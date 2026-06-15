Así quedó la selección argentina en la tabla de posiciones de la Nations League de vóley, tras el Weekend 1

La selección argentina de vóleibol masculino cerró este domingo su incursión en el primer weekend de la Nations League 2026 en Brasilia, Brasil, con cuatro derrotas que la dejaron en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Los líderes son Brasil y Japón, con 11 puntos, los únicos dos que ganaron todos los partidos que disputaron hasta el momento.

En la siguiente etapa, del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia; el combinado albiceleste jugará vs. Alemania, China, Turquía y el local. En la tercera y última fecha, en tanto, se cruzará con Canadá, Cuba, Italia y Japón en Kansai, Japón. En total, el equipo dirigido por Horacio Dileo disputará 12 encuentros y en caso de terminar entre los primeros ocho se clasificará para las Finales, que se realizarán entre el 29 de julio y el 2 de agosto en Ningbo, China.

Un primer Weekend para el olvido para la selección argentina, que perdió los cuatro partidos Volleyball World

Calendario y resultados de la selección argentina en la VNL 2026

Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil

1-3 vs. Serbia: 23-25, 20-25, 27-25, 24-26.

0-3 vs. Irán: 23-25, 19-25 y 23-25.

1-3 vs. Bulgaria: 23-25, 25-23, 25-15 y 25-23.

2-3 vs. Brasil: 18-25, 24-26, 25-19, 25-23 y 15-9.

La selección argentina perdió 3 a 2 con Brasil en el último partido del primer Weekend de la VNL 2026 Volleyball World

Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia

Vs. Alemania - Miércoles 24 de junio a las 11.30.

Vs. China - Viernes 26 de junio a las 11.30.

Vs. Turquía - Sábado 27 de junio a las 15.30.

Vs. Polonia - Domingo 28 de junio a las 15.

Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón

Vs. Canadá - Miércoles 15 de julio a las 00.

Vs. Cuba - Viernes 17 de julio a las 1.

Vs. Italia - Sábado 18 de julio a las 7.20.

Vs. Japón - Domingo 19 de julio a las 7.20.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El plantel de la selección argentina en el primer Weekend estuvo integrado por: Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Fausto Díaz, Germán Gómez, Luciano Vicentín, Manuel Armoa, Jan Martínez, Ignacio Luengas, Tomás López, Joaquín Gallego, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Gustavo Maciel y Franco Massimino.

Tabla de campeones de la VNL masculina

Los máximos ganadores de la VNL son Polonia, último campeón, Francia y Rusia, que obtuvo la corona en las dos primeras ediciones de la competencia que reemplazó a la Liga Mundial pero no participa en la temporada 2026 porque continúa vetado por la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) a raíz de su invasión a Ucrania. En 2021, tras un 2020 sin actividad por la pandemia de Covid-19, el campeón fue Brasil. En total son cuatro los países que saben lo que es festejar en el campeonato.