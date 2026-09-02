Video: así fue la presentación de Enzo Fernández en el Manchester City

Enzo Fernández fue presentado como nuevo refuerzo del Manchester City. En una operación que se cerró en 146 millones de euros, el mediocampista abandonó Chelsea y se convirtió en jugador de los Citizens.

En un video institucional publicado por el Manchester City, el también jugador de la selección argentina fue recibido de gran manera por el público, quien depositó la confianza en el volante con pasado en River y Defensa y Justicia.

El video de presentación de Enzo Fernández

A sus 25 años, tras ser campeón y capitán con el Chelsea, Fernández dio un salto importante en su carrera profesional al pasar a uno de los equipos más representativos de la Premier League.

Campeón de la Copa América, Finalissima y del Mundial de Qatar 2022, el polifuncional futbolista fue pedido expresamente por Enzo Maresca, flamante entrenador del City, quien dirigió al argentino en el Chelsea y conoce cuáles son las funciones que mejor desarrolla dentro del campo de juego.

La presentación de Enzo Fernández

Fernández, quien firmó su contrato hasta 2031, dio sus primeros pasos en River y adquirió roce y experiencia en Defensa y Justicia donde formó parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana. Tras cumplir el paso a préstamo, el jugador retornó al Millonario, demostró estar a la altura y eso lo llevó a dar el salto a Europa para jugar en el Benfica.

Chelsea's Enzo Fernandez, left, and Romeo Lavia applaud the fans after the final whistle in the pre-season friendly match between Real Sociedad and Chelsea at Stamford Bridge, London, on Saturday, Aug. 15, 2026. (John Walton/PA via AP) John Walton - PA

Su segunda experiencia en el fútbol inglés lo toma en un momento de maduración absoluta, con una gran cantidad de partidos en la selección argentina y un futuro promisorio en uno de los clubes más reconocidos del mundo.

Enzo Fernández despidió a Lionel Messi

Tras la decisión de Lionel Messi de no jugar más en la selección argentina, el volante argentino lo despidió en sus redes sociales. Con un sentido mensaje, Fernández recordó los momentos vividos junto a la leyenda, quien seguirá su carrera en el Inter Miami.

“Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca”, recordó Fernández.

La emotiva carta de despedida de Enzo para Messi Captura Instagram (@enzojfernandez)

Y, cerró: “Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera. Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo”.