Esteban Ribovics, peleador argentino de UFC: “Tenés que saber y aceptar que vas a convivir con dolores toda tu vida”

El ciclismo fue su primer amor deportivo, pero la vida lo puso en una situación tan cruel que canalizó todas sus energías en las artes marciales mixtas. Suele mirar hacia atrás para poner en contexto que cuando todo comenzó estaba en Tartagal, Salta, pero ahora se reconstruyó en los Estados Unidos. No conoce otra forma más que luchar para alcanzar sus objetivos, no reniega de eso, lo disfruta y hasta siente que, cuando se sube a un octágono, lo hace con una sonrisa. Sueña en grande, porque la empresa es demasiado desafiante para cualquiera, pero mucho más para un argentino; por eso cuando habla de sus anhelos aparecen en escena, aunque sean diferentes disciplinas, los nombres y apellidos de Diego Maradona y Lionel Messi. Es que Esteban Ribovics, el salteño de 30 años, quiere dejar su huella en la UFC y este sábado volverá a entrar a una jaula para demostrar que su talento no tiene límites cuando se enfrente con Edson Barboza, una leyenda brasileña, en el Xfinity Mobile Arena, de Philadelphia,

Apenas tenía 11 años cuando perdió a su papá, que murió en un accidente laboral. Dos años más tarde comenzó a practicar MMA y, a pesar de que su mamá, Daniela, no quería que él sufriera, descubrió que todo aquello de andar a los golpes era como una forma de proteger a su familia. No sabía si su vida iba a estar vinculada al profesionalismo en las artes marciales mixtas, por eso se mudó a Córdoba para estudiar y pasó por las carreras de arquitectura, educación física, técnico superior en motor de auto... Pero nunca dejó de pelear. Por eso, a los 18 dio el paso de dedicarse por completo a MMA y desde entonces, su ascenso fue sólido, tanto que entró oficialmente a UFC el 16 de agosto de 2022 tras ganar su contrato en el programa Dana White’s Contender Series.

En este momento está ubicado en el Top 15 de la compañía y el combate con Barboza (que será televisado en exclusivo por Paramount+), de conseguir una victoria, lo acercaría a su deseo de tener una oportunidad de pelear contra Max Holloway, una de las máximas estrellas de los pesos ligeros. Mientras tanto, Esteban Ribovics, o El Gringo, como lo conocen todos, quiere transformarse en una de los exponentes más poderosos del mundo de las artes marciales mixtas.

-En la antesala de un combate tan importante, ¿cómo manejás la ansiedad?

-Tengo mi psicólogo, tengo otro amigo que es como un coach ontológico que también me hace como hipnosis y trabaja parte de mi ansiedad dejando ir las cosas negativas que me puedan invadir. Todas esas cosas se trabajan y la estoy trabajando con especialistas.

-¿Cuánto hace que trabajas con especialistas de la salud mental?

-Desde hace dos o tres peleítas. Esta pelea también la estoy preparando con un psicólogo deportivo, pero las anteriores tenía uno que era sólo psicología general. Entiendo que es muy importante visualizar cómo pensar y encarar cada combate. A saber cómo resolver las situaciones malas.

El bombazo de izquierda de El Gringo Esteban Ribovics sobre el brasileño Elves Brener en la velada de UFC Vegas 128 Morini, Diego (Deportes)

-¿Qué te hizo dar cuenta que lo necesitabas?

-Tratar de saber dónde estoy parado y entender que obviamente uno no puede solo. Uno piensa a veces que puede con todo, pero no es así. Es importante saber aceptar que uno necesita ayuda y que obviamente es mucho más fácil si alguien tiene las herramientas y ejercicios y materiales para poder ser mejor y estar más tranquilo en la cabeza. Entonces, ¿por qué no usarlo?, ¿no?

-Leí varias veces que decías que querías que tu nombre fuese lo mismo que el de Messi, pero en UFC. ¿Buscar ayuda fue también para no perder la cabeza?

-Exactamente, va todo de la mano. Uno, si quiere ser el mejor, tiene que buscar la mejor herramienta y debe estar mejor acompañado siempre. Así que va todo de la mano.

-Muchas veces contaste que llegaste al MMA por una situación muy particular en tu vida, que fue la pérdida de tu padre. Dijiste lo hiciste para proteger a tu familia, ¿pero no fue también por enojo que necesitabas darle golpes a la vida?

-Lo pensé, lo pensé, sí. La vida me ha golpeado bastante duro muchas veces, así que creo que también una parte de mí necesitaba pelear contra eso. Es por donde uno se escapa o por donde uno se puede descargar también. La verdad que lo he pensado bastante veces, pero sí, necesitaba pelear contra la vida. Y lo de la protección era más algo que sentí siempre, porque pensaba, ¿quién va a proteger a toda mi gente? ¿qué me podía proteger a mí?

-¿Ya pudiste darte cuenta del lugar que conseguiste dentro del MMA?

-Sí, miro para atrás y me doy cuenta de todos los recorridos y ahora siento que puedo darme un respiro. A veces cuesta un poco, cuesta caer de dónde vine y hasta dónde llegué.

-Para el escena Argentina no es tan común que haya tantos peleadores en UFC, ¿tener esta pelea por delante hace valer más todo tu esfuerzo y el deseo por ganar se multiplica?

-Más que el esfuerzo de estar haciéndolo acá, es el esfuerzo por superarme a mí mismo. Porque siempre busco ser una mejor persona, un mejor peleador y obviamente no quedarme en el mismo lugar siempre. Incluso, espero siempre estar mejor en todo aspecto, mejor con mi familia, mejor económicamente, mejor en el deporte. Yo baso mi motivación más en eso, porque ahora estoy en un momento diferente en mi carrera, ya no es tanto el esfuerzo, porque esta etapa ya la viví, estoy bien acá en Estados Unidos, tengo mi esposa conmigo, tengo mis amigos, tengo mi casa, tengo mi auto... Entonces, ya el esfuerzo que tenía que hacer antes lo hice, ahora es mi vida normal y por mi esfuerzo puedo disfrutar, de alguna manera, de subirme a pelear. Entonces, ahora mi esfuerzo es ser mejor y cada vez verme mejor a mí, eso hace que no quiera estancarme en el mismo lugar siempre.

-¿Se puede disfrutar en un deporte de estas características?

-Se corren más riesgos desde el momento que sos peleador de MMA, tenés que saber y aceptar que vas a convivir con dolores toda tu vida. Así que siempre va a haber lesiones, siempre van a haber dolores, siempre va a haber una molestia por dentro tu cuerpo, así que eso lo tenés que aceptar. Se puede convivir, sí, se puede disfrutar también, pero tenés que aceptar que van a haber este tipo de cosas.

Esteban Ribovics noqueó y fue uno de los ganadores de los cinco contratos que se entregaron en #DWCS @UFCEspanol

-Pero, ¿podés disfrutar del momento? o ¿qué disfrutas?

-Cada vez que piso el tatami, cada vez que me pongo los guantes y con mis compañeros nos pegamos, tengo una sonrisa en la cara y eso es lo que me encanta. Pegarme con alguien, con alguien que sepa, con alguien que tenga los mismos códigos, me encanta. Si bien uno lo ve rabioso al otro, lo ve enojado ahí arriba en la jaula, a mí pegarme, entrar a pelear con una leyenda como Barbosa, de da una alegría enorme. Porque lo veía de chico y a mí me encanta poder enfrentarme con él, eso me mantiene vivo.

-Más allá de Barbosa, ¿cuáles eran tus referentes cuando ibas haciendo tu camino?

-Jon Jones, Georges St-Pierre, en la argentina miraba a Santiago Ponzinibbio, si bien no lo veía tanto porque él también no es que arrancó hace mucho, siempre vi sus peleas. Pero Jon Jones me encantó siempre y soy fanático de St-Pierre. Ese es mi ídolo.

-¿Y qué implica pelear contra una leyenda como Barbosa, que tiene 40 años?

-Que sigue siendo muy peligroso y que pega fuerte. Tiene todavía herramientas para salir a a defenderse, así que tengo que estar listo y preparado para cualquier cosa con la que me pueda salir, por eso me preparé fuerte para este combate.

-¿Cuánto tiempo te demanda preparar un combate de estas características?

-Un buen campamento se basa en 14 o 12 semanas, lo podés hacer en menos, si estás bien entrenado. También lo podés hacer en 8 o 9 semanas, me ha pasado, pero si sos guapo lo podés aceptar cuando quieras. Pero no sabes cómo vas a salir en el combate porque no te preparaste bien. Pero para llegar hecho una bestia, confiado y todo, para mí son entre 9 y 13 semanas.

-Dijiste que tenés ganas de pelear con Holloway porque tiene un boxeo callejero, ¿Por qué? ¿Ese es tu estilo, te sentís identificado con esas formas?

-No sé si de la calle o no, pero me gusta el boxeo sucio, como se dice vulgarmente. Él es el referente número uno, el que tira más golpes en su categoría, por round, por minuto. Entonces, como creo tengo el récord en mi categoría por tirar más golpes por minuto, sería un buen enfrentamiento, ¿no?

-¿Sentís que ahí es es donde vos hacés la diferencia?

-Creo que tengo un poquito de ventaja en esa parte, sí. Los argentinos pegamos fuerte, tenemos buen boxeo, así que yo creo que sí

-¿Qué imaginás para vos dentro del MMA y de UFC?

-Me imagino haciendo, como lo dije, que mi nombre se escuche bien fuerte y que sea grande. Voy a hacer hasta lo imposible para hacer lo que dije, que se escuche tan grande como el de Messi, como el de Maradona. Que Ribovics sea símbolo de peleador de MMA.

-¿En qué pensás y en quién pensás cuando subís al tatami o al octágono?

-En todas las personas que estuvieron atrás ayudándome y en mi viejo. ¿Y en qué pienso? En llevar la victoria, siempre.