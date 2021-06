Mariano Closs, muy duro con Lionel Scaloni: “La renovación la hubiese hecho cualquiera”

El conductor de ESPN F12, Mariano Closs, criticó este miércoles el trabajo del entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, luego de la doble fecha de Eliminatorias que disputó el combinado nacional ante Chile y Colombia, y en la antesala de la Copa América que se jugará en Brasil. Además, cruzó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por haberlo elegido como DT.

Closs, que desde que Scaloni asumió se mostró crítico con el técnico, consideró que luego de 27 partidos, ya se puede hacer un balance de su carrera al frente del equipo argentino. En ese sentido, cuestionó que el técnico se decida por jugar sin un volante central de contención, como es el caso de Leandro Paredes: “En ese primer tiempo, yo vi a Paredes en un lugar donde a mi me encantaría verlo. Fue el mejor socio de (Lionel) Messi; y después la Selección empezó a perder la consistencia de un equipo que gana 2 a 0. Acá es donde vos tenis que demostrar”.

“Lo vi muy mal defendiendo a la Argentina por los costados. No hay excusa para (Giovani) Lo Celso, ni para (Rodrigo) de Paul. Si ustedes repasan el partido, los ataques fueron con (William) Tesillo como lateral izquierdo, donde de Paul no estuvo nunca, y es el jugador que no sale nunca. El mediocampo fue uno de los lugares más flojos de la Argentina. Nunca está pudiendo sostener un partido. Si tenés un buen Paredes, pongámosle un jugador que lo libre para que sea el que se suelta, y le puede tirar al arco. Llega, tiene habilidad y claridad, y fue el que le dio el gol a la Selección”, lo analizó Closs.

Lionel Scaloni en conferencia luego del partido ante Colombia, correspondiente a la eliminatoria mundialista y disputado el martes 8 de junio de 2021 en Barranquilla Captura

Luego, confesó tener “miedo” de que la Selección Argentina esté perdiendo el tiempo “por una decisión del presidente (Claudio) Tapia”, en relación a la elección del entrenador: “Ojalá que la Copa América dé la posibilidad de que la Argentina cambie; y si no, preguntarle a Tapia si la Argentina llega así. (...) La gente está pidiendo la lectura de un partido, la consistencia de un equipo. Ayer ganaba 2 a 0, ¿en qué momento fue la dueña del partido?”.

“Esta la vimos venir hace mucho de cómo jugaba la Selección. No conocíamos a Scaloni. Lo único que dirigió fue Alcudia. ¿No hay un poquito de improvisación? ¿Todo está ensayado? Si vos cambiás jugadores a cada rato, en pocos días de partido y partido, quiere decir que estás improvisando”, consideró Closs sobre el técnico de la Selección.

Y agregó: “Intentó convencernos y convencerse de que Argentina pudo haber ganado y lo pudo haber ganado, pero por algo no lo ganó. Tiene que tener autocrítica”. Además, aclaró que su crítica no era solamente a él, sino también a su cuerpo técnico: “Son más sabios que todos nosotros, pero hace rato no vienen leyendo los partidos”, dijo.

Claudio "Chiqui" Tapia Anibal Greco

Finalmente, Closs estimó que la renovación de jugadores que hizo Scaloni en la Selección “la hubiese hecho cualquier técnico de fútbol”: “Sincérense todos si Scaloni tiene que ser el técnico de la Selección Argentina. Si ningún dirigente lo llevaría como técnico de su club, ¿por qué es el técnico de la Selección Argentina? (...) Esto lo decidió Tapia solo”, concluyó.

LA NACION