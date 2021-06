“Valores”: el archivo de Mariano Closs que expuso a Lionel Scaloni

El conductor de ESPN F12, Mariano Closs, es uno de los periodistas más críticos del director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni. Entre otros motivos, por considerarlo “joven” e “inexperto” para ocupar el cargo. En esa línea, Closs descubrió este viernes un archivo en el que el entrenador realiza una declaración que contrasta con la decisión de dejar fuera de la lista de jugadores convocados para la Copa América al defensor Juan Foyth, luego de su error en el último partido de la Selección ante Colombia.

“Quiero que escuchemos una perlita. Lo que son las convicciones en la vida. Valores. Coherencia. Vamos a llegar al tema Foyth”, dijo Closs al presentar su programa. “De convicciones se trata. Foyth se mandó una macana al salir jugando. Hubo gente que no recuperó la pelota, gente ante el lanzador. (...) Silencioso, calmo, tranquilo, respetuoso. Acaba de salir campeón (con Villarreal). No tiene ‘las luces de la calle Corrientes’ que la gente se va a parar en el Obelisco. Fue titular con Chile. Pibe, ¿me podés jugar de 4? El pibe te juega de 4. Salió mal. En el medio, Argentina no recuperaba la pelota. Los nuestros defendían adentro del área chica. Foyth pagó”, presentó el tema.

Luego, Closs mostró el video de la conferencia de prensa del 27 de junio de 2019, donde Scaloni elogia a Foyth y pide tener “paciencia” ante los posibles errores que pueda cometer el jugador: “No digo que sea una apuesta, pero creemos que va a ser el futuro de la Selección, tiene un presente enorme y todavía un futuro más prometedor. Si no estamos capacitados para soportar ciertos errores que pueda tener en un partido, el entrenador y todo el ambiente, si le caemos encima porque falla en una pelota (puede pasar a esta edad), nosotros somos conscientes de que puede pasar, pero también somos conscientes de que la única manera que pase es jugando”.

Un error grosero de Juan Foyth en la salida permitió que Colombia empate sobre el final del partido Twitter

Closs admitió que se quedó “perplejo” al observar el material que le acercó su producción, y cuestionó que siempre pague “el defensor” por los errores: “El chico sale mal, no le da el puntazo, no la cuidó. En el medio, (Nicolás) Otamendi hizo un penal sonso. Eso no se discute para algunos. No tengo nada más que agregar. Es Foyth que agarró su valija y se fue, y nada de todo lo que dijo, lo cumplió”.

“¿Cómo estás dentro de un plantel cuando estás enfrente de ellos? ¿Cómo hacés para manejarte así? Declarando como declaraste, y limpiando al jugador como ha sido limpiado después de esta declaración, que yo estoy convencido que no se debe ni acordar que dijo esto. (...) No estamos discutiendo la elección de (Lucas) Martínez Quarta o Foyth. No estamos opinando en nada. Nosotros estamos mostrando contando lo que ellos hicieron todo este tiempo”, dijo Closs.

Mariano Closs Lionel Scaloni

Por último, el relator opinó que lo sucedido con Foyth “no es serio”, y pidió “solidaridad” de parte de sus compañeros: “Hoy, es Foyth y mañana, le pasa a otro. (...) . Es muy raro. Lo salvan los jugadores. Esto es lo último de Messi en la Selección. Copa América, Mundial. Muchachos, aprovechémoslo porque se termina Messi, lamentablemente. Hagamos las cosas para que Messi pueda levantar el trofeo para que los argentinos estén contentos y felices. Es una confusión”, concluyó.

