Vuelve el Moto GP a Buenos Aires en el renovado Autódromo y crecen las expectativas por la llegada de la F1

En 2027 el MotoGP, la máxima competencia internacional de motocicletas, volverá a correrse en la ciudad de Buenos Aires después de 28 años, según se confirmó este viernes. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que está siendo renovado, recibirá a la competencia de motos durante cuatro años seguidos, de acuerdo al contrato firmado con el Grupo OSD y Dorna. Mientras, crecen las expectativas sobre que la ciudad reciba un Gran Premio de Fórmula 1.

La carrera de MotoGP se correrá en Buenos Aires del 9 al 11 de abril del año próximo, en lo que será la cuarta fecha de la temporada. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires espera que las obras de remodelación del circuito y una competencia exitosa de la máxima categoría del motociclismo sean la antesala de la vuelta de la Fórmula 1 al país, que no ocurre desde 1998.

El MotoGP inaugurará el remodelado autódromo de Buenos Aires en 2027; el Mundial de Motociclismo de Velocidad no vista la ciudad desde 1998 Antonio Calanni - AP

De acuerdo a las primeras estimaciones de las autoridades locales y de la organización, la carrera de MotoGP tendría un impacto económico directo estimado en alrededor de US$140 millones para el distrito porteño, sea por gastos de asistentes locales e internacionales como por el turismo y las consecuencias en el comercio, empleo e industria vinculada. En 2026, la fecha que le correspondía a Argentina del mundial de motociclismo se disputó en Brasil.

El rumor de que el MotoGP se mudaría a Buenos Aires ya había empezado a circular y tomar más fuerza a comienzos del 2025, cuando se disputaba la segunda fecha del campeonato en el Autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

El propio presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), Jorge Viegas, en una entrevista que realizó con la Televisión Pública, había dicho que el de 2025 sería “el último año” de MotoGP en Termas de Río Hondo, algo que, finalmente, se concretó.

Se calcula que unas 150.000 personas podrán disfrutar de la competencia. Hasta el momento, el MotoGP se corrió 10 veces en la Ciudad: la primera en 1961 y la última había sido en 1999.

Las entradas para la carrera se podrán comprar en el sitio web oficial www.motogp.fantixtickets.com. La venta general para todo el público arrancará el jueves 8 de octubre.

Tras varios años en Santiago del Estero, la Argentina recupera el MotoGP, que podría desembocar en el regreso de la Fórmula 1, hoy con el piloto argentino Franco Colapinto como uno de sus animadores.

Las obras

De acuerdo a la administración porteña, el avance de las obras en el autódromo ya supera el 60% y continúan los trabajos, especialmente en la pista. En el Gálvez también habrá nuevos boxes, accesos y sectores destinados al público.

El trazado de la pista ya tiene su configuración final, incluida la nueva horquilla proyectada para que pueda correr la Fórmula 1. La curva fue construida en el espacio que anteriormente ocupaban una antigua tribuna y el kartódromo, que será relocalizado.

A pocos metros, también avanzan los trabajos del nuevo túnel a la altura de la curva 1, una obra que permitirá vincular la avenida Roca con el paddock y modificar la circulación interna del predio.

Autódromo de Buenos Aires y sus remodelaciones Gentileza GCBA

Y los nuevos boxes y garajes toman altura y forman parte de una infraestructura que busca adaptar el circuito a las exigencias operativas de las competencias nacionales e internacionales.

Autódromo de Buenos Aires y sus remodelaciones Gentileza GCBA

“La categoría más importante del motociclismo profesional vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos”, expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Es oficial. Ya hay fecha para el MotoGP en el Autódromo de la Ciudad. Vamos!!!!! pic.twitter.com/rcvZYwcvFa — Jorge Macri (@jorgemacri) September 25, 2026

Y sumó: “La categoría más importante del motociclismo profesional vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos”.