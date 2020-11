El conductor de ESPN FC puso contra las cuerdas al exfutbolista que le contestó con su postura bien firme. Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de noviembre de 2020 • 14:05

Uno de los temas de debate que dejó la jornada del domingo fue el planchazo de Carlos Tevez a Tomás Pochettino, de Talleres de Córdoba. Entre las discusiones que se generaron por el tema, trascendió la de Alejandro Fantino con Oscar Ruggeri en ESPN FC, cuando el conductor desafió al exfutbolista con una pregunta acerca de su pasado profesional.

"¿Vos eras mala leche?", le lanzó Fantino al Cabezón, quien se defendió, mientras el periodista le enumeraba una serie de jugadores a los que supuestamente les pegó duro como defensor. "Yo iba a trabar la pelota. Me jugaba la vida por la pelota", manifestó, interrumpiendo a su interrogador.

Y continuó: "No lesioné a nadie". "¿No lesionaste a nadie?", cuestionó el conductor del programa, quien le recordó una escena con el brasileño Careca. "Pero Careca III me pegó un piñón y me rompió la cara", le contestó Ruggeri. "Lo fuiste a buscar tres años después, eso es mala leche", insistió Fantino.

La discusión se daba con un tono elevado pero con risas de por medio, como suele suceder en el programa transmitido por ESPN. "Yo le avisé, él la buscó", siguió el Cabezón sobre el episodio con Careca, a lo que el periodista lo pinchó: "¿Qué sos, un sicario?".

Hasta que llegó el momento en el que Ruggeri dio vuelta la conversación y puso sobre las cuerdas a Fantino: "Mirá que te vi agarrar del cogote a uno en la calle. Y lo levantaste así y te dije 'largalo'. Este se hace el vivo, los quiero ver a todos en momentos críticos, difíciles a ver cómo reaccionan".

Para cerrar el debate, Diego Latorre intervino con una reflexión sobre el tema inicial, el planchazo de Tevez: "Yo creo que los jugadores están entrenados para vivir situaciones límites y después a veces hay calenturas. Lo que a mí me llamo la atención es que una cosa es la pelota en disputa pero otra cosa es desde atrás cuando no hay pelota en disputa y diez segundos después".

Por último, Ruggeri opinó que, dado que Carlitos "no puede poner en pie al papá con toda la plata del mundo" y lloró después del encuentro ante Talleres, "no estaba en condiciones de jugar el partido".