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Video: la desopilante parodia de los dobles de la selección en el asado previo al partido del Mundial
Un grupo de imitadores recreó con precisión quirúrgica el ritual gastronómico de los futbolistas argentinos; el contenido se viralizó rápidamente en las redes sociales
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En la antesala al partido de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde, un grupo de imitadores de los integrantes de la selección argentina capturó la atención de los usuarios en redes sociales mediante una parodia de alta semejanza. Los protagonistas recrearon la escena que publicó Emiliano “Dibu” Martínez en sus plataformas oficiales, donde se observa a los jugadores en la preparación de un asado previo al encuentro de eliminación directa. La pieza audiovisual, que rápidamente obtuvo gran repercusión, fue musicalizada con el tema “Para La Gilada (Remix)”, interpretado por Meta Guacha, Callejero Fino y BM.
El elenco encargado de la representación estuvo compuesto por Leandro, quien encarnó a Rodrigo De Paul; Diego Contreras, en el rol del Dibu Martínez; Fabrizio Abate, caracterizado como Lautaro Martínez; Martín Lovatto, en la piel de Lionel Messi; y Cristian Vallejos, representando a Nicolás Otamendi. El propio Vallejos, identificado en Instagram como @dobledeota, acompañó la publicación con una descripción que destacaba la intención del grupo: “Los dobles de la selección también se preparan para el partido del viernes con un asado ‘LIGHT’ como el nutri manda”.
Desde una perspectiva técnica, el video presenta una puesta en escena detallada que busca replicar el estilo de vida y la dinámica grupal de los campeones del mundo. Un aspecto singular de esta producción es la participación internacional del doble de Lautaro Martínez, Fabrizio Abate. Dado que el imitador reside en Italia, su intervención fue limitada a la secuencia de apertura del material. El resto del equipo, sin embargo, concretó el encuentro de forma presencial, donde efectivamente compartieron un asado real para otorgar un mayor grado de verosimilitud a la parodia publicada en los perfiles oficiales de los involucrados.
Entre los comentarios con más likes, se destacaron los siguientes: “Sigan boludeando, así nos va a ir con Cabo Verde”, “Mandame la Escabioneta”, “El ternero Martínez” y “Es como si alguien hubiera dibujado de memoria a la selección”, entre otros. Además, el video no tardó ni un día en superar los 100 mil Me Gusta, lo que evidenció el éxito de la producción en redes sociales.
La elección de la banda sonora y la caracterización física de los participantes permitieron que el video lograra una inmediata identificación con el público seguidor de la Scaloneta. La iniciativa de este grupo de dobles no solo busca entretener, sino también mantener vigente el clima mundialista que suele rodear las concentraciones del seleccionado. La pieza finaliza con la firma de los integrantes, quienes promocionaron sus perfiles individuales para dar seguimiento a futuras producciones audiovisuales.
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