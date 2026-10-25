Dominick “Devastador” brillo en UFC: protagonizó un nocaut fulminante contra el ruso Azamat Murzakanov

Se trató de uno de los momentos más espectaculares de la categoría de pesos semicompleto de la temporada 2026 de UFC 333. Lo que sucedió en Abu Dhabi, incluso, pareció poner en segundo plano al combate estelar entre Alexander Volkanovski y Movsar Evloev, porque Dominick “Devastador” Reyes desplegó todo su poder, ese que lo catapultó a la élite mundial, y derrotó en apenas 2 minutos y 40 segundos del primer round, con nocaut fulminante, al ruso Azamat Murzakanov.

El cruce llegó envuelto en una altísima expectativa dentro de la categoría, porque Murzakanov se presentaba como una amenaza por su pesada pegada y un estilo implacable al contragolpe. Mientras que Reyes buscaba confirmar que su carrera recuperó la estabilidad, la velocidad y la confianza que lo tuvieron a un paso de conquistar el cetro de la división frente a Jon Jones.

El "Devastador" nocaut de Reyes

La tensión en la jaula se advirtió desde el primer segundo, porque Reyes se quedó con el centro del octágono que obligaron a Murzakanov a mantener la cautela. El peleador ruso intentó cerrar los ángulos, pero se chocó contra el estadounidense, que estaba enfocado en castigar los errores de su oponente. Es por eso que la definición llegó antes del cierre del primer round.

En ese contexto es que Murzakanov intentó acortar las distancias con una combinación de dos golpes, pero se encontró con el poder de Reyes que primero descargó un patada a la cabeza de su rival y después aplicó una combinación fulminante directa a la mandíbula del ruso, con una puntería milimétrica y lo mandó a la lona. Semejante furia obligó al juez a intervenir de inmediato para evitar más castigo.

La rapidez y frialdad de Reyes desató la locura de los fanáticos en el estadio y también en las redes sociales, que viralizaron la finalización del estadounidense. Este nocaut no representa únicamente una victoria más en el registro profesional de Dominick Reyes, sino también el resurgir de un peleador que tuvo una racha complicada entre 2020 y 2022 —marcada por las caídas ante Jan Błachowicz, Jiří Procházka y Ryan Spann—, en la que muchos analistas llegaron a especular sobre el posible retiro de “Devastador”.

DOMINICK REYES KNOCKS OUT AZAMAT MURZAKANOV WITH A FIRST-ROUND HEAD KICK 🤯



It ended at 2:40 of round one. #UFC333pic.twitter.com/Mw6BrYL0Wa — 2UP MMA (@2UPMMA) October 24, 2026

El fulminante nocaut de Reyes le abre una puerta para aspirar un combate ante el monarca Carlos Ulberg y quedar entre los contendientes de primer orden como Magomed Ankalaev, Jiří Procházka y Alex Pereira.

La furia de Reyes

Tras su nocaut, Reyes, durante su vuelo de regreso a California, Reyes tuvo tiempo de sobra para repasar la retransmisión y desahogar el malestar que había guardado durante mucho tiempo con el excampeón de la UFC convertido en comentarista, Daniel Cormier. En ese marco, en su cuenta social de X, el peleador estadounidense escribió: “Hablando en serio, ¿a quién le gusta escuchar a ese DC de bajo coeficiente intelectual y lleno de odio? Tengo un vuelo largo. ¡Vamos a decir algunas verdades!“.

Y continuó: “Estoy harto de ser el bueno mientras estos payasos me faltan al respeto y menosprecian lo que he logrado en este deporte. Estos supuestos ‘expertos’. Y no, Jon Jones no nos dio una paliza a todos. ¡Te dio una paliza a ti! ¡Maldita sea! Varias veces. Niño. Llamándome ‘niño’. Soy un hombre adulto! Hemos llegado al punto en que aplaudimos a DC por saber movimientos básicos de lucha”.

Real talk, who actually likes hearing low iq hater ass DC?! — Dominick Reyes (@DomReyes) October 25, 2026

La respuesta de Cormier llegó de manera directa a Reyes, en la misma red social: “Dom, relájate. No te llamo “chico” de forma despectiva. Sólo te dije la verdad. Cuando haces algo increíble como lo que hiciste, te felicito. Si haces algo como la última pelea con Johnny (por la victoria ante Walker), también digo la verdad. Pero estos comentarios dan la impresión de que llevas tiempo guardando rencor. Siempre puedes hablar conmigo. No soy difícil de encontrar".