El contundente elogio de Oscar Ruggeri al “Cuti” Romero

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, elogió el trabajo hecho por el defensor Cristian “Cuti” Romero en el último partido de la Selección Argentina ante su par de Colombia, admitió que no tenía “tan claro” cómo jugaba el futbolista del Atalanta, y dijo que “faltaban defensores malos” en el once titular del combinado nacional. Además, pronosticó que Romero “va a ser titular” en el equipo de Lionel Scaloni de aquí en más.

“Vi un marcador central enorme. Yo no tenía claro cómo era, quién era. El gol: hacía mucho que no veía un cabezazo tan fuerte, de la manera que lo metió. (...) Lo veo malo cuando va a trabar, (en las) divididas. Cuando tiene que jugar, juega. Bastante completo. Este me gusta de verdad. Me sorprendió”, confesó.

Cristian Romero festeja el primer gol de Argentina frente a Colombia por las eliminatorias de la Copa del Mundo Catar 2022. RAUL ARBOLEDA - AFP

Al mismo tiempo, se refirió al segundo gol de Colombia, derivado del error en salida del defensor Juan Foyth, quien también perdió la posición en la pelota dividida que Miguel Borja terminó impactando en el arco de Agustín Marchesín a través de un golpe de cabeza. Al respecto, Ruggeri pidió que el cuerpo técnico, compuesto en su mayoría por ex marcadores centrales (Roberto Ayala y Walter Samuel), conversen sobre el tema con el jugador: “Yo no te digo que hay que tirarla para arriba. No, dásela a Messi. ¿Quién es el que la tiene que no se la pueden sacar? Si lo tenés a Messi, tirasela a Messi. Si la pierde, ¿Qué le van a decir? No pasa nada”.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, se lamenta durante un partido ante Colombia, correspondiente a la eliminatoria mundialista y disputado el martes 8 de junio de 2021 en Barranquilla (AP Foto/Fernando Vergara) Fernando Vergara - AP

Por otra parte, el “Cabezón” admitió que lo “ilusiona” el rendimiento de la Selección Argentina (”tiene cosas muy buenas”), de cara al comienzo de la Copa América, el próximo compromiso que tiene el equipo nacional. Y explicó por qué: “Por las variantes que tiene, porque tiene posibilidades de armar un gran equipo, porque los veo contentos de venir a la Selección Argentina. Y no es una frase simple que decís, algo más. Demuestran que están bien entre todos. Está todo bien ahí adentro. Se bancan al entrenador, a los entrenadores, a todos. Los jugadores están contentos entre ellos”.

A su vez, Ruggeri admitió que aún “faltan muchas cosas” para que la Argentina compita en el más alto nivel, y lo atribuyó a la desprotección defensiva que a veces ve en el equipo: “No se puede ir palo y palo. Vos tenés que bajarle las revoluciones al partido, que resuelvan cosas para parar un poquito. Manejalo el partido. Los otros te van a dar espacios”.

Finalmente, volvió a asombrarse por las habilidades del capitán y referente argentino, Lionel Messi (“¿Por qué el fútbol le dio tanto a uno y tan poco a nosotros?”), y mostró su preocupación porque el centrodelantero argentino, Lautaro Martínez, no marcó en ninguno de los dos partidos disputados en la última semana: “Necesitamos que meta gol. Dentro de dos o tres partidos, si no la mete, vamos a empezar a hablar”, indicó.

LA NACION