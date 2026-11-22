Resultó una remontada con el acento de un campeón. La reacción de Barcelona fue en el momento exacto para mantener la ventaja de tres puntos sobre Real Madrid y sostener el escalón más alto de La Liga de España. La victoria por 3-2 sobre Villarreal y la lujosa actuación de Lamine Yamal resultaron claves en una tarde perfecta para el equipo de Hansi Flick, el DT alemán que además explotó contra el árbitro Alejandro Hernández Hernández.

El comienzo del choque en el Camp Nou fue un golpe demasiado duro para Barcelona, porque a los siete minutos ya estaba dos goles abajo. Villarreal salió dispuesto a imponer su ritmo y juego con una presión alta y ataques directos que sorprendieron a los azulgranas. Y, además, con una contundencia demoledora: a los 5 minutos, Tajon Buchanan interceptó un pase de Fermín, condujo hasta el ingreso del área y sacó un remate preciso para abrir el marcador. Apenas dos minutos más tarde, Tani Oluwaseyi manejó con categoría un contraataque, llegó hasta el fondo y definió con un potente disparo para el 2-0.

Nada resultó fácil para Barcelona, porque hasta tuvo un penal a favor, pero no pudo celebrar, porque Lamine Yamal estrelló el remate contra un palo. Pero lejos de caerse por la oportunidad desperdiciada de descontar, el conjunto catalán mantuvo su trabajo de presionar alto, pero no pudo alcanzar su objetivo porque se chocó contra su propia falta de eficacia y contra el arquero húngaro Péter Gulácsi.

Lo mejor de Barcelona apareció en el segundo tiempo y en una ráfaga de 10 minutos torció el rumbo de un partido que era desfavorable. Primero, un centro perfecto de Pedri, encontró Gerard Martín en el área para meter un cabezazo calculado que resultó el descuento y apenas cuatro minutos más tarde llegó el empate: Yamal se fabricó los espacios y asistió a Fermín, que definió e hizo explotar el Camp Nou.

La igualdad dejó a Villarreal casi sin reacción, tanto que tras otra gran acción individual, extendió para Gerard Martín, que sacó un centro que lucía sin complicaciones, sin embargo, Pau Navarro intentó despejar la pelota, pero terminó introduciendo la pelota en su propio arco para el 3-2.

Tras el partido el entrenador alemán de Barcelona, que encadenó 12 victorias en 13 partidos, analizó el desarrollo del juego y explicó: “Cuando te fijas en los primeros diez minutos podemos decir que no empezamos nada bien. Sabíamos que era un equipo que venía a presionarnos. Nos costó y encajamos dos goles. La reacción de equipo fue increíble, incluso en la primera mitad. Tuvimos ocasiones como el penal. En la segunda parte teníamos una estructura clara de juego y jugando así el rival se cansa, es normal. Logramos marcar tres goles en diez minutos. Increíble”.

Y agregó: “Estoy muy contento por el triunfo después de que ellos se pusieran por delante con un primer gol por un claro error nuestro. Ya en la primera parte tuvimos ocasiones para marcar y en la segunda mitad ya jugamos mucho mejor y estuvimos bien estructurados. Creo que merecimos el triunfo”.

🎙️ Hansi Flick no se calla por el arbitraje ante el Villarreal:



💥 "Hoy habíamos visto el árbitro que había y nos lo esperábamos".



‼️ "En general estoy contento con ellos, pero no con este".



¡𝗡𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗲𝗻 𝗖𝗨𝗔𝗧𝗥𝗢! pic.twitter.com/ICTRRscFBP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2026

Después el DT de Barcelona, le apuntó a árbitro del encuentro: “Si hubiese sido otro resultado quizás no diría nada, pero hoy, viendo al árbitro que tocaba, esperábamos algo así. Estoy contento con los árbitros, pero con este, no. También en la banda, siempre nos están mirando. Se puede además hacer diferente. El cuarto árbitro no ayuda al principal, está centrado en nosotros. Siempre le digo al equipo que si nos ocurre, tenemos que jugar mejor. En la segunda parte jugamos al fútbol increíble, este hambre por marcar, por remontar, es fantástico”.