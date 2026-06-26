Zlatan Ibrahimovic elogió a Ecuador y bromeó sobre el look de Sebastián Beccacece

La histórica victoria de Ecuador ante Alemania por 2 a 1 en el Mundial recorrió el mundo. Uno de los encargados de analizar el triunfo del conjunto dirigido por Sebastián Beccacece fue Zlatan Ibrahimović que, fiel a su estilo, se despachó con una broma a una periodista: “¿Compartís el mismo acondicionador que el entrenador ecuatoriano, Sebastian?“, lanzó el exfutbolista sueco.

La peculiar escena se produjo en la cadena Fox Sports, donde Zlatan comparte el panel de análisis y las transmisiones de la Copa del Mundo con la periodista y conductora británica Rebecca Lowe. Allí, los especialistas debatieron sobre las distintas jugadas importantes del partido.

Zlatan es uno de los comentaristas estrellas de este Mundial (Foto: X)

El exjugador del Barcelona hizo un análisis muy certero sobre por qué Ecuador logró imponerse y dar una de las sorpresas del Mundial. “Lo dije antes del partido: si te dan una oportunidad, quizás podés tener suerte; si te dan una segunda, que eso pase ya es un milagro. Y, siendo sinceros, ellos tuvieron tanto suerte como un milagro con esas chances. Pero eso no significa que no hayan jugado bien: hicieron una actuación fantástica. Ganaron el partido porque cuando jugás buscando una victoria, encarás el juego de otra manera”, aseguró.

En ese sentido, aclaró: “Tomás riesgos de manera diferente. Los jugadores tienen que asumir más, atacar más, arriesgar más. Y eso cambia completamente la forma de jugar. Por eso ganaron este partido. Grandes felicitaciones para ellos”.

Beccacece realizó un alocado festejo tras la victoria (Foto: X)

Cuando todo parecía que el análisis del sueco iba a terminar en una profunda reflexión futbolística, apareció con todo su desparpajo para bromear con su compañera de equipo. “Pero tengo una pregunta para vos, Rebecca: ¿compartís el mismo acondicionador que el entrenador ecuatoriano, Sebastian, o no? Tiene un look increíble, realmente fantástico. Es un gran look… y con una victoria encima, queda todavía mejor", lanzó Zlatan y produjo la risa de la conductora y de miles de personas que vieron el clip luego en las redes sociales.