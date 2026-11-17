El Club Social y Deportivo San Jorge decidió vender todas las instalaciones, incluido el estadio Ángel Pascual Sáez, de su complejo ubicado en el kilómetro 1282 de la Ruta Nacional 9, que actualmente usa Atlético Tucumán para las prácticas de sus divisiones inferiores y Reserva.

La operación está a cargo de una inmobiliaria que promociona el establecimiento por un valor de US$ 700.000, según detalla la página oficial de la firma encargada de la venta, Balboa y Asociados.

El predio se encuentra a unos ocho kilómetros del centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán y abarca distintos sectores preparados para actividades deportivas. Entre los destacados por los encargados de la venta hay una cancha de fútbol con sistema de riego por aspersión y drenaje, además de un gimnasio de básquet y un galpón de 1000 metros cuadrados.

El video de la inmobiliaria para mostrar el predio - Instagram: balboayasociados

“La cancha de fútbol es de primera, no solo porque está nivelada topográficamente, sino que tiene un sistema de riego por aspersión espectacular y un sistema de drenaje buenísimo para que no se te inunde la cancha”, explicaron desde la inmobiliaria al promocionar la venta.

Sobre los demás espacios disponibles, agregaron: “La nave industrial de la cancha de básquet es de primera calidad y tiene mil metros cuadrados. Creo que es una oportunidad buenísima que no podés dejar pasar. Además, está a un precio súper accesible”.

“Para demostrarles que es de primera calidad, les puedo asegurar que hoy la está usando uno de los clubes más importantes de la provincia”, expresaron sobre la cancha, en referencia a Atlético de Tucumán.

El predio del club San Jorge en venta tiene un gran galpón y un estadio - Balboa y Asociados

El ocaso del club

El estadio principal fue construido entre 2016 y 2017 e inaugurado de manera oficial en octubre de ese último año, y su primer partido oficial se jugó cuando San Jorge recibió a Deportivo Mandiyú de Corrientes. Esta obra marcó una etapa de expansión para la institución fundada el 15 de julio de 2008, que también logró un rápido ascenso al Torneo Federal A.

El club venderá el predio por US$700.000 - Balboa y Asociados

La trayectoria de la entidad en las competencias nacionales terminó de manera abrupta en junio de 2019 durante la final por el ascenso a Primera Nacional frente a Alvarado de Mar del Plata. En esa ocasión, los futbolistas hicieron una sentada en la cancha en señal de protesta contra los fallos arbitrales, lo que derivó en la decisión de la dirigencia de retirar al plantel de los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Disconformes con los fallos del árbitro Adrián Franklin, que expulsó a dos de sus jugadores en el primer tiempo, el equipo de San Jorge de Tucumán primero se sentó en la cancha, luego se negó a jugar la segunda mitad del partido y se retiró de la cancha a los 11 minutos del segundo tiempo, cuando perdía 1 a 0 ante Alvarado, que ante esta situación festejó el ascenso a la B Nacional.

En el último minuto del período inicial había llegado el gol de Emiliano López, cuando la visita ya jugaba con diez por la temprana tarjeta roja al central David Valdez. En esa primera parte, el referí no sólo echó a dos jugadores de la visita, sino que amonestó a otros seis.

Mientras los locales festejaban la apertura del marcador, con más de 20.000 seguidores en el Estadio Mundialista, el juez Adrián Franklin, de Santa Fe, expulsó por protestas a Maximiliano Guardia. Los jugadores de San Jorge reclamaron de manera airada, al entender que López estaba en posición adelantada, pero el delantero de Alvarado estaba habilitado.

La reacción del plantel tucumano, tras el entretiempo y muchas discusiones en la zona de vestuarios, fue volver al campo de juego y jugar algunos minutos antes de sentarse sobre el césped.

La sentada del club San Jorge

Así permanecieron más de cinco minutos hasta que se pusieron de pie, saludaron a los rivales y se retiraron. Los jugadores que dirige Mauricio Giganti esperaron que se retiraran todos los integrantes del plantel de San Jorge y recién entonces comenzaron a festejar.

“Se cagan en el trabajo nuestro. Laburamos todo un año para que nos hagan esto. Es increíble esto. No puede hacer esto, es un robo. Esta decisión es por bronca, porque no nos pueden robar de esta manera. No queremos salir a jugar, no podemos salir a jugar con este tipo, que no puede seguir dirigiendo. Es algo que decidimos en el vestuario”, expresó el expulsado Guardia.

Desde aquel episodio, la institución redujo sus funciones a la participación en las divisiones formativas de la Liga Tucumana y cedió el uso del predio a terceros.