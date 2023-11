escuchar

Sergio “Kun” Agüero se convirtió en uno de los streamers más reconocidos en la Argentina y el resto del mundo. Con un público que lo sigue desde que era futbolista profesional, el ahora empresario gamer decidió hacer una transmisión donde, entre otros temas, se expresó acerca de Javier Milei, el presidente electo que tomará el mando del país el 10 de diciembre.

Bajo ese punto, el Kun apuntó a los comentarios que circulan en las redes sociales, donde se lo critica al referente de La Libertad Avanza por el reciente viaje que realizó a los Estados Unidos, y para el cual usó un avión privado y uno uno de línea comercial.

“Miro muchas veces Twitter y me encanta ver las tendencias, las noticias, pero te dan bronca algunas cosas. Hasta el 10 de diciembre Javier Milei no es presidente, porque es presidente electo, y solo hablan de un avión privado. Pero escuchame, si todavía no es presidente, ¿Cómo paga un avión privado?”, empezó el exjugador de la selección argentina, Manchester City, entre otros.

En esa misma línea, visiblemente fastidiado por la opinión que se viralizó en las redes sociales, Agüero contraatacó contra los que miraron de reojo esta decisión de Milei: “Me imagino alguien obviamente lo pagó. Pero ¿Qué quieren? ¿Que el Presidente se vaya caminando a Estados Unidos, en colectivo o en moto, como el Che Guevara? Al tipo lo financiaron seguramente y se fue. Pero las boludeces que escucho, yo te juro no entiendo nada”.

Las declaraciones del creador de KRU esports hacen referencia al viaje que encabezó Milei, junto a una comitiva conformada por Karina Milei, Luis Caputo, Nicolás Posse y Gerardo Werthein, donde arribaron a Nueva York para entablar vínculos con la presidencia de Joe Biden.

Esta no es la primera vez que Agüero se expresa públicamente sobre la política de su país de origen. En otras ocasiones, en la antesala de las elecciones, le pidió al pueblo argentino que “haga valer su voto” de cara al balotaje entre Milei y Sergio Massa.

“No sé si otros presidentes lo han dicho, no recuerdo, por ahí capaz que sí. Leí una entrevista que le preguntaron cómo va a estar Argentina en estos meses con el tema de la inflación y él (por Milei) dijo que se van a venir unos meses bastante duros. Bueno che, por lo menos te lo dice y te hace una alerta”, dijo en una de sus transmisiones, donde intercambió posiciones con sus seguidores.

Sergio Agüero se expresó en favor de Javier Milei Natacha Pisarenko - AP

Con un claro apoyo a Milei, el exjugador justificó su postura de seguir de cerca los acontecimientos sobre su gobierno para luego determinar si fue favorable o no. “Después veremos cómo va a gobernar, cómo llevará todo. Más tarde veremos si hace las cosas bien o mal. Pero te está avisando que se va a venir unos meses complicados”, remarcó Agüero, quien se volvió a expresar nuevamente sobre el panorama político de un país que recibirá un nuevo presidente el próximo 10 de diciembre.