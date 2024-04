Son argentinos, sorprendieron a Lionel Messi y le hicieron un pedido a Anto Roccuzzo que la sonrojó

Escuchar

Arriba de una camioneta negra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi iban por Miami hasta que se toparon con un grupo de fanáticos argentinos que decidieron hacerles señas para que frenen su andar. Con la amabilidad que lo caracteriza, el actual jugador del Inter Miami se mostró bien predispuesto para una foto o un autógrafo y, a su vez, quedó sorprendido por una petición especial para la mamá de Thiago, Ciro y Mateo.

En un video de corta duración, publicado en la cuenta X de @M30Xtra, se ve a dos chicos y una jovene cruzándose en el camino de ambos. Al hacerles seña con sus manos, la camioneta frenó y así comenzó un diálogo que incluyó abrazos, fotos y hasta una petición especial a Antonela.

Sentado del lado del acompañante, Messi bajó la ventana y comenzó un diálogo con los argentinos que, en primera medida, le pidieron una foto a la que La Pulga accedió sin problemas. Luego, con un semblante que empezó a cambiar, en un claro gesto de querer seguir su camino, el capitán de la selección argentina firmó un autógrafo en una remera azul.

A su vez, una de las chicas que interceptó a Messi -y se sacó una foto con él- observó que Antonela se encontraba al mando del volante y manifestó: “Quiero una foto con vos también”. Ante eso, la influencer aceptó y generó una alegría completa entre los presentes.

Al terminar este momento, las tres personas celebraron este encuentro como si fuera un gol y al unísono manifestaron su alegría por cruzarse con los dos rosarinos. “No lo puedo creer”, gritaron, mientras la cámara enfocaba el asfalto de una calle de Miami.

Con 70 mil reproducciones y una gran cantidad de “Me gusta”, la publicación se convirtió rápidamente en viral y trajo, en consecuencia, algunos comentarios ingeniosos de los seguidores. “La humildad de Messi”; “Qué buena onda la de Antonela”; “Es un tipazo” y “Qué grande Messi y Anto con el simple y humilde gesto de parar y acceder a sacarse fotos han demostrado que son hermosas personas”, fueron las menciones más destacadas.

Messi contó cuál es la clave para perdurar en el mundo del deporte

Con un talento inigualable y una gran cantidad de fanáticos que están detrás de él, Lionel Messi brindó una entrevista a un programa de la televisión de Arabia Saudita y explico cuáles son las claves para mantenerse en el ruedo durante tanto tiempo. A su vez, descartó la opción del retiro en el corto plazo.

“La mentalidad es lo más importante para un jugador. Si tiene las habilidades y la capacidad para ser profesional, pero no tiene una mentalidad sólida, el trabajo y el sacrificio se vuelven muy difíciles”, explicó el exjugador del Barcelona y París Saint Germain.

Por último, descartó el retiro de la actividad profesional. “No pienso en eso todavía. En el momento en que sienta que no voy a beneficiar a mi equipo, me retiraré. Cuando llegue el momento, encontraré el camino a lo que me llene”, cerró.