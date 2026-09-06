US Open: Carlos Alcaraz venció a Tommy Paul y continúa su regreso a toda marcha

A esta altura, resulta extraño verlo en el puesto número 3 del ranking. Luego, se entiende que es el precio pagado por cuatro meses fuera de las canchas, culpa de esa lesión en la muñeca. En su vuelta a la actividad, Carlos Alcaraz sigue adelante en el US Open, un torneo especial para él: Nueva York lo vio campeón dos veces, en 2022 y el año pasado. Regresar como el defensor del título es una enorme responsabilidad, pero Carlitos hasta aquí resolvió con solvencia cada examen. Esta vez, su víctima fue el estadounidense Tommy Paul, 21° del ranking, al que superó por 6-4, 6-3 y 6-4, en 2 horas y 21 minutos de acción.

Frente a Paul, Alcaraz jugó lo que hasta aquí fue su partido más sólido desde el regreso, para meterse en los cuartos de final, instancia en la que espera al ganador del cotejo que más tarde sostendrán el estadounidense Ben Shelton (9°) y el griego Stefanos Tsitsipas (53°).

Paul era, en lo previo, un buen examen para este momento de Alcaraz. El nacido en New Jersey lo había superado al murciano en un par de ocasiones, como también es concreto que el hoy número 3 del mundo le había ganado cinco cotejos en fila; el último en esta misma instancia en enero pasado, durante el Australian Open.

Carlos Alcaraz sigue invicto desde el regreso tras su lesión (AP Photo/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - AP

El partido empezó con los dos jugadores buscando desnivelar dentro de un nivel muy elevado de juego, cargado de intensidad, con el norteamericano tratando de jugarle de igual a igual. Cada uno mantuvo su servicio con cierta holgura durante los primeros nueve juegos. Pero, antes de llegar al tie-break, Alcaraz presionó sobre el saque Paul. El estadounidense pronto quedó 0-40; salvó el primer set-point con un ace, pero en el segundo arriesgó con una derecha invertida que se le fue por poco y que dio el primer set al español.

Quedarse con el primer parcial pareció ser un empujón anímico para Alcaraz, que empezó a castigar con el drive y pronto se adelantó 2-0 con un tiro ganador de derecha. Pero Paul respondió de inmediato con su primer quiebre de la tarde. No alternó en nada el desarrollo, porque poco después Alcaraz volvió a quedarse con el saque del estadounidense (4-1). Se sintió más cómodo a partir de allí el español, ya con una ventaja que no se le iba a escapar, más allá del esfuerzo del local para tratar de mantenerse a tiro en la cuenta.

Alcaraz y toda la potencia en su derecha ante Tommy Paul (Photo by JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin más opción que ir a todo o nada, Paul entró decidido a tratar de descontar en el tercer set. Sin embargo, Alcaraz consiguió otro quiebre en el tercer game para terminar de encaminar el partido. El momento de mayor tensión iba a llegar en el 5-4: con la posibilidad de cerrar el partido con su saque, Alcaraz cometió un par de errores y Paul quedó con un 15-40 que le abría la puerta para recuperarse. Pero ex exnúmero 1 no dudó, y sumó cuatro puntos en fila, incluida una formidable derecha cruzada para ponerse match-point, y sentenciar a continuación para firmar el pase a los cuartos de final y consolidarse como candidato a una tercera corona en el cemento de Flushing Meadows, una misión que, hasta hace unos días, asomaba más que compleja.

En el balance del duelo, casi todos los aspectos quedaron en manos de Alcaraz. Firme con el saque (ganó el 75 por ciento de los puntos con el primer servicio), también subió varias veces a la red (23 de 29 puntos ganados) y supo meter presión con un 44% de puntos obtenidos desde la devolución. Iguales en errores no forzados (32 para cada uno), hubo una gran diferencia en los winners: 33 del español, por los 18 del norteamericano. Con una producción contundente, Alcaraz dejó en claro que tiene con qué para aspirar a una nueva consagración.