Zlatan Ibrahimovic: “Inglaterra ya vio la mano de Dios, ahora verán el pie izquierdo de Dios”

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se vive a flor de piel en todo el mundo, como el clásico que es. Por eso, Zlatan Ibrahimovich, el exjugador que se transformó en uno de los comentaristas más destacados de esta Copa del Mundo, dio su fuerte veredicto sobre el partido con una frase que resonó en las redes sociales. Con un guiño a Diego Maradona y a Lionel Messi, el sueco se la jugó sin dudar, fiel a su estilo irreverente.

Zlatan está trabajando en la cobertura del Mundial en la cadena Fox Sports de Inglaterra y, lejos de cuidar sus palabras con sus compañeros, el exjugador del Milan lanzó una frase que produjo un gran revuelo en los medios de ese país. Con todo el nerviosismo y la pasión que se viven en la previa del partido, la expresión del comentarista produjo un verdadero estruendo.

Zlatan se volvió viral con su frase (Foto: @zlatan)

“Inglaterra ya vio la mano de Dios, ahora verán el pie izquierdo de Dios”, lanzó Zlatan cuando una colega le preguntó sobre cómo iría el partido. En un claro guiño al gol con la mano que hizo Maradona en el Mundial de 1986, el sueco valoró que Messi tendrá un rol protagonista en el encuentro que se disputa en Atlanta.

Cabe recordar que Zlatan desde siempre ha sido un gran admirador de Diego y lo elogia cada vez que puede en los medios de comunicación. Con La Pulga compartió el Barcelona de Pep Guardiola en la temporada 2009/2010, por lo que los une una relación de cariño y respeto futbolístico.

El exjugador sueco se rindió ante la genilidad de los astros argentinos (Foto: X)

Más allá de todo lo que se pueda decir en la previa, solo los jugadores en la cancha terminarán de confirmar si Argentina puede prevalecer frente a su clásico rival evocando la gesta del 86 y utilizando las genialidades que acostumbra a hacer Leo Messi.