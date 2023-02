Antonela Roccuzzo mostró con qué agasajó a Messi el día después de ganar el premio The Best: “Bonjour”

escuchar

Si de algo no queda ninguna duda es que Lionel Messi vive uno de los mejores momentos a nivel profesional. Ese 18 de diciembre de 2022, marcó un antes y después en su carrera, puesto que hizo realidad el sueño que persiguió, prácticamente, desde que tuvo una pelota en los pies. A los 35 años, se consagró Campeón del Mundo en Qatar. Pero, los festejos y reconocimientos siguieron, y el 27 de febrero fue el ganador del premio The Best al mejor jugador. Tras las celebraciones en público, hubo tiempo para relajarse y festejar en la intimidad y la encargada de compartir como se despertó el astro rosarino tras agregar un nuevo trofeo a la inagotable lista fue su esposa, Antonela Roccuzzo.

El lunes 27 de febrero, el fútbol argentino vivió una noche de ensueño en París, en la ceremonia de los premios The Best, que entrega la FIFA. Cuatro de cuatro: Emiliano “Dibu” Martínez fue reconocido como el mejor arquero, Lionel Scaloni como mejor entrenador, la Argentina como mejor afición y Lionel Messi como mejor jugador y la gran estrella de la noche.

Lionel Messi ganó el premio The Best al mejor jugador AFP

Pero, recientemente, se pudo conocer un poco más de la intimidad de los festejos de “La Pulga” con su familia. En su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo le mostró a sus 34 millones de seguidores cómo Leo vivió las primeras horas de la mañana como el mejor jugador, según The Best, y enloqueció a sus fans. En la Storie que subió a Instagram, la empresaria dejó en evidencia el exclusivo desayuno que disfrutaron al lado de un ventanal, con una espectacular vista de París.

El desayuno que degustaron la pareja campeona del mundo Instagram @antonelaroccuzzo

Sobre una pequeña mesa redonda al lado de un ventanal con el Río Sena detrás, se encontraba desplegado el desayuno para la pareja campeona del mundo: croissants - un infaltable de la pastelería francesa - una cesta de tostadas, distintos sabores de mermeladas, infusiones y jugo. “Bonjour”, decía el emoji que eligió la primera dama del fútbol para acompañar la postal.

En una siguiente Storie. publicó una foto que le sacó a su marido en el balcón de la habitación mientras disfrutaba de la increíble vista, desde la altura, de las calles parisinas, con los edificios bañados por el sol de las primeras horas de la mañana. Se lo vio con un look relajado, un buzo negro, su reloj y la alianza de matrimonio como accesorios. “Mis vistas”, escribió Antonela, junto al emoji de una carita enamorada.

Antonela Roccuzzo compartió una postal de Lionel Messi en el balcón de su habitación en París Instagram @antonelaroccuzzo

Tras la ceremonia, ambos disfrutaron de una noche romántica con festejo doble, puesto que, no solo celebraron el galardón, sino también el cumpleaños número 35 de Antonela. Si bien ella sopló las velitas el domingo 26 de febrero, lo hizo solo con sus hijos y amigos, ya que su marido tenía un partido con el Paris Saint-Germain. Pero, fiel a su estilo, reemplazó su ausencia con un gol y su equipo se impuso por 3-0 frente al Olympique de Marsella.

Antonela felicitó a Leo Messi por su premio como mejor jugador en The Best Instagram @antonelaroccuzzo

Por otra parte, la empresaria no dudó en felicitar públicamente a su marido por la distinción que recibió en las últimas horas. Publicó en su feed una foto de ambos en la ceremonia con sus looks total black: él de traje con solapas brillosas y moño y ella con un deslumbrante vestido largo, con cuello y mangas, y su cartera roja con forma de rosa, que se llevó todas las miradas. “Felicitaciones amor. Estamos muy orgullosos de vos”, escribió en su nombre y en el de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

