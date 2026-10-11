Video: la desazón de Franco Colapinto al tener que abandonar la carrera en Singapur

Franco Colapinto protagonizó una carrera para el olvido en el Circuito Urbano de Marina Bay, en Singapur. En la mitad del recorrido, en la vuelta 31 de las 62 que son en total, el auto del argentino sufrió un desperfecto que frenó por completo su vehículo y lo obligó a abandonar la competencia.

En un video que circuló en redes sociales se observa como el monoplaza de Alpine disminuyó considerablemente la marcha hasta detenerse por completo. Después de un puñado de segundos, con intentos de reanimar el auto, el oriundo de Pilar, en conjunto con la torre de control de la escudería, decidieron dar por finalizada su participación en Singapur.

El momento cuando se quedó el auto de Franco Colapinto

Aún se desconoce la falla técnica que tuvo el vehículo. Mientras se aguardan los peritajes de control, el argentino habló con la prensa y se mostró completamente abatido, sin respuestas ante el inesperado desenlace.

“Un problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito. Hay que entender qué pasó, obviamente que es una pena tener dos problemas en dos carreras. Hay que volver con el equipo, trabajar para estar más fuerte. Se viene la parte del año que más espero y la que me gusta, la (carrera) de Estados Unidos, México y Brasil”, deslizó Colapinto.

Franco Colapinto en rueda de prensa Captura de video

Tras una serie de carreras donde su nivel estuvo por debajo de lo esperado, el argentino cerró: “Después de este fin de semana tengo que hacer un reset y volver a empezar porque fueron fines de semana muy duros. No estuve teniendo el mejor de los momentos últimamente, fue el peor triplete de mi carrera. Tengo que tratar de hacer un reset y volver fuerte”.

La próxima carrera de Franco Colapinto será en el Gran Premio de los Estados Unidos. Dicha cita será entre el 23 y 25 de octubre.