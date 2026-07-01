Manu, el nene que le escribió una carta a Messi y se volvió viral, ahora cumplirá su sueño y viajará al Mundial para alentar a la selección

La historia de Manu Litwi, un niño de ocho años que capturó la atención de las redes sociales tras dedicarle una emotiva carta a Lionel Messi por su cumpleaños, tuvo un desenlace inesperado. El chico, quien juega al fútbol en las divisiones infantiles de Argentinos Juniors, recibió una invitación formal para viajar a Estados Unidos y asistir al Mundial 2026. Esta oportunidad surgió gracias a una reconocida marca argentina, socia comercial del capitán de la selección, que decidió transformar su sueño en realidad.

La carta del niño emocionó a todos en las redes sociales (Foto: Olga)

Todo comenzó en el programa Sería Increíble (Olga), donde el niño expuso un cartel con sus palabras dirigidas al ídolo máximo. Ante la audiencia, Manu leyó el texto donde expresaba su admiración profunda. “Querido Leo, te escribí una carta porque sé que hoy es tu cumpleaños. Espero que te llegue. No quería dejar pasar el día sin decirte lo mucho que significás para mí”, relató el pequeño sentado en las afueras del estudio en Palermo.

El niño destacó no solo las habilidades técnicas del jugador, sino también sus valores humanos. “Cuando te veo jugar, parece que la pelota y vos son uno solo. Es como magia de verdad. Pero, lo que más me gusta de vos no es solo como jugás, sino como sos. Siempre ayudás a tus compañeros, nunca te rendís aunque las cosas estén difíciles”, señaló Manu frente a los micrófonos durante el programa.

El impacto del video en las plataformas digitales motivó a la firma comercial a contactar a la familia de Manu. La sorpresa se concretó cuando Paula Chaves le leyó una nueva carta, esta vez dirigida a él: “Desde hoy no vas a seguir soñando solo, queremos acompañarte a escribir el próximo capítulo de esta historia. Junto al equipo, queremos invitarte a vos y a toda tu familia a viajar hoy a Estados Unidos para vivir tu primer Mundial”. De esta manera, el pequeño futbolista estará presente en los 16avos de final del torneo, donde el equipo nacional enfrentará a Cabo Verde. Allí, el niño espera concretar su anhelo de conocer personalmente a Messi.

Manu, el nene que le escribió una emotiva carta a Messi por su cumpleaños

En su carta original, el pequeño también compartió sus aspiraciones personales. “Yo también juego al fútbol en Argentinos Juniors y tengo un sueño muy grande: quiero ser jugador profesional. Todas las noches antes de dormir, cuando cierro los ojos, pido el mismo deseo”, confió ante la audiencia.

Para Manu, el capitán representa un modelo de superación. “Muchas veces, cuando imagino ese sueño, aparecés vos porque sos la prueba de que los sueños más difíciles también pueden hacerse realidad”, afirmó el protagonista de esta historia. Con este viaje, el joven fanático se prepara para cumplir su meta y ver en directo a su máximo referente, mientras continúa con su formación deportiva. La iniciativa busca premiar la dedicación y el entusiasmo de un niño que, con sus palabras, logró conectar con millones de seguidores del fútbol.