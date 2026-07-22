Un cantante brasileño hizo un polémico comentario sobre Malvinas y fue apartado de un festival en Buenos Aires

El cantante brasileño de música country João Bueno realizó un polémico comentario sobre Malvinas en la red social Instagram y terminó siendo apartado del festival de San Juan -la segunda festividad más grande de Brasil después del Carnaval-, que se celebraría el 25 de julio en un teatro de La Boca, Buenos Aires.

Tras la derrota de la Argentina frente a España en Nueva Jersey, el artista subió una historia a su perfil con la siguiente frase: “Perdieron las Malvinas, perdieron a Diego [Maradona] y perdieron la copa”.

No fue hasta el martes que el músico volvió a mostrarse activo en la plataforma, donde subió una publicación en la que se disculpaba por sus palabras: “Quiero pronunciarme sobre la última publicación que hice. En un momento de mucha bronca e impulsividad, terminé pasando el límite al mencionar la Guerra de Malvinas”.

El mensaje del artista brasileño en sus redes sociales

“No tenía dimensión de lo sensible que es este tema para muchos argentinos y reconozco que me equivoqué al hacer esa referencia. La publicación estuvo menos de una hora en redes. Apenas me calmé, eliminé la historia. Entendí que había ido demasiado lejos”, explicó Bueno.

Alegó que su actitud respondió a “numerosos mensajes de xenofobia y racismo contra brasileños, diciéndoles que ‘volvieran a Brasil’, insultándolos e incluso quemando su bandera”. “Todo eso me llenó de bronca y, llevado por ese momento de enojo, terminé respondiendo de una manera que no fue la correcta”, lamentó.

Más adelante, el artista aclaró que sus dichos no representan el pensamiento que él tiene sobre la Argentina: “Para mí, la Argentina como país y la selección son dos cosas. Vivo aquí, trabajo aquí, hice amistades aquí y estoy muy agradecido con el país que me recibió. El hecho de que yo no apoye a la selección argentina, como muchos argentinos no apoyan a la selección brasileña, forma parte de la rivalidad deportiva. Pero esa rivalidad jamás debe ser motivo para el racismo, la xenofobia o los ataques personales”.

Más tarde, el artista pidió disculpas por el comentario sobre Malvinas

Sobre el final de su descargo, Bueno reiteró sus disculpas, “especialmente a quienes se sintieron ofendidos por la referencia a la Guerra de Malvinas”. “Nunca fue mi intención faltarles el respeto a los que vivieron ese conflicto ni a la familias que quedaron marcadas por él”, remarcó.

“Al mismo tiempo, espero que las personas también puedan comprender el contexto en el que todo ocurrió. El racismo, la xenofobia y las amenazas que recibí también son inaceptables. Una ofensa no justifica la otra”, reiteró. Y completó: “Espero sinceramente que esta situación sirva para dar por terminado este asunto. El fútbol debe unirnos a través de la pasión y de la rivalidad sana, nunca el odio”.

El comunicado de organizadores del festival

La publicación del músico brasileño no impidió sin embargo que la Asociación de Mujeres y Madres Brasileñas en Argentina (AMMBRAR) resolviera excluirlo del evento musical: “Desde la AMMBRAR, queremos expresar públicamente nuestro profundo pesar y nuestro más sincero pedido de disculpas al pueblo argentino por las expresiones realizadas por uno de los artistas que formaba parte de la programación de nuestro evento”.

“Rechazamos cualquier manifestación que pueda herir y faltar el respeto a la memoria y a los sentimientos de Argentina, país por el cual sentimos profundo orgullo y gratitud. Por este motivo, João Bueno ha sido desvinculado de la programación del evento”, enfatizaron desde la agrupación.

Al igual que Bueno, desde AMMBRAR también denunciaron haber recibido “mensajes de odio y amenazas”, por lo que, con la seguridad como principal preocupación, decidieron reprogramar el evento para una nueva fecha -que todavía fue anunciada-.