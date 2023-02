Fue profesional del béisbol, ganó millones de dólares y se jubiló a los 34 para navegar: “Es como tener a un recién nacido en brazos, el mundo desaparece a tu alrededor”

escuchar

John Jaso sabía que quería retirarse, así que empezó a comprar veleros. Era la temporada 2017, y Jaso, el primera base de los “Piratas” de Pittsburgh, pasaba sus ratos libres en casa “navegando” en páginas web de barcos. Y cuando los Pirates visitaban a un equipo cerca de una zona de agua, se paseaba por los puertos deportivos y se imaginaba a sí mismo en alta mar.

Una mañana de junio en Baltimore, antes del primer lanzamiento a las 19.10 contra los Orioles, Jaso alquiló un coche y condujo hasta Annapolis, Maryland. Allí encontró el barco que buscaba: un Jeanneau 44 DS de 2014. Lo inspeccionó, lo compró y lo envió a su casa de vacaciones en San Petersburgo, Florida.

Cuatro meses más tarde, cuando la temporada de los Pirates terminó sin un puesto en los playoffs, un puñado de periodistas se acercó a la taquilla de Jaso y le preguntó cuáles eran sus planes. Había llegado al final de su contrato de dos años y 8 millones de dólares con el equipo y estaba a punto de convertirse en agente libre. Les dijo que su próximo destino sería algún lugar del Caribe. Se retiraba, a los 34 años.

John Jaso jugando para Pittsburgh Pirates en 2017. Stacy Revere - Getty Images North America

“Tengo un velero”, dijo, “así que sólo quiero navegar”.

Cinco años más tarde, cuando lanzadores y receptores comenzaron a llegar a los campos de entrenamiento de primavera en Arizona y Florida el lunes, Jaso, el último receptor que ha atrapado un juego perfecto, no se arrepiente de haber navegado hacia el atardecer. “A veces estoy en el barco moviéndome en el agua, sin navegar ni pescar, y pienso: ‘No hay otro lugar en el planeta en el que me gustaría estar más que aquí’”, dijo. “Ha sido el lugar perfecto para quien soy”.

La trayectoria de Jaso en el béisbol nunca fue tan buena. Tampa Bay lo seleccionó en la 12ª ronda del draft de 2003, y llegó a las mayores cerca del final de la temporada de 2008. En sus nueve años de carrera, fue traspasado tres veces y cambiado de receptor a primera base tras sufrir múltiples conmociones cerebrales. Pero también tuvo muchos momentos destacados: atrapó el juego perfecto de Félix Hernández en 2012 para los Mariners de Seattle (no ha habido uno en las Grandes Ligas desde entonces) y bateó para el primer ciclo en la historia del PNC Park cuando estaba con Pittsburgh en 2016. Sus largas rastas hacia el final de su carrera lo hicieron casi instantáneamente reconocible. Y ganó más de 17 millones de dólares en su carrera, según Spotrac.

"Cuando me retiré, la gente decía: ‘¡Puede que te estés desprendiendo de millones de dólares! Pero yo ya había ganado millones de dólares. ¿Por qué siempre tenemos que tener más, más, más?" John Jaso, ex beisbolista

Pero encontró que la vida de M.L.B. era insatisfactoria de algunas maneras inesperadas. “El béisbol me preparó para la vida”, dijo. “Me encanta y lo respeto. Pero formaba parte de esta cultura de consumismo y sobreconsumo que empezó a pesarme mucho. Incluso cuando me retiré, la gente decía: ‘¡Puede que te estés desprendiendo de millones de dólares! Pero yo ya había ganado millones de dólares. ¿Por qué siempre tenemos que tener más, más, más?”.

La navegación llenó el vacío de su vida. Se familiarizó con cada rincón del barco. Tomó clases de mecánica de motores diésel e instaló paneles solares y un generador eólico. Devoró horas de vídeos de YouTube sobre la electrónica y se aseguró de saber qué hacía cada cable. “Si algo va mal en alta mar”, dijo, “soy el único que puede arreglarlo”. Todo lo que quedaba por hacer era aprender a navegar.

John Jaso bateando en los Pirates Kirk Irwin - Getty Images North America

Encontró un anuncio de una excursión al atardecer en Craigslist y envió un correo electrónico al capitánpara hacer un curso intensivo. Después de unas horas, se sintió lo bastante cómodo como para hacerlo solo. “Fue como aprender a golpear una bola rápida y soltar una deslizante”, dice. “Puedes oír a los entrenadores hablar de ello todo el día, pero sólo aprenderás a hacerlo si te enfrentas a ello en un partido”.

Jaso llamó a su barco Roaming Rose y comenzó a hacer excursiones de un día en el Golfo de México a principios de 2018. Un día de esa primavera, estaba trabajando en su barco cuando le asaltó una sensación repentina y extraña. “Pensé, algo se siente muy raro en este momento”, dijo. “Como si estuviera olvidando algo. Y entonces me di cuenta: Debería haber estado en los entrenamientos de primavera. Empecé a reírme porque me di cuenta: No me lo perdí en absoluto”.

Su primer gran viaje, con vientos y relámpagos

Emprendió su primer gran viaje unas semanas después. Navegó hacia el sur hasta Key West y permaneció en el barco tres semanas antes de partir hacia las islas Abaco, en el norte de las Bahamas, donde fondeó en una bahía protegida durante casi un mes. Despegó cuando se enteró de que una gran tormenta atravesaba el Atlántico. Evitó la mayor parte de los vientos y la lluvia durante los cinco días que duró la travesía, pero la última noche se encontró con vientos violentos y relámpagos.

En cubierta, mantenía una mano en el timón y otra en su bolsa de viaje. Llevaba el salvavidas bien atado por si se caía por la borda. Observó cómo los relámpagos marmolaban el cielo y sintió cómo sus oleadas sacudían la embarcación. Avisó a los guardacostas de su posición y llamó a su hermano como refuerzo. Tras unas horas de nerviosismo, volvió a tierra firme.

John Jaso y su novia, Jayden Davila, hicieron un viaje de 3 meses en velero John Jaso

“En el momento, estás aterrorizado y quieres estar lo más lejos posible del peligro”, dice. “Pero una vez que ha pasado, aprecias más dónde estás. Te invade una euforia cuando las nubes de tormenta se desvanecen. Es como aguantar la respiración bajo el agua y luego volver a la superficie y tomar esa primera bocanada de aire”.

Cuando Jaso describió la experiencia a Fernando Pérez, amigo y antiguo compañero de equipo, Pérez no se sorprendió lo más mínimo. “Jugar al béisbol profesional es una especie de droga”, dijo Pérez, que ahora es analista de vídeo de los Gigantes de San Francisco. “Cuando te retiras, tienes que encontrar otra tarea que te impulse. La ‘droga’ que John encontró fue estar en medio de la nada y mantenerse con vida. Aquella primera tormenta no le asustó. Le gustaba quedar atrapado en ella”.

Cuando no lo reconocieron....

Excuse me sir, may I see your ticket? pic.twitter.com/UTGD2X7YLB — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) May 25, 2018

Los dos primeros años tras su retiro, Jaso pasó unos seis meses al año en su barco. El resto lo pasó en San Petersburgo. Aunque dijo que ya no sigue el béisbol, intenta ver uno o dos partidos cada año. En 2018, durante una victoria de los Rays sobre los Boston Red Sox, intentó bajar al banquillo para saludar a algunos excompañeros. Pero una acomodadora no lo reconoció, vio su camiseta sin mangas, que no tenía ticket y le dijo que volviera a la zona de asientos baratos. Al final, otro acomodador sí le reconoció y lo hizo bajar.

También ha hecho varios viajes a Europa, descubriendo su pasión por explorar la tierra ancestral de su padre en el País Vasco, al norte de España. Y ha conducido una motorhome por Australia e Indonesia. Pero el barco ha sido su mayor placer. “Quiero que mi vida sea sencilla, y no hay nada más sencillo que estar en un velero”, afirma. “Tratas bien al barco y él te trata bien a ti. Eso es todo”.

John Jaso y su nueva vida, a bordo del Roaming Rose John Jaso

Antes de la pandemia, atracó el Roaming Rose en Turks & Caicos. Con las restricciones de viaje, estuvo allí casi dos años. Cuando le autorizaron a volver y recoger el barco en 2022, se trajo a su novia, Jayden Davila, para navegar tres meses por el Caribe. Atracaron en la República Dominicana, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas.

"Cuando navegas, vuelves a algo primitivo. Te alejas del mundo material, de este mundo concreto y electrónico. Y vuelves a esa sensación de asombro. Es la misma sensación que tienes cuando sostienes en brazos a un recién nacido, le miras a los ojos y sientes que el mundo desaparece a tu alrededor." John Jaso, ex beisbolista profesional

“John es una persona bastante pacífica en general”, dice Davila. “Pero hay otro nivel de paz y felicidad para él cuando está en el barco. Incluso cuando hay problemas -y siempre hay algo que va mal- le gusta lidiar con ello. Cuando las cosas están tranquilas, a veces toma la guitarra y se pone a tocar. Es una existencia realmente hermosa para él ahí fuera”.

Jaso sigue viviendo principalmente en San Petersburgo, donde gestiona algunas propiedades de inversión. Pero rara vez permanece mucho tiempo en un mismo lugar. Este invierno ha practicado snowboard en Colorado y Wyoming. Para la primavera, estará de vuelta en el barco.

“Cuando navegas, vuelves a algo primitivo”, dice. “Te alejas del mundo material, de este mundo concreto y electrónico. Y vuelves a esa sensación de asombro. Es la misma sensación que tienes cuando sostienes en brazos a un recién nacido, le miras a los ojos y sientes que el mundo desaparece a tu alrededor”.

“A veces es fácil olvidar que todos venimos del mismo lugar. Cuando estás ahí fuera, en el agua, te acuerdas”.

David Gardner

