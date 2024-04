Romina Manguel se cruzó con Alejandro Fantino por las críticas de Javier Milei al periodismo: “No dormí y estuve muy angustiada”

Escuchar

Los periodistas Romina Manguel y Alejandro Fantino cruzaron opiniones tras las críticas que el presidente Javier Milei vertió hacia el periodismo y en particular a la entrevista que realizó la comunicadora con el diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Manguel sostuvo que la tarea periodística se circunscribe a marcar los errores y falencias de los funcionarios, en tanto Fantino planteó que empezó una nueva época en donde no solo los periodistas pueden opinar y que, por eso, deben acostumbrarse a ser criticados.

El lunes por la tarde en una extensa entrevista con Fantino, Milei sostuvo que “existen un montón de periodistas que juegan para destruir” al Gobierno, a los cuales “no hay que darles entrevistas”. Además, sin dar nombres reafirmó sus críticas hacia diferentes comunicadores e incluso celebró que un diario vaya a la quiebra.

El martes, Manguel invitó a Fantino a su programa de Radio Con Vos y analizaron lo ocurrido. “ No dormí y estuve muy angustiada ”, contó la conductora, pero aclaró. “No por Milei, pero sí quedé preocupada en términos periodísticos por lo que significa que un presidente de la Nación tenga esta manera de identificar con nombre y apellido a periodistas”.

Recordó que se quedó hasta las tres de la mañana hablando con Fantino, a quien mencionó como amigo desde hace muchos años, y expresó. “A título personal él [por Milei] también nos rompe. Cuando empiezo a escuchar lo que decía sabía que la entrevista de la que hablaba la hice yo, pero cómo puede pasar”, planteó y agregó: “A él le molesta más la pregunta que la respuesta. Pero el problema es la respuesta”.

Manguel insistió en que no es lo mismo que un periodista critique a un Presidente, que un jefe de Estado destrate a un periodista. “Hay un nivel de asimetría. Está bien, uno eligió las cámaras y los micrófonos pero… No sé si no van a mandar algo. Tiene el monopolio de las fuerzas. Hay mecanismos de la república que me tienen que ayudar para que el Presidente no me ataque. Esto no se puede hacer”, enfatizó.

Por su parte, Fantino narró que no sabía que Manguel había hecho la entrevista que se viralizó de “Bertie” Benegas Lynch en la que puso en duda la obligatoriedad de la educación. Reconoció que pudo ser “desagradable” que Milei se refiera de forma despectiva hacia su persona, pero planteó: “Vamos a tener que convivir con eso”.

“Lo que se inaugura, y me parece que tenemos que aprender a convivir con eso, es una época en donde vamos a tener permanentes devoluciones tanto de la política como de la gente común y de a pie que no tiene nada que ver con la política”, analizó y chicaneó: “Tener un Presidente que no te de más notas porque dice que tu medio tiene la capacidad de poder romper un espacio político, te coloca en un lugar de poder y de importancia política”.

En esa línea, señaló: “Salgamos de lo particular de Milei, nosotros los periodistas tenemos derecho a decir lo que se nos canta y nadie puede decir algo sobre nosotros. ¿Tenemos el monopolio de la palabra nosotros?”.

“Siempre que le han quitado la palabra al poder, ha habido lio. Lamento decir que las nuevas tecnologías han llegado para quitarnos ese poder que creímos que nadie nos iba a quitar”, argumentó el periodista.

