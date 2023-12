escuchar

Lejos de la actividad profesional en el fútbol, Sergio “Kun” Agüero dedica su tiempo a su nuevo rol como creador de contenidos y presidente de un club de esports. Sin embargo, cuando se desarrolló como futbolista, era uno de los mejores delanteros del mundo, algo que le valió el pase al Manchester City a mediados del 2011. Ahora, ya retirado, se conocen algunas de sus intimidades de su pasado y un excompañero de él lo mandó al frente con una insólita situación.

El “Kun” inició su carrera futbolística a temprana edad en Independiente de Avellaneda. Sus goles y gambetas sedujeron los ojos del Atlético Madrid y, posteriormente, los del Manchester City. En el club inglés logró hacer historia al convertirse en el extranjero con más goles en la Premier League y además le dio su primer liga nacional con un agónico gol ante el Queens Park Rangers, que le valieron los 3 puntos para superar a su clásico rival, el Manchester United. Allí también logró tres Community Shield, seis Copa de la Liga, otras cuatro Premier League y una FA Cup.

Sergio "Kun" Agüero anunció su retiro del fútbol con profunda tristeza y recibió una ovación virtual de sus seguidores Twitter: @Whippypriv

Sin embargo, todos sus excompañeros lo recuerdan por su particular forma de ser y su extrovertida personalidad. Tal era así que Agüero tenía sus artimañas fuera del campo de juego. El exfutbolista inglés Micah Richards contó intimidades del “Kun” en el podcast ‘The Rest Is Football’, junto a otros reconocidos del deporte como Alan Shearer y Gary Lineker.

“Decía que no sabía hablar inglés”, señaló. Luego de cada partido, el delantero argentino evitaba hablar con la prensa porque no hablaba el idioma. Lo curioso es que lo continuó con la misma excusa durante diez años. Son contadas las veces que habló sobre los partidos o su rendimiento. Incluso el día en el que el club inglés lo homenajeó, no quiso dar muchas declaraciones al respecto. Pero, Richards contó a qué se debía.

Micah Richards y Sergio Aguero campeones de la Premier League en el 2012 Instagram: @micahrichards

“Cuando le pedían que hiciera entrevistas, decía ‘no hablo inglés’. Pero lo hablaba de forma brillante. Sabía exactamente cuáles eran los términos de jerga, todas las terminologías. Por supuesto que no es lo mismo hablar con tus amigos que hacerlo en una entrevista. Son dos cosas completamente diferentes, pero jugó mucho con eso y se salió con la suya”, señaló el excompañero del “Kun”.

En cambio, ese lugar lo tenían que tomar otros futbolistas. “James Milner, Joleon Lescott y yo mismo... todos los ingleses tuvimos que salir en los medios porque ‘Kun’ simplemente decía que no hablaba el idioma”, señaló entre risas.

Micah Richards y Sergio Agüero fueron compañeros desde el 2011 hasta el 2015. Mientras estuvieron juntos en el plantel ganaron una FA Cup, dos Premier League y una Copa de la Liga.

Ahora, ya retirados, Micah es comentarista deportivo en el reconocido programa CBS Sports Golazo, en el que participa la periodista británica Kate Abso y figuras del fútbol como Thierry Henry y Jammie Carragher. Agüero, por su parte, se dedica a streamear en la plataforma de Twitch y dirigir su equipo de esports llamado KRÜ Sports, el que preside junto a Lionel Messi.