La dura reflexión de Sebastián Domínguez sobre los hinchas de la Selección Argentina

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, reflexionó este jueves sobre los hinchas de la Selección Argentina y la opinión que tienen sobre el equipo nacional. “Tenemos un problema de humildad, de soberbia, muy grande con nuestra Selección. No somos humildes”, dijo. A la vez, aclaró que no se refería al cuerpo técnico y los jugadores del equipo, sino a los simpatizantes.

Por su parte, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, consideró que, en relación a las expectativas que tenemos sobre la Selección, los argentinos “bajamos el copete”. El periodista Federico Bulos opinó en el mismo sentido que el animador del envío deportivo.

Los jugadores de Argentina posan para una foto de equipo antes del partido de fútbol de clasificación sudamericano para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Colombia y Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, el 8 de junio de 2021. RAUL ARBOLEDA - AFP

Tras el empate del combinado Albiceleste ante Colombia el último martes, Domínguez había dicho que aún “faltan cosas futbolísticas” para trabajar, pero que “no podemos pedir demasiado” porque no es un momento de “abundancia” en cuanto a la cantidad de jugadores argentinos disponibles por puesto y en primer nivel: “Hoy, ¿cuál es el gran problema que podemos poner a la Selección por delante? ¿el funcionamiento? Vos ves la tabla y decís ‘pará, calma: estamos bien para no agrandarnos, pero también estamos bien para no pensar que somos un equipo que no voy a competir contra nadie’. Seguimos siendo competitivos”, dijo.

Luego, evocó su propia historia como jugador del conjunto nacional: “Fui convocado en más de una oportunidad y para ser de relleno, nunca fui un actor principal de la Selección. No quiero ser irrespetuoso. Lo digo desde un lugar de tener la cordura, la calma, para ir de a poco y saber dónde estamos. Sin ser menos que nadie y que podemos competir, tampoco tildarnos en todos los partidos de candidatos”.

El delantero argentino Lionel Messi gesticula durante el partido contra Chile por las eliminatorias mundialistas, el jueves 3 de junio de 2021, en Santiago del Estero, Argentina. (Agustín Marcarián, Pool via AP)

Al mismo tiempo, aclaró: “Una cosa es decir Brasil está muy bien, y otra cosa es decir, ¿me presento a jugar? Sí, le juego, ¿cómo no le voy a poder jugar de igual a igual?”. Por último, pidió no hacer comparaciones entre los actuales miembros del equipo y legendarios futbolistas nacionales como Claudio Paul Caniggia.

LA NACION