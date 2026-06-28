En qué canal pasan Argentina vs. Polonia por la Nations League 2026 hoy

La selección argentina de vóleibol cierra su incursión en el segundo weekend de la Volleyball Nations League (VNL) 2026 que se desarrolla en Polonia, con el partido frente al anfitrión y mejor equipo del mundo este domingo de las 15 (hora argentina). El anhelo es recuperarse de la caída ante Turquía de este sábado, partido en el que tuvo una buena performance, pero no la pudo sostener hasta el final.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar en DGO. También se puede sintonizar en la plataforma digital Volleyball World TV.

El equipo albiceleste tuvo un buen inicio de weekend con victorias frente a Alemania (25-21, 18-25, 25-15, 18-25 y 15-13) y China (25-22, 25-19 y 25-22), las dos primeras en lo que va de la temporada; y caída ante Turquía (25-19, 25-21, 21-25, 18-25 y 16-18), aunque con momentos muy positivos.

Al plantel dirigido por Horacio Dileo lo conforman Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa, Tomás López, Ignacio Luengas, Fausto Díaz, Germán Gómez, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Gustavo Macien y Franco Massimino. Rumbo a Polonia y a diferencia de los que formaron la delegación que jugó la instancia anterior en Brasil se sumaron el capitán Agustín Loser, Matías Giraudo y Lucas Conde.

En total, el equipo argentino disputará 12 encuentros y en caso de terminar entre los primeros ocho entre los 18 participantes se clasificará para las Finales, que se realizarán del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.

14 de 18

Argentina está lejos de los puestos de clasificación a las Finales, pero es un equipo en crecimiento

Calendario y resultados de la selección argentina en la VNL 2026

Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil.

1-3 vs. Serbia.

0-3 vs. Irán.

1-3 vs. Bulgaria.

Vs. Brasil - Domingo 14 de junio a las 18.

Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia.

3-2 Alemania.

3-0 China.

2-3 Turquía.

Vs. Polonia - Domingo 28 de junio a las 15.

Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón.

Vs. Canadá - Miércoles 15 de julio a las 00.

Vs. Cuba - Viernes 17 de julio a las 1.

Vs. Italia - Sábado 18 de julio a las 7.20.

Vs. Japón - Domingo 19 de julio a las 7.20.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La selección argentina tiene un buen fin de semana en Polonia, donde ya consiguió dos victorias

En 2025 el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la etapa preliminar y no accedió a los cuartos de final.

La mejor actuación del combinado albiceleste fue cuando se ubicó quinto en 2023, tras caer en cuartos de final. En 2019 y 2024 también se despidió en esa instancia y por los resultados obtenidos en la primera etapa concluyó séptimo y octavo, respectivamente. En 2018 fue 14°, el peor resultado; y en 2021 y 2022, noveno.