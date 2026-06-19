Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry dejaron de lado su rol de comentaristas este viernes para volver a sentirse como jugadores. Durante la pausa de un programa de televisión donde analizan el Mundial 2026, los históricos futbolistas no pudieron evitar pedir una pelota y ponerse a hacer jueguitos.

Los exdelanteros del Barcelona y leyendas del fútbol empezaron a improvisar en el estudio durante la programación de Fox Sports, donde ambos se encargan del debate futbolístico previo y posterior a los partidos de la competición que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Control, toques cortos, dominio absoluto y esa naturalidad que demostraron no perder una vez que se retiraron.

Ambos mostraron que su calidad se mantiene intacta. El resto del panel miraba entre la sorpresa y la risa, e incluso Henry llegó a amagar a uno de los conductores, lo que desató gritos y una enorme cara de sorpresa del sueco.

Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry comentaban el Mundial por televisión, llegó la pausa y se pusieron a hacer jueguitos

La escena ocurrió durante el descanso y desarregló de forma leve a los comentaristas. Ibrahimovic debió recibir un retoque en su pelo de parte de la maquilladora luego de cabecear un par de pelotas. Los futbolistas suelen ser protagonistas durante las transmisiones debido a sus constantes debates, frases y provocaciones -siempre amistosas.

A ambos les gusta bromear intensamente cuando están frente a la cámara, pero una vez que se apaga, siempre buscan la oportunidad de entretenerse con una pelota. El video fue compartido por Ibrahimovic en sus redes sociales, quien escribió: “Este estudio nunca lo olvidará”.

Allí, incluyó los mejores recortes del intercambio que se dio con Henry. Entre ellos, mostró el momento en el que empezaron a pasarse la pelota sin que tocara el piso del estudio, mientras cada uno exhibía su magia. Una vez que terminaron, se llevaron el aplauso de los presentes en el lugar. Su video se viralizó y hubo cientos de comentarios que brindaban elogios a los futbolistas.

Always been an iconic duo…😍 pic.twitter.com/MwOXXYWdzI — Sleeper Football (@SleeperFooty) June 19, 2026

Los jugadores coincidieron solo durante una breve etapa: en el Barcelona. Mientras Henry ya estaba en el último tramo de su tiempo en el club, Ibrahimovic ingresó en la temporada 2009-10 desde el Inter. Poco después, Titi se fue para la MLS.

Varios usuarios remarcaron esa coincidencia. “A algo jugaban estos dos”, comentó un usuario, que adjuntó una imagen de los dos en el Barcelona. “Están para entrar y jugar un rato, eh”, escribió otro. Algunos se mostraron decepcionados sobre cómo cambió el fútbol en los últimos años. “Mira los chiches que tiran estos. Y ahora las mejores estrellas no pueden hacer ni la mitad de esas cosas...”.

Otro lamentó que no tuvieron más tiempo juntos: “Cracks. Una lástima que solo coincidieron un año en el Barça”. “Parte de mi infancia en este video”, añadió otro.

Ibrahimovic y Henry suelen llamar la atención durante su paso por las transmisiones de Fox Sports debido a sus intercambios divertidos, pero también por el gran nivel de experiencia que aportan a la conversación.