs, palomitas de maíz, música regional y tequila completaron un sábado inolvidable para la diciplina en la ciudad de México.

El estadio que alberga 22.300 espectadores y es el escenario de grandes eventos deportivos y musicales en la capital mexicana, abrió sus puertas a las 15, hora local, para el gran evento, que también contó con la transmisión de Paramount+. Pero el público empezó a vibrar cuando el anunciador Joe Martínez presentó a la mexicana Regina Tarin con su voz particular. La joven de 21 años se enteró que debía pelear tres días antes en reemplazo de la argentina Sofía Montenegro, que se dio de baja por un problema médico.

En ese contexto, iba contra todos los pronósticos. Sin embargo, derrotó por decisión unánime a la lituana Ernesta Kareckaite. Regina festejó con muchísima emoción, la que trasladó a muchas niñas que estaban en las tribunas del estadio con carteles dirigidos a ella.

El mexicano Santiago Luna celebra con su equipo la victoria en tres rounds ante Ángel Pacheco UFC

La temperatura se fue levantando mucho más con la victoria de otro peleador local. Cristian “Problema” Quiñonez derrotó en tres rounds al norteamericano Kris Moutinho. Las preliminares avanzaban y llegó el turno de Ailín Pérez. La argentina fue una verdadera show woman: ingresó con el tema “El sonidito”, del grupo mexicano Hechizeros Band, e hizo delirar a toda la gente. La peleadora de 30 años obtuvo un triunfo muy trabajoso en tres rounds ante la estadounidense Macy Chiasson.

Una vez que la pelea finalizó volvió a dejar su marca registrada: se acostó en el piso, meneó su cintura de un lado hacia otro y luego movió sus piernas desde atrás hacia adelante. Todo con una sonrisa en su rostro, al saber que la victoria era suya.

Con el fallo anunciado, celebró a lo grande: gritó por la Argentina y le agradeció a México... pero unos segundos después se llevó los silbidos por parte de los locales porque desafió a la luchadora local Tracy Cortez. En la conferencia de prensa tras la pelea, Pérez contó el motivo de su emoción tras la victoria: “Fue porque en el primer round me intentó someter y se me vino a la mente la primera pelea que perdí por sumisión. También llegó a mi cabeza mi hijo, pero después salí a ganar”. Fiona, como la apodan, también contó su sueño: “Quiero pelear en Argentina y tengo mis razones para que suceda. Tenemos guerreros y varios están tocando la puerta de UFC”.

Por último, se ilusionó con ganar el cinturón de una manera muy singular: “Quiero llegar al título noqueando gente. Le dedico la pelea a mi hijo y que el lunes me esperen en Argentina con un asado”. Con su victoria, Ailín Pérez llegó a la sexta en fila por primera vez y suela con obtener el el cinturón de la categoría gallo.

Con decisión unánime, la argentina 🇦🇷 @AiluPerezUFC se lleva la victoria 🫡



Ver en vivo por @PPlusDeportes | #UFCMexico pic.twitter.com/7IBgiQzFtP — UFC Español (@UFCEspanol) March 1, 2026

Las peleas pasaban y la gente no paraba de ingresar al Arena Ciudad de México, que lució casi repleto y con todo el espectáculo preparado por la compañía estadounidense UFC. Juegos de iluminación de diferentes colores, ocho pantallas gigantes y un sonido impresionante con el que el público bailaba al ritmo de la música regional mexicana.

En los anillos internos, filas interminables en los locales de merchandising oficial y en los puestos que vendían comidas y bebidas típicas de México. No faltaron las celebridades, algunas sólo conocidas dentro del país, pero también, estrellas como el cantante colombiano Beéle, el futbolista mexicano Rafa Márquez y el arquero Keylor Navas, conocido por ser fanático de las artes marciales mixtas. Todo el evento, además contó con la transmisión de Paramount+, empresa que firmó un acuerdo histórico por 7.700 millones de dólares por siete años a partir de 2026 con la compañía norteamericana UFC. Estados Unidos ya cuenta con más 100 millones de aficionados a las artes marciales mixtas.

Bobby "King" Green le aplica un golpe al mexicano Daniel Zelhuber; el estadounidense ganó por nocaut técnico en el segundo round UFC

Toda la puesta en escena y las grandes peleas que dejó UFC Fight Night eclipsaron lo sucedido en la primera noche del evento realizado por la compañía de MMA en la capital mexicana el 15 de noviembre de 2014. Errores en la cartelera, un campeón defensor que se retiró de la contienda días previos por una lesión y la decepción mayor de que la pelea estelar culminó a los 15 segundos sin un ganador, después de que uno de los peleadores sufriera una herida en un ojo que le impidió continuar.

Finalmente llegó el combate más importante del sábado, que fue el único momento opaco de la vibrante noche que se vivió en el Arena CDMX. El luchador local Brandon Moreno fue derrotado por decisión unánime ante el británico Lon’er Kavanagh, que ganó la contienda por el peso mosca en cinco rounds. Una vez que el combate llegó a su fin, varios espectadores comenzaron a retirarse en silencio y sin siquiera escuchar la decisión final. De se modo finalizó una mágica noche repleta de show y emociones. Los fanáticos demostraron que en la ciudad de México las artes marciales mixtas son muy esperadas.