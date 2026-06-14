En qué canal pasan Argentina vs. Brasil por la Nations League 2026 hoy

La selección argentina de vóleibol cierra su incursión en el primer weekend de la Volleyball Nations League (VNL) 2026 que se desarrolla en Brasilia, Brasil, con el partido frente al anfitrión este domingo de las 18 (hora argentina), con el anhelo de lograr su primera victoria después de las tres derrotas que sufrió.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar en DGO. También se puede sintonizar en la plataforma digital Volleyball World TV.

#VNL ¡Último partido del Week 1 ante el local en Brasilia!



🏐 ARG 🇦🇷 vs 🇧🇷 BRA

🗓️ Domingo 18:00hs

🏟️ Brasilia

📺 DSports y VBTV#VamosArgentina pic.twitter.com/y0IZcCxEGK — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) June 14, 2026

El equipo albiceleste tuvo un inicio de certamen muy por debajo de sus expectativas, con caídas frente a Serbia 3-1 (23-25, 20-25, 27-25, 24-26), Irán 3-0 (25-23, 25-19 y 25-23) y Bulgaria 3-1 (25-23, 23-25, 15-25 y 23-25); y cierra su incursión en la primera etapa frente a su clásico rival, que lidera la tabla de posiciones con tres victorias.

Al plantel dirigido por Horacio Dile lo conforman Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa, Tomás López, Ignacio Luengas, Fausto Díaz, Germán Gómez, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Gustavo Macien y Franco Massimino.

En total, el equipo argentino disputa 12 encuentros y en caso de terminar entre los primeros ocho entre los 18 participantes se clasificará para las Finales, que se realizarán del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China. Sin embargo, marcha último en la clasificación sin puntos, porque ni siquiera pudo sumar el bonus que otorga una caída en cinco sets (3-2).

Calendario y resultados de la selección argentina en la VNL 2026

Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil.

1-3 vs. Serbia.

0-3 vs. Irán.

1-3 vs. Bulgaria.

Vs. Brasil - Domingo 14 de junio a las 18.

Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia.

Vs. Alemania - Miércoles 24 de junio a las 11.30.

Vs. China - Viernes 26 de junio a las 11.30.

Vs. Turquía - Sábado 27 de junio a las 15.30.

Vs. Polonia - Domingo 28 de junio a las 15.

Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón.

Vs. Canadá - Miércoles 15 de julio a las 00.

Vs. Cuba - Viernes 17 de julio a las 1.

Vs. Italia - Sábado 18 de julio a las 7.20.

Vs. Japón - Domingo 19 de julio a las 7.20.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La selección argentina marcha última en la VNL 2026, con tres derrotas en igual cantidad de presentaciones

En 2025 el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la etapa preliminar y no accedió a los cuartos de final.

La mejor actuación del combinado albiceleste fue cuando se ubicó quinto en 2023, tras caer en cuartos de final. En 2019 y 2024 también se despidió en esa instancia y por los resultados obtenidos en la primera etapa concluyó séptimo y octavo, respectivamente. En 2018 fue 14°, el peor resultado; y en 2021 y 2022, noveno.