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España vs. Austria, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido se disputará a las 16 horas en Los Angeles Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este jueves 2 de julio
Las selecciones se enfrentarán este jueves 2 de julio

Hora, TV y dónde ver online España vs. Austria

El partido entre España y Austria podrá verse EN VIVO por DSports, Flow (Canal 109) y Paramount+, desde las 16 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre España vs. Austria.

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