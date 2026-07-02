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España vs. Austria, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 16 horas en Los Angeles Stadium; todos los detalles del encuentro
Hora, TV y dónde ver online España vs. Austria
El partido entre España y Austria podrá verse EN VIVO por DSports, Flow (Canal 109) y Paramount+, desde las 16 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre España vs. Austria.
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